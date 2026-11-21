گروه استان‌ها - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌شمالی با تأکید بر ضرورت آمادگی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت محدودیت‌های احتمالی تأمین انرژی، گفت: شرایط پیش‌رو عادی نیست و هر دستگاه باید با پذیرش مسئولیت‌های خود، برای مواجهه با شرایط احتمالی آمادگی کامل داشته باشد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی ، «سیدمجتبی علوی» معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌شمالی در این زمینه اظهار کرد: با توجه به احتمال بروز محدودیت در تأمین انرژی، ضروری است همه دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی و انسجام، وظایف محوله را به‌موقع انجام دهند و از هرگونه موازی‌کاری یا واگذاری مسئولیت به سایر مجموعه‌ها پرهیز کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان برای مدیریت شرایط احتمالی افزود: خراسان شمالی در زمینه تدوین سناریوهای مدیریت انرژی و هماهنگی با دستگاه‌های ملی اقدامات مناسبی انجام داده و ظرفیت‌ها، نیازمندی‌ها و کمبودهای استان نیز به دستگاه‌های ذی‌ربط در سطح کشور اعلام شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی با تأکید بر مسئولیت مشخص هر یک از دستگاه‌ها تصریح کرد: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت گاز، شرکت برق، سازمان صمت، جهاد کشاورزی، تعاون روستایی و دیگر مجموعه‌ها باید در چارچوب وظایف خود عمل کنند و با تعامل و هم‌افزایی، زمینه مدیریت مطلوب شرایط را فراهم آورند.

علوی همچنین جلسات برگزارشده را فرصتی برای تمرین سناریوهای پیش‌بینی‌شده، به‌روزرسانی سطح آمادگی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها دانست و از تلاش فرمانداران شهرستان‌های رازوجرگلان و مانه در برنامه‌ریزی و آماده‌سازی ظرفیت‌های لازم برای مدیریت شرایط احتمالی انرژی قدردانی کرد.