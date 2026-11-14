به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس ؛​ در میان همهمه‌ی روزمرگی و اضطراب نان، گاه نگاهی موشکافانه در خط مقدم سلامت می‌تواند مرز باریک میان غروب حیات و طلوع دوباره زندگی باشد. در محله آبیاری شیراز، جایی که سنگینی بار معیشت با مشغله‌های خستگی‌ناپذیر یک زن سرپرست خانوار گره خورده بود، هجومی خاموش از جنس سرطان، تن و روان «سیمین» را در تنگنا قرار داد. سرنوشت او را از تاریکی ناامیدی به‌سوی روشنایی بهبودی چرخاند؛ روایتی انسانی که حقیقت غیرقابل انکار «تشخیص زودهنگام» را فراتر از واژه‌ها معنا می‌بخشد.

برای زنی که بار اداره‌خانه و سنگینی معاش را یک‌تنه بر دوش می‌کشد، رخنه کردن ضعف و درد در تن، فراتر از یک کسالت گذراست؛ بیم از توقف چرخ زندگی، هراسی عمیق‌تر از رنج بیماری بر دل می‌نشاند. سیمین در روزهایی که نبض زندگی‌اش زیر سایه دردهای مبهم کند می‌زد، پای در مطب پزشک خانواده‌اش گذاشت.

​سیمین دانشور، بیمار بهبود یافته که خودش را سفیر سلامت می‌داند، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان فارس، با یادآوری تلخی آن روزها و تشویش نهفته در دلش گفت: ماه‌ها با خستگی مفرط و دردهای پراکنده زندگی می‌کردم، اما به‌دلیل نگرانی از هزینه‌های درمان و تأمین مخارج فرزندانم، پیگیر علت بیماری نبودم تا اینکه تشدید علائم مرا به مطب دکتر بختیاری کشاند.

​ اما ماجرا به تجویز چند قلم دارو ختم نشد. سیمین، نقطه عطف اعتمادش به پزشک خانواده را این‌گونه روایت کرد: دکتر بختیاری همیشه پیش از نوشتن نسخه، با حوصله به حرف‌هایم گوش می‌دهد. این بار نیز با مقایسه تغییرات وزن و افت شاخص‌های سلامتی‌ام با نتایج آزمایش‌های ماه‌های گذشته، آرام اما قاطع گفت: این نشانه‌ها را نباید نادیده گرفت؛ باید همین امروز بررسی‌های تصویربرداری و آزمایش‌های تکمیلی را آغاز کنیم.

او با همان لبخند همیشگی‌اش گفت دو روز دیگر منتظر دریافت نتایج آزمایش‌هاست؛ و همین پیگیری‌ها بود که به شناسایی بیماری انجامید.

سیمین از روزهای دشوار شیمی‌درمانی گفت؛ از ریزش موها، دردهای استخوانی و رخوتی فرساینده که تحمل آن آسان نبود. با این حال، نگاه نگران فرزندانش و پیگیری‌های مستمر پزشک خانواده که پیوسته جویای حالش بود، به او توان ادامه مسیر می‌داد.

وی اضافه کرد: روزی که متخصص انکولوژی از مهار بیماری و پاک بودن بدنم از نشانه‌های سرطان خبر داد، احساس کردم دوباره متولد شده‌ام؛ امیدی که جرقه آن با اصرار مسئولانه پزشک خانواده‌ام برای پیگیری نخستین نشانه‌ها زده شد.

پیکار در دالان‌های درمان؛ از اضطراب تیغ تا شیرینی رستگاری

​​دکتر «حمید بختیاری» متخصص پزشک اجتماعی، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان فارس، نیز در این رابطه گفت: در معاینات اولیه، نشانه‌هایی چون کاهش وزن ناخواسته، رنگ‌پریدگی مشکوک و کانون‌های لمس‌پذیر غیرعادی کاملاً مشهود بود. در مراقبت اولیه، مواجهه با این الگوها در این رده سنی جای کمترین اتلاف وقت را باقی نمی‌گذارد؛ هر روز تعلل می‌توانست زمان طلایی درمان را از بین ببرد. از این رو، بررسی‌های پاراکلینیکی اورژانسی را بی‌درنگ در دستور کار قرار دادیم تا ماهیت ضایعه بدون فوت وقت آشکار شود.

