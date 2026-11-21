گروه استان‌ها - مدیرکل بیمه سلامت فارس از اجرای طرح «پیشگیری نوع چهارم» با هدف کنترل مداخلات پزشکی غیرضروری، کاهش هزینه‌های درمان و ارتقای کیفیت خدمات سلامت خبر داد و گفت: در قالب این طرح، الگوی تجویز دارو و آزمایش پزشکان به‌صورت هوشمند و بر اساس میانگین‌های استانی و کشوری پایش و مقایسه می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس ؛ «رضا ممتحن» مدیرکل بیمه سلامت فارس، با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف خدمات سلامت اظهار کرد: تعداد اقلام دارویی تجویزشده و آزمایش‌های درخواستی برای بیماران در کشور با استانداردهای جهانی فاصله معناداری دارد و اجرای طرح پیشگیری نوع چهارم با هدف کاهش اقدامات درمانی غیرضروری و استفاده بهینه از منابع نظام سلامت در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این طرح علاوه بر مدیریت هزینه‌های درمان، به ارتقای سلامت جامعه و اقتصاد خانوار کمک می‌کند، افزود: پیشگیری نوع چهارم رویکردی در نظام سلامت است که بر شناسایی و کاهش مداخلات پزشکی غیرضروری تمرکز دارد و حذف داروها، آزمایش‌ها و اقدامات درمانی فاقد ضرورت علمی را دنبال می‌کند.

مدیرکل بیمه سلامت فارس با تأکید بر اینکه تجویز داروهای متعدد و انجام آزمایش‌های مکرر لزوماً به معنای درمان بهتر نیست، بیان کرد: گاهی تصور می‌شود افزایش تعداد داروها و آزمایش‌ها می‌تواند روند بهبودی بیمار را تسریع کند، در حالی که بخشی از این اقدامات ضرورت پزشکی ندارد و حتی ممکن است با ایجاد عوارض و تداخلات دارویی، سلامت بیمار را با مخاطره مواجه کند.

ممتحن ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع مالی کشور، مدیریت هزینه‌های نظام سلامت ضرورتی انکارناپذیر است، اما اولویت اصلی در این مسیر باید حفظ و ارتقای سلامت مردم باشد.

پایش هوشمند نسخه‌نویسی پزشکان در فارس

وی با تشریح سازوکار اجرای این طرح گفت: در قالب پیشگیری نوع چهارم، میزان تجویز دارو و درخواست آزمایش از سوی پزشکان در هر رشته تخصصی به‌صورت جداگانه و هوشمند بررسی و با میانگین‌های استانی و کشوری مقایسه می‌شود تا پزشکان تصویر دقیق‌تری از الگوی تجویز خود داشته باشند.

مدیرکل بیمه سلامت فارس افزود: عملکرد پزشکان بر اساس میانگین اقلام دارویی و آزمایش‌های ثبت‌شده در سامانه‌های الکترونیکی رصد می‌شود و هدف از این فرآیند، ارائه اطلاعات تجمیعی و ایجاد زمینه اصلاح الگوی تجویز با رویکردی تعاملی و کارشناسی است.

ممتحن با اشاره به جایگاه علمی و حرفه‌ای جامعه پزشکی کشور تصریح کرد: پزشکان ایران از توانمندی و دانش تخصصی بالایی برخوردارند و انتظار می‌رود با همکاری و دقت نظر بیشتر در تجویز داروها و درخواست آزمایش‌ها، زمینه اجرای مطلوب این طرح و استانداردسازی خدمات درمانی را فراهم کنند.

وی تجویز بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها و کورتون‌ها را از چالش‌های نظام سلامت دانست و گفت: برای نمونه، سرماخوردگی و آنفلوانزا بیماری‌های ویروسی هستند و آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان عفونت‌های ویروسی کاربردی ندارند؛ با این حال، در برخی موارد این داروها بدون ضرورت علمی تجویز می‌شوند که می‌تواند عوارضی برای بیماران به دنبال داشته باشد.

کاهش بستری‌های غیرضروری و عفونت‌های بیمارستانی

مدیرکل بیمه سلامت فارس یکی دیگر از دستاوردهای مورد انتظار اجرای این طرح را افزایش بهره‌وری مراکز درمانی عنوان کرد و گفت: کاهش مدت بستری‌های غیرضروری می‌تواند ضمن جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به بیماران و خانواده‌ها، در کاهش خطر عفونت‌های بیمارستانی و بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی نیز مؤثر باشد.

ممتحن با اشاره به همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز و بخش خصوصی برای اجرای این طرح اظهار کرد: جلسات کارشناسی و سازنده‌ای با مسئولان دانشگاه و فعالان بخش خصوصی برگزار شده است و کارشناسان نیز به‌صورت هفتگی وضعیت بیمارستان‌ها را رصد می‌کنند تا موارد نیازمند اصلاح شناسایی و پیگیری شود.

وی با تأکید بر اینکه مأموریت بیمه سلامت صرفاً پرداخت هزینه‌های درمان نیست، افزود: سازمان بیمه سلامت در تلاش است با توسعه رویکردهای پیشگیرانه، زمینه کاهش ابتلا به بیماری‌ها و دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات درمانی مورد نیاز را فراهم کند.

تخصیص منابع حاصل از مدیریت هزینه‌ها به بیماران خاص و صعب‌العلاج

مدیرکل بیمه سلامت فارس همچنین از راه‌اندازی معاونت پیشگیری در سازمان بیمه سلامت با هدف تقویت رویکردهای پیشگیرانه خبر داد و گفت: مدیریت هوشمند هزینه‌ها می‌تواند ظرفیت سازمان را برای گسترش خدمات حمایتی و افزایش پوشش بیمه‌شدگان فراهم کند.

وی افزود: منابع حاصل از اصلاح الگوی مصرف خدمات سلامت و کاهش هزینه‌های غیرضروری می‌تواند در بخش‌هایی از جمله حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج به کار گرفته شود و زمینه ارائه خدمات بیشتر به گروه‌های نیازمند را فراهم کند.

ممتحن با تأکید بر ضرورت مشارکت همه بخش‌های نظام سلامت بیان کرد: اجرای موفق این طرح نیازمند همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی، پزشکان خانواده و سایر نهادهای مرتبط است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای صحیح و هوشمندانه مبانی پیشگیری نوع چهارم می‌تواند به‌طور هم‌زمان منافع مردم، مراکز درمانی و سازمان‌های بیمه‌گر را تأمین کند و با کاهش مداخلات غیرضروری، ارتقای کیفیت خدمات و مدیریت منابع، زمینه حمایت مؤثرتر از بیماران را فراهم آورد.