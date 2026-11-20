امام جمعه بجنورد اعلام کرد؛
عزت و اقتدار ملت ایران در سایه ایستادگی و جهاد به دست آمده است
گروه استانها - نماینده ولیفقیه در استان خراسانشمالی با تأکید بر نقش ایمان، معنویت و اراده مردم در اقتدار ملی گفت: قدرت یک ملت تنها به تجهیزات و امکانات مادی وابسته نیست، بلکه ایستادگی، اعتقاد و روحیه جهادی از مهمترین مؤلفههای عزت و سربلندی جوامع به شمار میرود.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسانشمالی، حجتالاسلام «رضا نوری» نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی در خطبههای نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به ماجرای جنگ حنین اظهار کرد: در این واقعه، گروهی از مسلمانان با اتکا به تعداد نیروها و امکانات نظامی خود، پیروزی را قطعی میدانستند و تصور میکردند هیچ نیرویی توان مقابله با آنان را ندارد، اما همین غرور و غفلت از قدرت الهی موجب شد در ابتدای نبرد با شکست و پراکندگی مواجه شوند.
وی افزود: با پایداری گروهی از مؤمنان و بازگشت پیامبر اکرم (ص) به میدان، خداوند آرامش و اطمینان را بر دل مسلمانان نازل کرد و زمینه بازگشت آنان به میدان و دستیابی به پیروزی فراهم شد.
امام جمعه بجنورد با بیان اینکه بهرهگیری از امکانات و تجهیزات باید در کنار توکل به خداوند باشد، تصریح کرد: انسان باید با امید به نصرت الهی وارد میدان عمل شود و هرگز به امکانات و تواناییهای مادی خود مغرور نشود، چراکه پیروزی نهایی در گرو اراده و یاری خداوند است.
نوری جهاد و دفاع را از عوامل عزت و اقتدار جوامع اسلامی دانست و یادآور شد: کنار گذاشتن جهاد و دفاع از دین، سرزمین و ارزشها، زمینهساز ضعف و ذلت خواهد بود و تجربه تاریخی نیز نشان داده است ملتهایی که از هویت و سرزمین خود دفاع نکردهاند، با آسیبهای جدی مواجه شدهاند.
وی ادامه داد: جایگاه و عزت ملت ایران در عرصه بینالمللی حاصل مبارزه، مقاومت و ایستادگی است و قدرت ملی را نباید صرفاً با معیارهای مادی و توان نظامی ارزیابی کرد؛ چراکه ایمان، معنویت و اراده مردم نیز نقش تعیینکنندهای در اقتدار کشور دارند.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز وفات حضرت امالبنین (س) و نامگذاری این مناسبت بهعنوان روز تکریم مادران و همسران شهدا اظهار کرد: حضرت امالبنین (س) الگویی برجسته برای خانوادههای شهدا هستند که چهار فرزند خود را در راه دفاع از امام حسین (ع) تقدیم کردند و حضرت ابوالفضل العباس (ع) ، علمدار کربلا، نیز از فرزندان ایشان بود.
وی با تبیین مفهوم صبر در برابر دشواریها افزود: صبر تنها به معنای تحمل اندوه و عزاداری نیست، بلکه مفهومی عمیقتر دارد و شامل ایستادگی در برابر سختیها، تسلیم بودن در برابر اراده الهی و رضایت به قضای خداوند است.
نوری همچنین با گرامیداشت هفته بسیج، فرهنگ بسیجی را فراتر از عضویت در یک مجموعه سازمانی دانست و بیان کرد: هر فردی که ویژگیهای بسیجی را در رفتار و عملکرد خود داشته باشد، از روحیه بسیجی برخوردار است.
امام جمعه بجنورد با اشاره به تعبیر امام خمینی (ره) از بسیج بهعنوان لشکر مخلص خدا خاطرنشان کرد: اخلاص، احساس مسئولیت در برابر جامعه، مردم، کشور و دین از مهمترین شاخصههای فرهنگ بسیجی است.
وی با تأکید بر نقش بسیجیان در عرصههای مختلف علمی و اجتماعی گفت: بسیجیان باید در حوزه علم، فناوری و دانش با تلاش مستمر برای رساندن کشور به قلههای پیشرفت حرکت کنند و در زمان وقوع حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله نیز برای کمک به مردم و خدمترسانی در میدان حضور داشته باشند.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی در پایان بر ضرورت تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی و تبعیت از رهبری و ولی امر جامعه اسلامی تأکید کرد.
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