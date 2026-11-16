گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: شهدا از برجسته‌ترین مصادیق اقامه‌کنندگان نماز بودند و برای برپایی دین و اقامه نماز جان خود را فدا کردند چراکه نماز ستون دین است و با برپایی آن، خیمه دین نیز استوار می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین ، چهارمین اجلاسیه سراسری نماز سپاه صبح امروز به میزبانی سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین «حاجی‌صادقی»، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان و فعالان حوزه نماز، در سالن اجتماعات دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «حاجی‌صادقی» در این مراسم ضمن قدردانی از برگزارکنندگان اجلاسیه‌های نماز در نیروهای پنج‌گانه سپاه و سازمان بسیج، اظهار کرد: از همه کسانی که در شهرستان‌ها، استان‌ها، نیروها و بخش‌های مختلف سپاه برای برگزاری اجلاس‌های نماز تلاش کردند، قدردانی می‌کنم. همچنین از سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین به‌دلیل پذیرش میزبانی این اجلاسیه و از همکاران معاونت فرهنگی سپاه و دیگر دست‌اندرکاران تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست‌ها نباید صرفاً برگزاری مراسم و تجلیل از خادمان نماز باشد، افزود: انتظار این است که این همایش‌ها پیام و ثمره‌ای داشته باشند و دست‌کم موجب اصلاح و تغییری در زندگی ما شوند، ازاین‌رو باید با تأمل بیشتری به نماز نزدیک شویم و پیش از ایستادن در برابر خداوند، درباره چرایی و چگونگی اقامه آن بیندیشیم.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه سه پرسش اساسی را پیش روی نمازگزاران قرار داد و گفت: نخست اینکه چرا باید نماز بخوانیم و خداوند از این فریضه چه هدفی را دنبال می‌کند؟ دوم اینکه نماز مطلوب خداوند چه ویژگی‌هایی دارد و چرا گاهی با وجود خواندن نماز، آثار و برکات آن را در زندگی خود احساس نمی‌کنیم؟ و سوم اینکه برای رسیدن به نماز مطلوب و اثرگذار چه باید کرد؟

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی با اشاره به اینکه هیچ‌یک از احکام الهی بدون حکمت نیست، تصریح کرد: نماز باید انسان را به هدفی برساند و صرفاً به انجام ظاهری یک عمل عبادی محدود نشود. نباید نماز را فقط برای پایان یافتن تکلیف بخوانیم، نماز فرصتی برای ارتباط با خداوند، دریافت حیات و بهره‌مندی از آثار بندگی است.

وی با اشاره به جایگاه نماز در رسیدن انسان به حیات طیبه بیان کرد: خداوند نماز و عبادت را راه رسیدن به حیاتی پاکیزه و ماندگار قرار داده است. انسان با نماز از محدودیت‌های حیات مادی و حیوانی عبور می‌کند و به مرتبه‌ای از زندگی می‌رسد که ریشه در ارتباط با خداوند دارد. نماز، گل سرسبد عبادت و کلید ورود به حیات طیبه است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه، دومین اثر اقامه نماز را تولید قدرت و تربیت مجاهد دانست و گفت: نماز، مجاهدپرور است و انسانی می‌سازد که در برابر دشمن تسلیم نمی‌شود. گفتمان مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار، ریشه در نماز دارد، چراکه نمازگزار در هر شبانه‌روز با خداوند پیمان می‌بندد که در برابر غیر او سر فرود نیاورد و به هیچ قدرتی جز خدا تکیه نکند.

وی با اشاره به مفاهیم سوره حمد افزود: نماز تنها بیان یک سلسله جملات نیست، بلکه تجدید پیمان با خداوند است. عبارت «إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ» بیانگر بندگی انحصاری خداوند و استعانت از اوست و «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ» و «غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ» نیز انسان را با مفهوم تولی و تبری آشنا می‌کند. نماز به ما می‌آموزد که در مسیر حق ثابت‌قدم باشیم و در برابر دشمنان و ستمگران تسلیم نشویم.

حاجی‌صادقی با تأکید بر اینکه پیوند با خداوند پشتوانه اصلی ایستادگی است، اظهار کرد: آنچه به انسان توان مقاومت می‌دهد، ارتباط با خداست. در نماز بارها بزرگی خداوند را یادآوری می‌کنیم و کسی که خدا را بزرگ ببیند، قدرت‌های غیرالهی را در برابر عظمت او کوچک می‌شمارد.

