گروه استان‌ها - رئیس سازمان بازرسی استان فارس با تأکید بر ضرورت تقویت رویکرد اصلاحی در فرآیندهای نظارتی گفت: نظارت اثربخش صرفاً به شناسایی و اعلام تخلفات محدود نمی‌شود، بلکه باید با ارائه راهکارهای عملی، زمینه رفع کاستی‌ها و ارتقای عملکرد دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس ، «علی گرمه‌ای» رئیس سازمان بازرسی استان فارس، در گردهمایی مسئولان ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ادارات آموزش‌وپرورش سراسر استان فارس در شیراز، با اشاره به عملکرد مجموعه آموزش‌وپرورش اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ها، مشکلات و شرایط موجود، عملکرد این مجموعه در بسیاری از حوزه‌ها قابل دفاع است؛ هرچند در کنار نقاط قوت، برخی مسائل نیز نیازمند اصلاح، پیگیری و توجه بیشتر است.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید درباره ضرورت نظارت بر عملکرد کارگزاران نظام افزود: در چارچوب حکمرانی مطلوب، نظارت مستمر و دقیق بر عملکرد مسئولان و کارگزاران، از الزامات تحقق امانت‌داری، مسئولیت‌پذیری و تکریم مردم است. این نظارت باید به‌گونه‌ای باشد که زمینه خدمت صادقانه، همراه با مهربانی و مدارا با مردم را فراهم کند.

نظارت اثربخش، فراتر از شناسایی تخلف

رئیس سازمان بازرسی استان فارس با تأکید بر اینکه هدف از برگزاری نشست‌های نظارتی باید شناسایی مسائل و دستیابی به راهکارهای عملی باشد، تصریح کرد: دستگاه نظارتی نباید صرفاً به بیان مشکلات و طرح ایرادات بسنده کند؛ چراکه چنین رویکردی به‌تنهایی پاسخگوی مأموریت‌های نظارتی نیست. بازرسی زمانی اثربخش خواهد بود که در کنار شناسایی کاستی‌ها، پیشنهادهای اصلاحی نیز ارائه دهد و به دستگاه اجرایی برای رفع مشکلات کمک کند.

وی ادامه داد: ما در جایگاه ناظر باید ضمن صراحت در بیان مسائل و پایبندی به قانون، رویکردی سازنده و اصلاح‌محور داشته باشیم. هدف تنها برخورد با تخلفات نیست، بلکه باید با شناخت دقیق موانع و محدودیت‌ها، برای حل مسائل و بهبود فرآیندهای اجرایی راهکار ارائه کنیم.

گرمه‌ای با اشاره به جایگاه قانونی سازمان بازرسی اظهار کرد: این سازمان به‌عنوان یکی از نهادهای نظارتی حاکمیت، براساس قانون از وظایف و اختیارات مشخصی برخوردار است و دستگاه‌های اجرایی نیز موظف به همکاری با آن هستند. ازاین‌رو، اجرای دقیق مأموریت‌های نظارتی مستلزم تعامل و همکاری متقابل میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های نظارتی است.

قانون‌مداری و اخلاق‌محوری؛ دو اصل اساسی در بازرسی

رئیس سازمان بازرسی استان فارس، قانون‌مداری را نخستین اصل در فعالیت بازرسان دانست و گفت: بازرس باید در انجام مأموریت‌های خود پایبندی کامل به قانون داشته باشد و در مواجهه با موارد خلاف قانون، تحت تأثیر سفارش‌ها یا ملاحظات شخصی از اجرای آن فاصله نگیرد. پیش از ارزیابی عملکرد دیگران نیز لازم است عملکرد خود را مورد بررسی و حسابرسی قرار دهیم.

گرمه‌ای، اخلاق‌مداری و صیانت از مجموعه‌های اجرایی را از دیگر ویژگی‌های ضروری بازرسان برشمرد و افزود: بازرس در کنار پایبندی به قانون باید اخلاق‌محور باشد و منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح دهد. همچنین لازم است با تذکر به‌موقع، آگاهی‌بخشی و ارائه راهنمایی‌های لازم، پیش از وقوع تخلف از شکل‌گیری آسیب‌ها و انحرافات جلوگیری شود.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت صیانتی و پیشگیرانه بیان کرد: هرچه نظارت‌ها پیش از وقوع تخلف و با هدف اصلاح رفتارها و فرآیندها انجام شود، اثربخشی بیشتری خواهد داشت. چنین رویکردی علاوه بر کمک به بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند در ارتقای اعتماد عمومی نیز نقش مؤثری ایفا کند.

رئیس سازمان بازرسی استان فارس در پایان با تأکید بر تعهد حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری بازرسان اظهار کرد: من به انجام وظایف خود سوگند یاد کرده‌ام و نسبت به این مسئولیت تعهد دارم. انتظار می‌رود همکاران حوزه نظارت نیز در کنار مدیران و مسئولان اجرایی حضور مؤثر داشته باشند و با ارائه تذکرات به‌موقع، مشاوره و راهنمایی‌های سازنده، زمینه اصلاح امور و پیشگیری از بروز تخلفات را فراهم کنند.