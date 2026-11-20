گروه استان‌ها - فرمانده سپاه فجر استان فارس از پایان عملیات آبرسانی به ۴۵۹ روستای استان در قالب طرح‌های محرومیت‌زدایی بسیج سازندگی خبر داد و گفت: حضور بیش از ۲۶۴ شب در خیابان‌ها استمرار، بیانگر ایستادگی و وفاداری آنان است و دشمن آرزوی براندازی نظام و تجزیه کشور را داشت، اما این آرزو را به گور خواهد برد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس ؛ سردار «یدالله بوعلی» فرمانده سپاه فجر استان فارس، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شیراز، با گرامیداشت هفته بسیج، به تشریح اقدامات بسیج سازندگی در حوزه محرومیت‌زدایی و توسعه زیرساخت‌های استان پرداخت و اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، آبرسانی به ۷۸۴ روستای فارس هدف‌گذاری شده که تاکنون عملیات آبرسانی به ۴۵۹ روستا با همکاری بسیجیان و همراهی دولت به پایان رسیده است.

وی افزود: برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۴۸۰ کیلومتر خط انتقال آب احداث و ۸۷۸ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است که با اجرای آن بخش عمده‌ای از مشکلات آبی روستاهایی که سال گذشته با بحران مواجه بودند، برطرف شده است.

اجرای ۲۰ سد خاکی و ۳۴۳ طرح مدیریت مصرف آب

فرمانده سپاه فجر فارس با اشاره به اقدامات بسیج در حوزه آبخیزداری و مدیریت منابع آبی گفت: هدررفت نزولات آسمانی و فرسایش خاک از مشکلات جدی کشور است و در همین راستا طی سال گذشته و امسال ۲۰ سد خاکی در مناطق مختلف استان، از جمله خشت، دژگاه فراشبند و فیروزآباد اجرا شده است.

بوعلی با اشاره به تکمیل و افتتاح یکی از بزرگ‌ترین سدهای خاکی کشور در استان فارس با ارتفاع بیش از ۲۰ متر، از افتتاح یک سد خاکی دیگر در شهرستان جویم بوانات طی هفته آینده خبر داد.

وی همچنین از اجرای ۳۴۳ طرح بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۲۳۶ میلیارد تومان خبر داد.

سهم ۳۳ درصدی فارس از آسفالت راه‌های روستایی کشور

فرمانده سپاه فجر فارس در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهسازی راه‌ها اشاره کرد و گفت: سال گذشته در مجموع حدود ۱۰ میلیون مترمربع از راه‌های روستایی، بین مزارع و مسیرهای گلزارهای شهدا در کشور آسفالت شد که بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار مترمربع آن، معادل بیش از ۳۳ درصد کل عملیات، سهم استان فارس بود.

وی افزود: از سال گذشته تاکنون نیز دو میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع دیگر از راه‌های استان آسفالت شده است.

اشتغال‌زایی برای بیش از پنج هزار نفر

بوعلی با تشریح اقدامات بسیج سازندگی در حوزه اشتغال اظهار کرد: بیش از ۵۰۰ کارگاه اشتغال‌زایی در استان راه‌اندازی شده که بخشی از آن‌ها کارگاه‌های خانگی و بخشی دیگر در مناطق و محلات محروم فعالیت می‌کنند و در مجموع بیش از پنج هزار نفر در این مجموعه‌ها مشغول به کار شده‌اند.

وی مرمت، بهسازی و احداث مساجد، حسینیه‌ها، خانه‌های عالم، گلزارهای شهدا و مسکن محرومان را از دیگر اقدامات بسیج برشمرد و افزود: در حوزه ساخت، مرمت و بهسازی مسکن، بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ واحد در استان اجرا شده است.

فرمانده سپاه فجر فارس همچنین از تهیه یک‌هزار و ۸۳۴ سری جهیزیه و بیش از ۱۵ هزار سبد جشن تکلیف و لوازم‌التحریر خبر داد.

احداث بیش از ۳۰۰ سالن ورزشی در فارس

بوعلی با اشاره به اقدامات بسیج در حوزه ورزش گفت: بیش از ۱۱۰ پایگاه استعدادیابی ورزشی در رشته‌های مختلف، از جمله رشته‌های رزمی و تیراندازی در استان راه‌اندازی شده است.

وی افزود: در بخش زیرساخت‌های ورزشی نیز بیش از ۳۰۰ سالن سرپوشیده در نقاط مختلف استان، از جمله مناطق محروم، احداث شده است.

فرمانده سپاه فجر فارس با اشاره به فعالیت باشگاه فجر شهید سپاسی در عرصه ورزش حرفه‌ای، ابراز امیدواری کرد این تیم با کسب نتایج مطلوب، همچنان موجب خوشحالی مردم استان شود.

فعالیت ۱۵ هزار نفر در پایگاه‌های قرآنی فارس

فرمانده سپاه فجر فارس، توسعه فعالیت‌های قرآنی را از اولویت‌های فرهنگی بسیج دانست و گفت: تاکنون بیش از ۱۶۰ دارالقرآن و دو هزار پایگاه قرآنی در سطح استان راه‌اندازی شده و نزدیک به ۱۵ هزار نفر در این مجموعه‌ها و فعالیت‌های قرآنی مشارکت دارند.

وی همچنین به حضور جان‌فدایان تعلیم و تربیت در ۷۶ نقطه برگزاری نماز جمعه استان فارس اشاره کرد و این فعالیت‌ها را بخشی از اقدامات فرهنگی و اجتماعی بسیج دانست.

نقش بسیجیان در تأمین امنیت و پشتیبانی دفاعی

سردار بوعلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش بسیج در عرصه دفاع و امنیت اظهار کرد: بسیجیان در عرصه‌های مختلف دفاعی، از جمله برقراری نظم و امنیت شهرها، اجرای ایست و بازرسی‌ها و حفاظت از مقرها و پایگاه‌های نظامی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی افزود: بسیجیان استان فارس در پشتیبانی از جبهه‌های نبرد نیز در خطوط مقدم و جزایر خلیج فارس حضور داشته و در تأمین نیازهای پشتیبانی، تجهیزات، ساخت‌وساز و ساماندهی مقرهای دفاعی مشارکت کرده‌اند.

فرمانده سپاه فجر فارس ادامه داد: نیروهای بسیجی همچنان به‌صورت نوبتی در مناطق عملیاتی حضور دارند و در کنار سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای فراجا در تأمین امنیت مرزها و دفاع از کشور مشارکت می‌کنند.

بوعلی: حضور مردم مهم‌ترین پشتوانه دفاع از کشور است

وی با گرامیداشت هفته بسیج، به فرمان امام خمینی(ره) برای تشکیل بسیج اشاره کرد و گفت: پیوند بسیجیان با آرمان‌های انقلاب اسلامی پیوندی ناگسستنی است و این مجموعه از ابتدای تشکیل تاکنون در عرصه‌های مختلف حضور داشته است.

سردار بوعلی با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و دفاع از کشور اظهار کرد: باور و اعتقاد مردم به کشور و انقلاب اسلامی موجب شده است بسیجیان در کنار آحاد مردم در میدان حضور داشته باشند و این مشارکت در شرایط تهدید و حمله نیز ادامه پیدا کند.