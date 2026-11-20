گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از الگوی حکمرانی بسیجی در اداره کشور، مشارکت مردم، انگیزه خدمت و سرعت در اجرای طرح‌ها را از مهم‌ترین ویژگی‌های این الگو دانست و خواستار بررسی علمی تجربیات موفق بسیج و انتقال آن به نظام اجرایی کشور شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس ؛ آیت‌الله «لطف‌الله دژکام» امام جمعه شیراز، امروز جمعه ۲۹ آبان در خطبه‌های نماز جمعه شیراز، با اشاره به نقش‌آفرینی بسیج در عرصه‌های مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: بسیج در طول این سال‌ها به‌عنوان یکی از نیروهای محوری نظام، خدمات ارزشمندی ارائه کرده و این حرکت مردمی همچنان با نشاط و قدرت ادامه دارد.

وی با بیان اینکه بسیج صرفاً یک تشکیلات نیست، بلکه فرهنگ و الگویی فراگیر برای اداره جامعه است، افزود: حضور مستمر مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب و نظام نشان می‌دهد که روحیه بسیجی در میان آحاد ملت وجود دارد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس، بسیج را الگویی متفاوت در عرصه حکمرانی دانست و با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس و تحولات جنگ ۴۰ روزه اخیر گفت: الگوی عمل بسیجی توانسته است معادلات متعارف نظامی دشمن را تغییر دهد و نشان دهد که با امکانات کم‌هزینه و اراده و ابتکار می‌توان خسارت‌های سنگینی به تجهیزات پیشرفته دشمن وارد کرد.

مشارکت مردم؛ محور مدیریت بسیجی

امام جمعه شیراز با تأکید بر اینکه الگوی بسیج محدود به عرصه نظامی نیست، به عملکرد بسیج سازندگی در حوزه توسعه و محرومیت‌زدایی اشاره کرد و گفت: مشارکت دادن مردم در اجرای پروژه‌ها، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این شیوه مدیریتی است.

دژکام افزود: زمانی که نیروهای بسیجی برای اجرای طرح آبرسانی وارد یک روستا می‌شوند، مردم نیز خود را بخشی از پروژه می‌دانند و برای پیشبرد آن مشارکت می‌کنند. این روحیه مشارکت‌جویی و انگیزه خدمت، نرم‌افزار مدیریتی بسیج است.

وی با اشاره به آبرسانی به ۷۰۰ روستا توسط مجموعه‌های بسیج سازندگی بیان کرد: باید بررسی شود چه ویژگی‌هایی در این شیوه مدیریت وجود دارد که یک مجموعه با امکانات مشخص می‌تواند چنین حجم گسترده‌ای از خدمات را ارائه دهد، در حالی که ممکن است اجرای همان پروژه‌ها در ساختارهای اداری متعارف با سرعت و اثربخشی کمتری همراه باشد.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری همچنین به نمونه‌هایی از اجرای پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: در مواردی، پروژه راه‌سازی که هشت تا ۱۰ سال بلاتکلیف مانده بود، با ورود نیروهای بسیجی در مدت چهار ماه به نتیجه رسید؛ تجربیاتی که باید به‌صورت علمی بررسی و به الگویی برای مدیریت کشور تبدیل شوند.

دانشگاه‌ها حکمرانی بسیجی را مطالعه کنند

آیت‌الله دژکام از دانشگاهیان و مراکز علمی خواست الگوی حکمرانی بسیجی را در قالب پژوهش‌های دانشگاهی، به‌ویژه در رشته‌های مرتبط با حکمرانی و علوم اجتماعی، مورد بررسی قرار دهند.

وی تأکید کرد: باید این شیوه موفق مدیریت را به دنیا معرفی کنیم و اجازه ندهیم فرهنگ بسیجی در بروکراسی اداری گرفتار شود؛ بلکه این دستگاه‌های اجرایی هستند که باید از بسیج، شیوه درست کار و خدمت‌رسانی را بیاموزند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت بسیج دانشگاهی و اقشار مختلف جامعه، خواستار به‌کارگیری توان نیروهای جهادی برای حل مسائل و انجام کارهای بر زمین‌مانده کشور شد.

