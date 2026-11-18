گروه استان‌ها - معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، از برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت صنایع در مدیریت ناترازی انرژی، کاهش واسطه‌گری و قیمت کالاهای اساسی خبر داد.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین ، «مسعود نصرتی» معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با تشریح دستور کار چهارمین نشست شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها در قزوین، از برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت صنایع در مدیریت ناترازی انرژی، کاهش واسطه‌گری و قیمت کالاهای اساسی و همچنین بازنگری در الگوی آمایش سرزمین و توزیع متوازن امکانات و زیرساخت‌ها در استان‌های کشور خبر داد.

وی در این نشست با ابراز خرسندی از برگزاری این اجلاس در شهر تاریخی و فرهنگی قزوین، اظهار کرد: تلاش داریم از فرصت این نشست برای بررسی موضوعات اساسی و ارائه راهکارهای عملیاتی استفاده کنیم و از طرح مباحث مقدماتی و غیرضروری پرهیز داشته باشیم؛ چراکه دستور کار امروز ما بر چند محور مهم و تأثیرگذار در زندگی مردم و عملکرد مدیریت شهری و روستایی متمرکز است.

نصرتی با اشاره به سه محور اصلی این نشست، افزود: موضوع نخست، مدیریت انرژی و استفاده از ظرفیت صنایع و گروه‌های تأثیرگذار در این حوزه و موضوع دوم، کمک به بهبود معیشت مردم از طریق سازمان‌های همیاری شهرداری‌ها و سازمان‌های میادین میوه و تره‌بار است؛ به‌گونه‌ای که کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم با قیمت مناسب‌تر و با واسطه‌های کمتر در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

مدیریت انرژی با مشارکت تمام سطوح اجرایی کشور

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با تأکید بر نقش مدیریت شهری و روستایی در اجرای برنامه‌های ملی حوزه انرژی تصریح کرد: اگرچه این نشست با حضور شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها برگزار می‌شود، اما نگاه دولت و تأکید رئیس‌جمهور بر این است که برنامه مدیریت انرژی باید از کوچک‌ترین سطح اجرایی، یعنی دهیاری‌ها و بخشداری‌ها، تا شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها دنبال شود.

نصرتی ادامه داد: مکاتبات لازم در این زمینه از سطح دهیاری تا استانداری انجام شده و ضروری است با برنامه‌ریزی منسجم، همراهی مدیریت صنایع و مشارکت گروه‌های اثرگذار، از ظرفیت‌های موجود کشور حداکثر استفاده را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه نگاه اصلی در این برنامه، همراهی مردم و حرکت در مسیر منافع عمومی است، گفت: اگر همه دستگاه‌ها، بخش‌های اقتصادی و مردم در کنار یکدیگر قرار گیرند، می‌توانیم از ظرفیت صنایع کشور به بهترین شکل استفاده کنیم، اشتغال را پایدار نگه داریم، فعالیت بخش کشاورزی را بدون اختلال پیش ببریم و در فصل سرد پیش‌رو با کمترین میزان خاموشی، ناترازی و مشکلات انرژی مواجه شویم.

کاهش ۱۳۰ میلیون مترمکعبی ظرفیت گاز کشور؛ ضرورت مدیریت مستمر مصرف

معاون وزیر کشور با اشاره به تجربه مدیریت انرژی در سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با حداکثر همدلی و همراهی دستگاه‌ها، جلسات فشرده و روزانه برگزار شد و توانستیم با حداقل مشکلات از آن دوره عبور کنیم؛ با این حال باید توجه داشت که ظرفیت گاز کشور نسبت به سال قبل حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: این میزان کاهش، عدد قابل توجهی است و اگر مدیریت لحظه‌ای، دقیق و منسجم در مصرف انرژی وجود نداشته باشد، قطعاً با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. برای درک اهمیت این عدد باید توجه داشت که مصرف گاز صنایع کوچک و متوسط استان تهران حدود ۹۷۰ هزار مترمکعب است؛ در حالی که کاهش ۱۳۰ میلیون مترمکعبی ظرفیت گاز کشور، رقم بسیار بزرگی محسوب می‌شود.

نصرتی با اشاره به اینکه از ظرفیت گاز کشور ۱۳۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است، تأکید کرد: این شرایط ضرورت انسجام، اتحاد و همراهی تمام اقشار جامعه را دوچندان می‌کند و نمی‌توان صرفاً با اتکا به اقدامات دستگاه‌های دولتی از این شرایط عبور کرد.

وی از برگزاری جلسات روزانه و پیگیری‌های استانی خبر داد و گفت: شهرداران باید با گروه‌ها و مجموعه‌هایی که در دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های مربوطه مورد تأکید قرار گرفته‌اند، ارتباط مؤثر برقرار کنند. صنایع، بنگاه‌های اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی و تعاون، بانک‌ها، مراکز آموزشی، ائمه جمعه و جماعت، امور مساجد و سایر مجموعه‌های اثرگذار باید در برنامه کاهش مصرف انرژی مشارکت داشته باشند.

معاون وزیر کشور افزود: این دستورالعمل برای سراسر کشور صادر شده و جلسات روزانه، پایش مستمر و گزارش‌دهی ملی نیز در حال انجام است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت هم اقدامات خود را برای افزایش تولید و استفاده از روش‌های مختلف تأمین انرژی دنبال می‌کنند.