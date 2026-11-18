به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان رضوی، سردار محمدرضا مهدوی، در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج، اظهار کرد: در استان خراسان رضوی، ۵۶۰ میلیارد تومان در ۱۱ طرح تولید محصولات دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری شده است. با وجود محدودیت‌ها و شرایط اقتصادی کشور، این طرح‌ها به نتایج قابل‌توجهی رسیده‌اند و در برخی محصولات نیز در سطح کشور رتبه نخست کسب شده است.





وی افزود: گروه‌های دانش‌بنیان بسیج در حوزه‌های دفاعی نیز نقش‌آفرینی می‌کنند و کارگاه‌های علمی و پژوهشی متعددی در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی، دامداری و فناوری فعالیت دارند.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) با اشاره به ارتباط میان ظرفیت‌های دانشگاهی و نیازهای جامعه ادامه داد: تلاش شده گروه‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها به میدان عمل متصل شود و ظرفیت پژوهشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها را در مسیر پاسخگویی به نیازهای مردم به کار گرفته شود.





اجرای ۱۶۶ پروژه در روستاهای خراسان رضوی





مهدوی در تشریح اقدامات بسیج در عرصه سازندگی گفت: طی یک سال گذشته، ۱۶۶ پروژه در روستاهای استان اجرا شده است که این اقدامات در ماندگاری جمعیت در روستاها و جلوگیری از خالی‌شدن آن‌ها نقش دارد.





وی افزود: احیای روستاها تنها به بازسازی یک ساختمان یا اجرای یک پروژه عمرانی محدود نمی‌شود، بلکه هدف اصلی، بازگشت و ماندگاری جمعیت، ایجاد اشتغال، احیای کشاورزی و دامداری، توسعه صنایع دستی و قالی‌بافی و به حرکت درآمدن چرخه اقتصادی روستاهاست.





فرمانده سپاه امام رضا(ع) ادامه داد: زمانی که در قالب قرارگاه محرومیت‌زدایی یک خانه محروم در روستا احیا می‌شود، هدف تنها ساخت یک واحد مسکونی نیست، بلکه تلاش می‌شود زمینه خودکفایی روستاییان فراهم شود تا به‌جای مهاجرت به حاشیه شهرها، در محل زندگی خود بمانند و به‌عنوان نیروهای مولد به اقتصاد کشور کمک کنند.

مهدوی گفت: در یک سال گذشته، ۲۲۵ هزار مترمربع از جاده‌های استان توسط سپاه آسفالت شده و ۸۳ هزار متر طرح انتقال آب نیز به اجرا درآمده است. همچنین ۱۸۰ طرح خورشیدی اجرا شده که همگی بر اساس نیازسنجی و آسیب‌شناسی مناطق هدف بوده است.





وی افزود: در برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، نیازهای اشتغال، مسائل اجتماعی و ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی، به‌ویژه در مناطق روستایی، مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است اقدامات بر مبنای بررسی‌های علمی و پژوهشی انجام شود.





افتتاح ۱۰ مرکز مشاوره بسیج در هفته بسیج





فرمانده سپاه امام رضا(ع) ادامه داد: در عرصه فرهنگی نیز اقدامات مختلفی انجام شده و در حوزه جمعیت، سبک زندگی و مشاوره مسائل اجتماعی، در هفته بسیج امسال ۱۰ مرکز مشاوره در استان افتتاح می شود.





مهدوی افزود: با افتتاح این مراکز، تعداد مراکز مشاوره بسیج که توسط نیروهای متخصص و بسیجی اداره می‌شوند، به ۱۷ مرکز می رسد و خدمات مشاوره‌ای بیشتری در اختیار مردم قرار می‌گیرد.





وی با تشریح عملکرد معاونت اجتماعی سپاه امام رضا(ع) طی یک سال گذشته گفت: این معاونت در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، آگاه‌سازی و ارائه خدمات به خانواده‌ها اقدامات مؤثری انجام داده است؛ به‌طوری‌که بیش از ۱۹۲ هزار خدمت مشاوره‌ای در مراکز مشاوره این معاونت ارائه شده است.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) ادامه داد: نزدیک به ۲۰۵ هزار مشاوره در حوزه سبک زندگی و ازدواج انجام شده و برای پیشگیری از طلاق در بیش از ۱۰۰ هزار خانواده نیز اقدامات مشاوره‌ای انجام گرفته گرفته است.





ارائه خدمات درمانی به بیش از ۱۲۸ هزار بیمار در مناطق محروم





مهدوی با اشاره به فعالیت گروه‌های جهادی در حوزه سلامت گفت: بیش از ۷ هزار گروه جهادی در استان خراسان رضوی فعال هستند که در عرصه‌های مختلف خدمات‌رسانی می‌کنند و در رویدادها و مسائل مختلف کشور نیز حضوری مؤثر داشته‌اند.

وی افزود: تنها در حوزه سلامت، بیش از ۱۲۸ هزار بیمار در مناطق محروم از خدمات درمانی گروه‌های جهادی بهره‌مند شده‌اند. همچنین بیش از ۲ هزار نیروی تخصصی در مراسم‌های مختلف از جمله مراسم تشییع شهدا حضور داشته و خدمات مورد نیاز را ارائه کرده‌اند.





تشکیل ۱۱ قرارگاه برای ساماندهی فعالیت‌های بسیج





فرمانده سپاه امام رضا(ع) با اشاره به تشکیل ۱۱ قرارگاه در مجموعه بسیج گفت: در راستای اجرای سند ابلاغی بسیج و ساماندهی فعالیت‌ها در عرصه‌های مختلف، ۱۱ قرارگاه تشکیل شده است که وظیفه برنامه‌ریزی، پیگیری و اجرای مأموریت‌ها را بر عهده دارند.





مهدوی افزود: این قرارگاه‌ها با همکاری دستگاه‌های دولتی و با هدف ایجاد انسجام میان متخصصان، مردم و بسیجیان فعالیت می‌کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به قرارگاه دفاعی و قرارگاه تعلیم و تربیت اشاره کرد.