انسجام اجتماعی و سبک زندگی اسلامی؛ دو اولویت فرهنگی فارس

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تعیین دو محور فرهنگی در مجمع استانی شورای فرهنگ عمومی فارس، انسجام اجتماعی و ترویج سبک زندگی اسلامی را از اولویت‌های فرهنگی استان برشمرد.

دژکام با بیان اینکه این موضوعات باید از مرحله تصویب و برنامه‌ریزی عبور کرده و به اقدامات عملیاتی تبدیل شوند، گفت: انسجام اجتماعی از سال‌ها قبل در برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی فارس پیش‌بینی شده و امروز نیز مورد تأکید رهبر انقلاب قرار دارد؛ بنابراین باید عملکرد سال‌های گذشته و برنامه‌های اجرا‌نشده در این زمینه بررسی شود.

امکان کاهش ۱۵ درصدی مصرف برق با اصلاح الگوی مصرف

نماینده ولی‌فقیه در فارس با تأکید بر ضرورت مقابله با اسراف و اصلاح الگوی مصرف انرژی اظهار کرد: صرف بیان ضرورت صرفه‌جویی کافی نیست و باید برای تحقق آن برنامه عملیاتی داشته باشیم.

وی با اشاره به نشست خود با جمعی از استادان دانشگاهی بسیجی در شیراز افزود: در این نشست، بر اساس مطالعات علمی مطرح‌شده، امکان کاهش ۱۵ درصدی مصرف برق مورد تأکید قرار گرفت که باید از این ظرفیت برای مدیریت مصرف انرژی و کاهش فشار بر شبکه برق کشور استفاده شود.

دژکام نقش استادان دانشگاهی، گروه‌های جهادی و مجموعه‌های بسیج را در این زمینه مهم دانست و خواستار همکاری دستگاه‌های مسئول برای افزایش بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف برق و گاز شد.

وی همچنین تأکید کرد: مجموعه‌های مختلف باید بررسی کنند اعتبارات فرهنگی خود را تا چه اندازه در مسیر ترویج سبک زندگی اسلامی، اصلاح الگوی مصرف و کاهش اسراف هزینه کرده‌اند.

رقابت سیاسی نباید به تخریب عملکرد دولت‌های گذشته منجر شود

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه، با اشاره به فرازهایی از خطبه ۱۹۳ نهج‌البلاغه درباره ویژگی‌های انسان‌های باتقوا، بر ضرورت انصاف، خودانتقادی و پرهیز از غرور در عرصه‌های فردی و اجتماعی تأکید کرد.

وی گفت: انسان باتقوا در انجام کارهای خیر همت بلند دارد، اما حتی اگر اقدامات بزرگی انجام دهد، آن‌ها را در برابر عظمت خداوند ناچیز می‌شمارد و همواره نگران است که مبادا اعمالش به‌درستی مورد قبول قرار نگرفته باشد.

دژکام با تأکید بر ضرورت توجه جریان‌های سیاسی به این آموزه‌ها افزود: هنگامی که دولتی جایگزین دولت دیگری می‌شود، نباید تمام اقدامات دولت گذشته را نادیده گرفت و فضای رسانه‌ای را به محلی برای تخریب عملکرد مدیران قبلی تبدیل کرد؛ بلکه باید منصفانه اقدامات مثبت و تلاش‌های انجام‌شده را دید و برای بهبود عملکرد تلاش کرد.

وی تصریح کرد: رقابت سیاسی نباید به تخریب متقابل و رفتارهای کوچک‌منشانه منجر شود؛ بلکه باید با بزرگواری با یکدیگر برخورد کنیم و برای تلاش‌ها و خدمات دیگران نیز احترام قائل باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در فارس در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت انسجام اجتماعی و وحدت در برابر دشمنان گفت: همه جریان‌ها و گروه‌های اجتماعی باید به جای اصطکاک و تقابل، در مسیر اهداف مشترک حرکت کنند و با حفظ همدلی و تبعیت از رهنمودهای رهبر انقلاب، همچون ید واحده در برابر استکبار جهانی و دشمنان اسلام ایستادگی کنند.