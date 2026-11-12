از زمانی که اسرائیل پس از برکناری بشار اسد، رهبر دیرپای سوریه، منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل را تصرف کرد، زندگی روزمره در جنوب‌غربی سوریه با ایست‌های بازرسی، یورش‌ها و محدودیت دسترسی به زمین‌های کشاورزی مختل شده است. ده‌ها سوری بازداشت شده‌اند؛ از جمله افرادی که مدعی‌اند در بازداشت اسرائیل مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند. اسرائیل این اتهام‌ها را رد می‌کند و می‌گوید حضورش برای دفاع از مرزهای این کشور در برابر حزب‌الله ضروری است.