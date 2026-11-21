گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان‌شمالی با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ مطالعه در خانواده‌ها گفت: کتابخوانی علاوه بر افزایش آگاهی و دانش، موجب آرامش، تقویت توانمندی‌های فردی و رضایت درونی انسان می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی ، «رضا نوری» امام جمعه بجنورد در آیین گرامیداشت روز کتاب و کتابخوانی که در سالن جلسات بانک ملی بجنورد برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های ادبی و بلاغی قرآن کریم اظهار کرد: این کتاب آسمانی از نظر فصاحت، بلاغت و ظرافت‌های ادبی دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای است که مطالعه و بررسی آن می‌تواند زمینه‌ساز شناخت عمیق‌تر معارف دینی و ادبی شود.

وی با اشاره به جایگاه نهج‌البلاغه در ادبیات عرب افزود: انس مستمر با نهج‌البلاغه و مطالعه بخش‌های مختلف آن، نقش مؤثری در تقویت ذوق ادبی و قدرت بیان انسان دارد و بسیاری از ادیبان نیز از تأثیر این کتاب ارزشمند در رشد توانایی‌های ادبی خود سخن گفته‌اند.

امام جمعه بجنورد با اشاره به تأثیرپذیری شاعران بزرگ ایرانی از آموزه‌های دینی تصریح کرد: شاعرانی همچون حافظ، سعدی و مولوی از معارف قرآن و روایات اسلامی بهره فراوان برده‌اند و آثار آنان سرشار از مفاهیم و مضامین دینی است؛ موضوعی که نشان‌دهنده پیوند عمیق ادبیات فارسی با فرهنگ قرآنی است.

نوری با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه بیان کرد: ترویج کتابخوانی باید از خودمان و خانواده‌ها آغاز شود و هر فرد تلاش کند اطرافیان خود را نیز به مطالعه و انس با کتاب تشویق کند.

وی با انتقاد از استفاده بی‌رویه از تلفن همراه و فضای مجازی گفت: بخش زیادی از محتوای منتشرشده در فضای مجازی پراکنده و گذراست، در حالی که کتاب حاصل اندیشه، تحقیق و برنامه‌ریزی نویسنده است و مطالعه آن می‌تواند دستاوردی عمیق‌تر و ماندگارتر برای مخاطب داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره کتابخوانی در محیط خانواده خاطرنشان کرد: شایسته است مطالعه کتاب به یکی از عادت‌های روزانه اعضای خانواده تبدیل شود و والدین با رفتار خود، فرزندان را به این مسیر علاقه‌مند کنند.

نوری رمان‌های حوزه دفاع مقدس را گزینه‌ای مناسب برای آغاز مطالعه دانست و افزود: افرادی که با کتاب‌های تخصصی و آثار سنگین ارتباط برقرار نمی‌کنند، می‌توانند مطالعه را با رمان‌های جذاب و آموزنده، به‌ویژه آثار مرتبط با دفاع مقدس آغاز کنند؛ آثاری که علاوه بر ایجاد علاقه به کتابخوانی، می‌توانند بر نگرش و بینش مخاطب تأثیرگذار باشند.

وی در پایان با اشاره به آثار فردی و اجتماعی مطالعه اظهار کرد: کتابخوانی علاوه بر ایجاد آرامش و لذت، احساس توانمندی، عزت و رضایت درونی را در انسان تقویت می‌کند و باید برای گسترش این فرهنگ در جامعه تلاش بیشتری صورت گیرد.