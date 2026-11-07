شمال غرب استان فارس کانون اصلی فعالیت سامانه بارشی

گروه استان‌ها - رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس از تداوم فعالیت سامانه بارشی در این استان تا دوشنبه ۱۸ آبان خبر داد و گفت: بارش‌های رگباری، رعدوبرق و وزش باد در روزهای پیش‌رو بخش‌هایی از فارس را تحت تأثیر قرار می‌دهد و شمال غرب استان بیشترین تمرکز بارش‌ها را خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس، محمد علیزاده با اشاره به بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی وضع هوا اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و الگوهای جوی، سامانه بارشی از جمعه ۱۵ آبان در استان فعال شده و فعالیت آن تا دوشنبه ۱۸ آبان ادامه خواهد داشت.

وی با تشریح وضعیت جوی مناطق مختلف استان افزود: امروز جمعه و فردا شنبه ۱۶ آبان، نیمه شمالی، مناطق غربی و مرکزی فارس شاهد بارش‌های پراکنده باران خواهند بود. همچنین در این مدت افزایش سرعت وزش باد در برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی در روز یکشنبه ۱۷ آبان ادامه داد: در این روز، اغلب مناطق استان به‌جز نوار جنوبی و جنوب شرق، از جمله مناطق لار و سروستان، تحت تأثیر بارش‌های رگباری باران و رعدوبرق قرار می‌گیرند. علیزاده با تأکید بر اینکه تمرکز اصلی بارش‌ها در شمال غرب استان خواهد بود، بیان کرد: با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، پراکنش و میزان بارندگی در مناطق مختلف یکسان نخواهد بود و مناطق شمالی استان به‌ویژه شمال غرب، بیشترین تأثیر را از فعالیت این سامانه خواهند پذیرفت.

وی درباره وضعیت جوی روز دوشنبه ۱۸ آبان نیز گفت: با تضعیف تدریجی فعالیت سامانه بارشی، بارش‌های پراکنده در مناطق غربی و نیمه جنوبی استان ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس در ادامه از تغییرات دمایی در روزهای پایانی فعالیت این سامانه خبر داد و افزود: دوشنبه شب ۱۸ آبان و صبح سه‌شنبه ۱۹ آبان، کاهش دما به‌ویژه در نیمه شمالی استان رخ خواهد داد. بر اساس این پیش‌بینی، فعالیت سامانه بارشی در فارس طی روزهای جمعه تا دوشنبه با الگوی متفاوتی در مناطق مختلف همراه است؛ به‌طوری‌که بارش‌های پراکنده در روزهای ابتدایی، بارش‌های رگباری و رعدوبرق در روز یکشنبه و کاهش دما در صبح سه‌شنبه، مهم‌ترین پدیده‌های جوی این بازه زمانی خواهند بود.

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