معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسانشمالی خبر داد:
دستگاههای اجرایی برای مدیریت انرژی آمادگی کامل داشته باشند
گروه استانها - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسانشمالی با تأکید بر ضرورت آمادگی و هماهنگی دستگاههای اجرایی برای مدیریت محدودیتهای احتمالی تأمین انرژی، گفت: شرایط پیشرو عادی نیست و هر دستگاه باید با پذیرش مسئولیتهای خود، برای مواجهه با شرایط احتمالی آمادگی کامل داشته باشد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسانشمالی، «سیدمجتبی علوی» معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسانشمالی در این زمینه اظهار کرد: با توجه به احتمال بروز محدودیت در تأمین انرژی، ضروری است همه دستگاههای اجرایی با هماهنگی و انسجام، وظایف محوله را بهموقع انجام دهند و از هرگونه موازیکاری یا واگذاری مسئولیت به سایر مجموعهها پرهیز کنند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در استان برای مدیریت شرایط احتمالی افزود: خراسان شمالی در زمینه تدوین سناریوهای مدیریت انرژی و هماهنگی با دستگاههای ملی اقدامات مناسبی انجام داده و ظرفیتها، نیازمندیها و کمبودهای استان نیز به دستگاههای ذیربط در سطح کشور اعلام شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی با تأکید بر مسئولیت مشخص هر یک از دستگاهها تصریح کرد: شرکت پخش فرآوردههای نفتی، شرکت گاز، شرکت برق، سازمان صمت، جهاد کشاورزی، تعاون روستایی و دیگر مجموعهها باید در چارچوب وظایف خود عمل کنند و با تعامل و همافزایی، زمینه مدیریت مطلوب شرایط را فراهم آورند.
علوی همچنین جلسات برگزارشده را فرصتی برای تمرین سناریوهای پیشبینیشده، بهروزرسانی سطح آمادگی و تقویت هماهنگی میان دستگاهها دانست و از تلاش فرمانداران شهرستانهای رازوجرگلان و مانه در برنامهریزی و آمادهسازی ظرفیتهای لازم برای مدیریت شرایط احتمالی انرژی قدردانی کرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.