گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه قزوین، به میزبانی شهرداری قزوین در سالن مفاخر این شهرداری برگزار شد، با تأکید بر ضرورت همدلی مسئولان و مردم، ابراز امیدواری کرد کشور با همراهی و اتحاد همگانی بتواند با موفقیت و سربلندی از شرایط و مشکلات پیش‌رو عبور کند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین ، آیت‌الله «مظفری» نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه قزوین، در چهارمین اجلاسیه شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استان‌های کشور که با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به میزبانی شهرداری قزوین در سالن مفاخر این شهرداری برگزار شد، اظهار کرد: قزوین، شهر شهیدان و شخصیت‌های برجسته‌ای همچون رجایی، بابایی، ابوترابی و دیگر مفاخر و چهره‌های اثرگذار است و میزبانی این نشست در چنین شهری مایه خرسندی است.

وی با اشاره به ظرفیت ائمه جمعه و جماعات برای کمک به مدیریت مصرف انرژی افزود: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی می‌توانند در این زمینه انجام دهند، تبیین ضرورت پرهیز از اسراف برای مردم، با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم و روایات اهل‌بیت(ع) است.

آیت‌الله مظفری با بیان اینکه صرفه‌جویی یکی از مصادیق تقواست، تصریح کرد: در خطبه‌های نماز جمعه نیز می‌توان این موضوع را به‌عنوان یک مسئولیت دینی و اجتماعی مطرح کرد تا مردم نسبت به ضرورت مصرف درست منابع و پرهیز از اسراف حساسیت بیشتری پیدا کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به نمونه‌هایی از سیره پیامبر اکرم(ص) و امام خمینی(ره) در پرهیز از اسراف، خاطرنشان کرد: در روایات، به مصرف اندک آب در وضوی پیامبر اکرم(ص) اشاره شده و در سیره امام راحل عظیم‌الشأن(ره) نیز نمونه‌هایی از استفاده به‌اندازه و پرهیز از هدررفت وسایل و امکانات نقل شده است. این الگوها نشان می‌دهند که صرفه‌جویی باید به یک فرهنگ و رفتار روزمره تبدیل شود.

وی با تأکید بر اینکه گاهی افراد بدون توجه، در زندگی روزمره به اسراف عادت کرده‌اند، گفت: با دقت بیشتر در شیوه مصرف منابع و امکانات، می‌توان راهکارهای متعددی برای کاهش مصارف غیرضروری پیدا کرد. آموزه‌های قرآنی نیز بر این نکته تأکید دارند که تقوا و تلاش برای اصلاح رفتار، زمینه‌ساز گشایش در مشکلات است.

آیت‌الله مظفری تبیین شرایط کشور را از دیگر وظایف مهم مسئولان و مجموعه‌های فرهنگی دانست و افزود: لازم است وضعیت و مسائل کشور به‌گونه‌ای برای مردم تشریح شود که ضمن افزایش آگاهی و همراهی عمومی، اطلاعات ارائه‌شده مورد سوءاستفاده دشمنان قرار نگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از تلاش شهرداران و مجموعه‌های مدیریت شهری در برگزاری و پشتیبانی از تجمعات مردمی قدردانی کرد و گفت: بخش قابل‌توجهی از مسئولیت‌ها و هزینه‌های این برنامه‌ها بر دوش شهرداری‌ها بوده و همراهی آنان در این زمینه ارزشمند است.

امام‌جمعه قزوین در پایان تأکید کرد: امیدواریم با همدلی مسئولان، و مردم، کشور بتواند با موفقیت و سربلندی از شرایط و مشکلات پیش‌رو عبور کند.