​وی با تبیین فلسفه وجودی پزشک خانواده افزود: ارزش اساسی پزشک خانواده در پایش مستمر نهفته است؛ ما با یک نام ناشناس طرف نیستیم، بلکه تغییرات فیزیولوژیک فرد را در طول زمان تحلیل می‌کنیم. هرگاه تغییری هشداردهنده در شاخص‌های سلامت بیمار رخ دهد، رسالت ما ایجاب می‌کند زنجیره ارجاع تخصصی را بلافاصله فعال کنیم تا فرصت نجات از دست نرود.

این پزشک خانواده درباره پیگیری وضعیت سیمین تاکید کرد: پس از دریافت نتایج پاتولوژی و تأیید تشخیص اولیه، تلاش کردم او را بدون ایجاد اضطراب، به مراجعه فوری به متخصص انکولوژی ترغیب کنم؛ اما نگرانی از هزینه‌های درمان و اولویت دادن به آینده فرزندانش، او را تا مرز انصراف از ادامه درمان پیش برده بود.

کاهش بخشی از دغدغه‌های مالی درمان!

وی در ادامه افزود: با شناختی که از شرایط زندگی سیمین داشتم، می‌دانستم تأمین هزینه‌های زندگی برای او در اولویت است. به همین دلیل، با فراهم کردن فرصتی برای گفت‌وگوی بیشتر و معرفی او به مجمع خیرین، تلاش کردم بخشی از دغدغه‌های مالی درمانش را کاهش دهم.

بختیاری با اشاره به بهبود وضعیت سیمین پس از یک سال درمان گفت: خوشحالم که او توانسته سرطان را پشت سر بگذارد، دوباره امید را به خانواده‌اش بازگرداند و اکنون ضمن انجام منظم معاینات دوره‌ای، به‌عنوان سفیر آگاهی‌بخشی سرطان در محله خود فعالیت کند.

وی با تأکید بر اهمیت شنیدن دقیق صحبت‌های بیمار افزود: با وجود حجم بالای مراجعات و فشار کاری، شلوغی مطب نباید به شتاب‌زدگی در معاینه منجر شود؛ چراکه تشخیص نشانه‌های پنهان بیماری، نیازمند صرف وقت و دقت در هر ویزیت است.

​مطبی آکنده از اعتماد؛ بازخوانی یک تعهد مستمر

​حضور پرشمار بیماران از محله‌های دور و نزدیک در مطب دکتر بختیاری، نمایانگر سرمایه‌ای ارزشمند از جنس اعتماد عمومی است. بیمارانی که ساعت‌ها انتظار را به جان می‌خرند تا نبض سلامت خود را به تشخیصی مطمئن بسپارند.

​فراتر از یک نسخه؛ طلوع دوباره پس از طوفان

​روایت سیمین، نمادی از ایستادگی انسانی در برابر رنج و گواهی بر رسالت محوری مراقبت‌های اولیه سلامت است.

این تجربه ثابت می‌کند مبارزه با بیماری‌های سخت‌درمان، پیش از آنکه در مراحل پیشرفته بیمارستانی تعریف شود، در لحظه تشخیص هوشیارانه و احساس مسئولیت یک پزشک عمومی کلید می‌خورد؛ پیوندی از جنس آگاهی و تعهد که می‌تواند انسانی را به مدار امید و زندگی بازگرداند.

فراهم‌سازی زیرساخت‌های اجرای نسخه ۰۳ پزشک خانواده

دکتر «سیدبصیر هاشمی» رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز بر استفاده از ظرفیت‌های اجرایی و کارشناسی، بهره‌گیری از تجربه اجرای نسخه ۰۲ و تقویت زیرساخت‌ها برای اجرای مؤثر نسخه ۰۳ پزشک خانواده و نظام ارجاع در فارس تأکید کرد.

همچنین هماهنگی میان بخش‌های مرتبط و شناسایی چالش‌های گذشته را از الزامات پیشبرد این برنامه دانست. معاون بهداشت دانشگاه نیز بر آماده‌سازی شهرستان‌های فارس برای حرکت به سمت اجرای نسخه ۰۳ تأکید کرد.

گزارش: محمد شبیری