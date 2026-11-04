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اعمال محدودیت‌های ترافیکی مراسم ۱۳ آبان در ۹ شهرستان خراسان‌شمالی

گروه استان‌ها - رئیس پلیس راهور خراسان شمالی از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در مسیرهای برگزاری مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در بجنورد و سایر شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: این محدودیت‌ها از ساعت ۶ صبح آغاز می‌شود و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.

کد خبر: 100000466تاریخ انتشار: 27 بازدید۰
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی، سرهنگ «هادی پرویزیان» رئیس پلیس راهور خراسان شمالی، در گفت‌وگو با رسانه‌های استان، گفت: هم‌زمان با برگزاری مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، محدودیت‌های ترافیکی در مسیرهای تعیین‌شده در مرکز استان و شهرستان‌ها اعمال می‌شود تا این مراسم با نظم و امنیت کامل برگزار شود.
وی با تشریح محدودیت‌های ترافیکی در شهرستان‌های استان ادامه داد: در بجنورد، مسیر میدان شهید تا میدان بازرگانی در طول خیابان طالقانی غربی از ساعت ۶ صبح مسدود خواهد شد و مراسم از ساعت ۹ آغاز می‌شود.
رئیس پلیس راهور خراسان شمالی افزود: در شیروان نیز خیابان امام خمینی (ره)، حدفاصل تقاطع دفاع مقدس تا میدان انقلاب از ساعت ۶ صبح مشمول محدودیت ترافیکی است و مراسم ساعت ۹ برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: در اسفراین، مسیر تقاطع سپاه، میدان امام خمینی (ره)، تقاطع ۲۲ بهمن، خیابان طالقانی و خیابان دکتر حسابی تا میدان امام خمینی (ره) از ساعت ۷ صبح مسدود می‌شود. در سملقان نیز مسیر تقاطع معلم، ناحیه بلال و ناحیه شهرداری تا میدان مقاومت از همین ساعت محدودیت تردد خواهد داشت و مراسم ساعت ۹:۳۰ آغاز می‌شود.
پرویزیان با اشاره به محدودیت‌های فاروج بیان کرد: مسیر مسجد آل‌یاسین در خیابان طالقانی تا تقاطع رضوی از ساعت ۸ صبح مسدود خواهد شد و مراسم این شهرستان ساعت ۹:۳۰ برگزار می‌شود.
وی درباره محدودیت‌های ترافیکی در شهرستان‌های جنوبی و شرقی استان نیز گفت: در جاجرم، محدوده میدان امام خمینی (ره)، خیابان بهشتی و بلوار شهید مطهری تا میدان امام خمینی (ره) از ساعت ۸ صبح مشمول محدودیت می‌شود و مراسم ساعت ۹:۳۰ آغاز خواهد شد.
رئیس پلیس راهور خراسان شمالی افزود: در گرمه، مسیر میدان ارشاد تا تقاطع مرکزی از ساعت ۷:۳۰ صبح مسدود می‌شود و مراسم ساعت ۱۰ آغاز خواهد شد. همچنین در شهرستان راز، مسیر میدان معلم تا مقابل شهرداری در امتداد خیابان امام خمینی غربی از ساعت ۷:۳۰ صبح و در صفی‌آباد، خیابان امام حسین (ع)، خیابان امام خمینی (ره) و خیابان شهدا تا خیابان بسیج از ساعت ۸:۳۰ صبح مسدود خواهد شد. مراسم این دو شهرستان ساعت ۹:۳۰ برگزار می‌شود.
پرویزیان در پایان از شهروندان خواست با توجه به محدودیت‌های اعلام‌شده، از مسیرهای جایگزین تردد کنند و با مأموران پلیس راهور همکاری داشته باشند

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