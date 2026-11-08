گروه استان‌ها - رئیس پلیس راه خراسان‌شمالی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از سفرهای غیرضروری، نکات ایمنی را در تردد از محورهای استان جدی بگیرند.

هشدار پلیس راه خراسان شمالی به رانندگان؛ سفرهای غیرضروری را به تعویق بیندازید

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی ، سرهنگ «پرویز رضایی‌نسب» رئیس پلیس راه استان خراسان‌شمالی، در این رابطه اظهار کرد: با توجه به فعالیت سامانه بارشی و احتمال بروز شرایط نامساعد جوی، رانندگان باید هنگام تردد در محورهای مواصلاتی خراسان شمالی احتیاط بیشتری داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت خودداری از سفرهای غیرضروری افزود: کاهش سرعت، رعایت فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی و پرهیز از ترمزهای ناگهانی و سبقت‌های غیرمجاز از مهم‌ترین نکاتی است که رانندگان باید در شرایط بارندگی رعایت کنند.

رئیس پلیس راه استان خراسان‌شمالی، اضافه کرد: روشن نگه داشتن چراغ‌های خودرو را از دیگر الزامات رانندگی در شرایط نامساعد جوی دانست و نسبت به عبور از مسیرهای آب‌گرفته و مسیل‌ها هشدار داد.

رضایی‌نسب همچنین بررسی وضعیت فنی خودرو، همراه داشتن تجهیزات ضروری و اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌ها و شرایط جوی پیش از آغاز سفر را مورد تأکید قرار داد و خواستار توجه جدی رانندگان به توصیه‌های پلیس برای پیشگیری از حوادث احتمالی شد.