وی با اشاره به نقش نماز در منظومه فکری و عملی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: سپاه که در خط مقدم دفاع از انقلاب اسلامی قرار دارد، اقامه نماز را بخشی از گفتمان اقتدارآفرینی می‌داند. قدرت تنها به تجهیزات و موشک محدود نمی‌شود؛ ایمان، توکل و بندگی خداوند نیز از عوامل اساسی اقتدار هستند و نماز این مبانی را در وجود انسان تقویت می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر و حضور مردم در صحنه، بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی تأکید کرد و گفت: حضور و همراهی مردم از نعمت‌های الهی است و باید قدر آن را دانست. هر اقدامی که به تضعیف وحدت و انسجام مردم منجر شود، برخلاف مصالح جامعه است.

وی همچنین با اشاره به جایگاه رهبری و نقش ولایت در جامعه اسلامی، از آن به‌عنوان یکی از نعمت‌های الهی یاد کرد و بر ضرورت قدردانی از این نعمت و تبعیت از رهبری تأکید کرد.

حاجی‌صادقی با بیان اینکه نماز تنها به فرد حیات طیبه نمی‌بخشد، بلکه جامعه را نیز زنده می‌کند، افزود: نماز می‌تواند به جامعه امید، نشاط، سبک زندگی و روحیه مقاومت ببخشد. نباید اجازه داد تبلیغات و فضاسازی‌های دشمن، امید و احساس پیروزی را در جامعه تضعیف کند.

وی با اشاره به جایگاه شهدا در ترویج فرهنگ نماز گفت: شهدا از برجسته‌ترین مصادیق اقامه‌کنندگان نماز بودند و برای برپایی دین و اقامه نماز جان خود را فدا کردند چراکه نماز ستون دین است و با برپایی آن، خیمه دین نیز استوار می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه در ادامه با تأکید بر ضرورت اقامه حقیقی نماز تصریح کرد: اقامه نماز فقط به دعوت دیگران و برگزاری نماز جماعت محدود نمی‌شود، هر فرد باید ابتدا حقیقت نماز را در وجود خود برپا کند و نمازی بخواند که انسان‌ساز و حیات‌آفرین باشد. آثار نماز از جمله بازداشتن از فحشا و منکر، یاد خداوند، امیدآفرینی و تأثیرگذاری بر سبک زندگی، زمانی در زندگی فرد و جامعه آشکار می‌شود که نماز با حقیقت و توجه اقامه شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان به نماز مطلوب رسید، گفت: نماز را نباید صرفاً برای انجام یک تکلیف خواند؛ بلکه باید آن را وسیله تقرب به خداوند دانست. نمازگزار باید بداند که با نیت و قصد نزدیک‌شدن به خداوند به نماز می‌ایستد و از او برای رسیدن به این مقصد یاری می‌خواهد.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی با تأکید بر ضرورت حضور قلب در نماز اظهار کرد: رکوع و سجود و دیگر اعمال نماز، اجزای ضروری این عبادت هستند، اما باید به حقیقت و جان نماز نیز توجه کرد. انسان هنگام نماز باید بداند که در محضر خداوند ایستاده و با چه کسی سخن می‌گوید و به مفاهیم و معانی کلماتی که بر زبان می‌آورد توجه داشته باشد.

وی مطالعه آثار مرتبط با نماز را نیز ضروری دانست و به کتاب «تفسیر نماز» اثر حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی، کتاب «ژرفای نماز» و آثار امام خمینی (ره) درباره اسرار و آداب نماز اشاره کرد و از حاضران خواست برای شناخت عمیق‌تر این فریضه، مطالعه در این حوزه را جدی بگیرند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران در پایان با اشاره به سجده شکر پس از نماز گفت: نمازگزار باید هم برای توفیق حضور در پیشگاه خداوند شکرگزار باشد و هم از کوتاهی‌های خود در بهره‌گیری از این فرصت معنوی توبه کند، چراکه نماز فرصتی برای آشتی با خداوند، دریافت حیات و کسب قدرت معنوی است و باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده کرد.