گروه استان‌ها - معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: بخشی از اقدامات سپاه در عرصه عمومی و اجتماعی و با هدف حمایت از مساجد و نمازخانه‌های مناطق مختلف انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین ، حجت‌الاسلام والمسلمین «علی نادری»، معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در چهارمین اجلاسیه سراسری نماز سپاه که صبح امروز به میزبانی سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین در سالن اجتماعات دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار شد، با تشریح اقدامات سپاه در حوزه ترویج فرهنگ نماز اظهار کرد: رده‌های مختلف سپاه در طول سال برنامه‌ها و اقدامات متعددی برای ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ نماز در میان کارکنان و همچنین در سطح جامعه انجام می‌دهند.

وی افزود: این اقدامات شامل ایجاد و احداث نمازخانه، بازسازی، مرمت و تجهیز نمازخانه‌ها، تهیه بسته‌های فرهنگی و تأمین سایر نیازمندی‌های نمازخانه‌هاست. همچنین همایش‌هایی با حضور استادان اخلاق برای تبیین اهمیت نماز برگزار می‌شود و در جریان این برنامه‌ها از خادمان و مروجان نماز نیز تقدیر به عمل می‌آید.

نادری با اشاره به آمار برنامه‌های برگزارشده در سال جاری بیان کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، تاکنون ۳۵۰ همایش در سطح رده‌های سپاه برگزار شده است؛ البته تعدادی از رده‌ها نیز پس از برگزاری این اجلاسیه، همایش‌های خود را برگزار خواهند کرد.

معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ادامه داد: بیش از ۴۹۰۰ اثر در ۱۸ رشته با موضوع نماز از سوی برادران و همرزمان ما در سپاه تولید و به دبیرخانه ارسال شده که این آثار مورد داوری قرار گرفته‌اند و امروز از تعدادی از برگزیدگان آن‌ها با اهدای هدایا تقدیر خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین از رده‌های برتر، مسئولان نمایندگی‌هایی که در ایجاد و گسترش بستر اقامه نماز تلاش مؤثرتری داشته‌اند و تعدادی از فعالان و خادمان عرصه نماز تجلیل می‌شود.

نادری با تأکید بر اینکه فعالیت‌های سپاه در حوزه نماز به مراکز و مجموعه‌های داخلی این نهاد محدود نمی‌شود، گفت: بخشی از اقدامات سپاه در عرصه عمومی و اجتماعی و با هدف حمایت از مساجد و نمازخانه‌های مناطق مختلف انجام می‌شود.

وی با اشاره به نمونه‌ای از این اقدامات اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، نیروهای سپاه استان اصفهان اخیراً ۱۱۰ نمازخانه و مسجد واقع در حومه شهر را که به کمک و تجهیز نیاز داشتند، مورد حمایت قرار داده‌اند. در برخی از این اماکن کمبودهایی مانند فرش و موکت، سیستم صوتی، مهر و سایر ملزومات نماز وجود داشت که برای رفع آن‌ها اقدام شده است.

معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه در بخش دیگری از سخنان خود به پیام سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به چهارمین اجلاسیه سراسری نماز سپاه اشاره کرد و گفت: سردار موسوی پیامی به این اجلاسیه ارسال کرده‌اند که در ادامه آن را برای حاضران قرائت می‌کنم.