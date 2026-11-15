گروه استان‌ها - نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید، دولت را مسئول مدیریت بازار و کنترل گرانی‌ها دانست و گفت: انتظار می‌رود دولت برنامه‌ای منسجم برای مدیریت بازار و صیانت از معیشت خانوارها داشته باشد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس ؛ «علاءالدین بروجردی» نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم و عضو کمسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی دولت، به‌ویژه در شرایط بحرانی، تنظیم بازار و مدیریت قیمت‌هاست و دولت باید با اتخاذ تدابیر مؤثر، از افزایش بی‌رویه بهای کالاهای مورد نیاز مردم جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه تحریم‌های دریایی و محدودیت‌های اعمال‌شده در مرزهای کشور می‌تواند دسترسی به کالاهای اساسی و واردات را تحت تأثیر قرار دهد، افزود: آمریکا در کنار جنگ نظامی، جنگ اقتصادی را نیز دنبال می‌کند، انتظار می‌رود دولت برنامه‌ای منسجم برای مدیریت بازار و صیانت از معیشت خانوارها داشته باشد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به برخی افزایش قیمت‌ها اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم آرد صنعتی از ۲۸ هزار تومان به ۶۸ هزار تومان رسیده است؛ موضوعی که به‌طور مستقیم بر هزینه تولید محصولاتی مانند ماکارونی و دیگر فرآورده‌های غذایی اثر می‌گذارد.

وی همچنین افزایش سه‌برابری قیمت کود شیمیایی و رشد ۲۰۰ درصدی قیمت سموم کشاورزی را از دیگر عوامل افزایش هزینه‌های تولید عنوان کرد و یادآور شد: افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی، هزینه تمام‌شده محصولات را بالا می‌برد و در نهایت فشار آن به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.

انتقاد از افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی

بروجردی با انتقاد از افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی از ۱۵ به ۱۰۰ درصد، این تصمیم را در شرایط مواجهه کشور با مساله تأمین بنزین، نیازمند بازنگری دانست و پیشنهاد کرد تعرفه این خودروها به صفر برسد تا زمینه استفاده بیشتر از خودروهای برقی فراهم شود.

وی همچنین از افزایش تعرفه خودروهای وارداتی از مناطق آزاد از ۱۵ به ۷۰ درصد انتقاد کرد و خواستار بازگشت این تعرفه به میزان قبلی شد.

نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس، با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات هماهنگ برای کنترل بازار، پیشنهاد کرد دولت همان‌گونه که برای مدیریت شرایط جنگی از ظرفیت قرارگاه‌های تخصصی استفاده می‌کند، یک قرارگاه اقتصادی جنگ نیز با محوریت کنترل قیمت‌ها، تثبیت بهای نهاده‌های تولید و تأمین کالاهای اساسی تشکیل دهد.

وظیفه داریم برای کاهش فشار اقتصادی تلاش کنیم

وی با اشاره به شرایط معیشتی مردم ادامه داد: مردم در هشتمین ماه شرایط دشوار، میزان تاب‌آوری و ایستادگی خود را نشان داده‌اند و ما به‌عنوان نمایندگان آنان برابر مشکلات معیشتی احساس مسئولیت می‌کنیم؛ بنابراین وظیفه داریم برای کاهش فشار اقتصادی تلاش کنیم، نه اینکه تصمیمات جدید موجب افزایش هزینه‌های زندگی شود.

بروجردی در ادامه، بازگرداندن قیمت کود و سموم کشاورزی به نرخ‌های پیشین، کاهش تعرفه خودروهای وارداتی از مناطق آزاد به ۱۵ درصد و صفر شدن تعرفه خودروهای برقی را از جمله پیشنهادهای خود برای مدیریت بازار عنوان کرد.

همچنین با اشاره به توجیه دولت درباره افزایش برخی تعرفه‌ها با هدف تأمین منابع مالی کالابرگ، تصریح کرد: هنگامی که قیمت کالاها چند برابر می‌شود، اعتبار کالابرگ نیز نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم باشد.

عضو کمسیون امنیت ملی مجلس بار دیگر با انتقاد از سیاست‌های قیمتی دولت، خواستار بازنگری در تصمیمات اقتصادی و اتخاذ اقدامات فوری برای مهار گرانی‌ها و حمایت از قدرت خرید خانوارها شد.