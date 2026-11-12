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کد خبر: 4201406
۱۴۰۵/۰۸/۲۱ ۱۲:۲۱
عکس: پیامدهای حضور اسرائیل در جنوبغربی سوریه
از زمانی که اسرائیل پس از برکناری بشار اسد، رهبر دیرپای سوریه، منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل را تصرف کرد، زندگی روزمره در جنوبغربی سوریه با ایستهای بازرسی، یورشها و محدودیت دسترسی به زمینهای کشاورزی مختل شده است. دهها سوری بازداشت شدهاند؛ از جمله افرادی که مدعیاند در بازداشت اسرائیل مورد بدرفتاری قرار گرفتهاند. اسرائیل این اتهامها را رد میکند و میگوید حضورش برای دفاع از مرزهای این کشور در برابر حزبالله ضروری است.
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پسری عکسی از پدرش، کینان بیکر، که در زندان اسرائیل در روستای جباثا الخشاب، سوریه، در بازداشت است، در دست دارد، دوشنبه، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶. جادهای که توسط نیروهای اسرائیلی در جریان تهاجم به سوریه، در جادهای که روستاهای ترنجه و حضر را در جنوب سوریه به هم متصل میکند، مسدود شده است، دوشنبه، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶. یک تانک متعلق به نیروهای بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه، در روستای سویسه، سوریه، دوشنبه، ۲ نوامبر ۲۰۲۶، بلااستفاده مانده است. مردی در روستای ترنجه، در استان قنیطره سوریه، پنجشنبه، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶، با تبر شاخههای درخت را قطع میکند و پسری در حال تماشای اوست. دیوارنوشتهای به زبان عربی با عنوان «جباتا الخشاب اشغال صهیونیستی را رد میکند» در روستای جباتا الخشاب، سوریه، دوشنبه، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶. علی العبدالله، ۲۰ ساله، زندانی سابق آزاد شده از زندان اسرائیل، در روستای سیسون در استان درعای سوریه، دوشنبه، ۲ نوامبر ۲۰۲۶، کودکی را در آغوش گرفته است. قبرها در گورستانی در روستای ابوغره، سوریه، دوشنبه، ۲ نوامبر ۲۰۲۶ دیده میشوند. ودیع بیکر، ۲۳ ساله، زندانی سابق که ۱۵ ماه را در بازداشت اسرائیل گذرانده، سهشنبه ۳ نوامبر ۲۰۲۶ در خانهاش در روستای ترنجه، در استان قنیطره سوریه ایستاده است. چوپانی در حال چراندن گله بز در روستای ترنجه، در استان قنیطره سوریه، پنجشنبه، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶. مردانی در حال عبور از کنار نقاشیهای دیواری با نوشتههای «غزه را نجات دهید» (راست) و «غزه در خون است» در روستای جباتا الخشاب، در استان قنیطره سوریه، پنجشنبه، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶، دست تکان میدهند. مردان در حال اجرای رقص سنتی در جشن عروسی در روستای البکار، سوریه، دوشنبه، ۲ نوامبر ۲۰۲۶، دست در دست هم.
یک موتورسوار در جادهای به سمت تل الفراس، محل پایگاه نظامی اسرائیل، در پسزمینه، در استان قنیطره جنوبی سوریه، دوشنبه، ۲ نوامبر ۲۰۲۶، در حرکت است.
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