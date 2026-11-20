گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان‌شمالی با تأکید بر نقش ایمان، معنویت و اراده مردم در اقتدار ملی گفت: قدرت یک ملت تنها به تجهیزات و امکانات مادی وابسته نیست، بلکه ایستادگی، اعتقاد و روحیه جهادی از مهم‌ترین مؤلفه‌های عزت و سربلندی جوامع به شمار می‌رود.

عزت و اقتدار ملت ایران در سایه ایستادگی و جهاد به دست آمده است

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی ، حجت‌الاسلام «رضا نوری» نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به ماجرای جنگ حنین اظهار کرد: در این واقعه، گروهی از مسلمانان با اتکا به تعداد نیروها و امکانات نظامی خود، پیروزی را قطعی می‌دانستند و تصور می‌کردند هیچ نیرویی توان مقابله با آنان را ندارد، اما همین غرور و غفلت از قدرت الهی موجب شد در ابتدای نبرد با شکست و پراکندگی مواجه شوند.

وی افزود: با پایداری گروهی از مؤمنان و بازگشت پیامبر اکرم (ص) به میدان، خداوند آرامش و اطمینان را بر دل مسلمانان نازل کرد و زمینه بازگشت آنان به میدان و دستیابی به پیروزی فراهم شد.

امام جمعه بجنورد با بیان اینکه بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات باید در کنار توکل به خداوند باشد، تصریح کرد: انسان باید با امید به نصرت الهی وارد میدان عمل شود و هرگز به امکانات و توانایی‌های مادی خود مغرور نشود، چراکه پیروزی نهایی در گرو اراده و یاری خداوند است.

نوری جهاد و دفاع را از عوامل عزت و اقتدار جوامع اسلامی دانست و یادآور شد: کنار گذاشتن جهاد و دفاع از دین، سرزمین و ارزش‌ها، زمینه‌ساز ضعف و ذلت خواهد بود و تجربه تاریخی نیز نشان داده است ملت‌هایی که از هویت و سرزمین خود دفاع نکرده‌اند، با آسیب‌های جدی مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: جایگاه و عزت ملت ایران در عرصه بین‌المللی حاصل مبارزه، مقاومت و ایستادگی است و قدرت ملی را نباید صرفاً با معیارهای مادی و توان نظامی ارزیابی کرد؛ چراکه ایمان، معنویت و اراده مردم نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتدار کشور دارند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) و نام‌گذاری این مناسبت به‌عنوان روز تکریم مادران و همسران شهدا اظهار کرد: حضرت ام‌البنین (س) الگویی برجسته برای خانواده‌های شهدا هستند که چهار فرزند خود را در راه دفاع از امام حسین (ع) تقدیم کردند و حضرت ابوالفضل العباس (ع) ، علمدار کربلا، نیز از فرزندان ایشان بود.

وی با تبیین مفهوم صبر در برابر دشواری‌ها افزود: صبر تنها به معنای تحمل اندوه و عزاداری نیست، بلکه مفهومی عمیق‌تر دارد و شامل ایستادگی در برابر سختی‌ها، تسلیم بودن در برابر اراده الهی و رضایت به قضای خداوند است.

نوری همچنین با گرامیداشت هفته بسیج، فرهنگ بسیجی را فراتر از عضویت در یک مجموعه سازمانی دانست و بیان کرد: هر فردی که ویژگی‌های بسیجی را در رفتار و عملکرد خود داشته باشد، از روحیه بسیجی برخوردار است.

امام جمعه بجنورد با اشاره به تعبیر امام خمینی (ره) از بسیج به‌عنوان لشکر مخلص خدا خاطرنشان کرد: اخلاص، احساس مسئولیت در برابر جامعه، مردم، کشور و دین از مهم‌ترین شاخصه‌های فرهنگ بسیجی است.

وی با تأکید بر نقش بسیجیان در عرصه‌های مختلف علمی و اجتماعی گفت: بسیجیان باید در حوزه علم، فناوری و دانش با تلاش مستمر برای رساندن کشور به قله‌های پیشرفت حرکت کنند و در زمان وقوع حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله نیز برای کمک به مردم و خدمت‌رسانی در میدان حضور داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در پایان بر ضرورت تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تبعیت از رهبری و ولی امر جامعه اسلامی تأکید کرد.