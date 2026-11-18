گروه استانها - رئیس جمهور با بیان اینکه خدماتی همچون سلامت و آموزش باید بر اساس عدالت و متناسب با نیاز مردم ارائه شود، گفت: باید برق و گاز موردنیاز واحدهای تولیدی تأمین شود تا کارگران به دلیل کمبود انرژی بیکار نشوند.

نباید کارگران به‌دلیل مشکلات برق و گاز، بیکار شوند/ عدالت، اصل اساسی خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین ، «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور در چهارمین نشست شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استان‌های کشور، با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در ارائه خدمات عمومی، اظهار کرد: خدماتی همچون سلامت و آموزش باید بر اساس عدالت و متناسب با نیاز مردم ارائه شود و نباید گروهی از خدمات ویژه برخوردار باشند و عده‌ای دیگر از دسترسی به امکانات و خدمات ضروری محروم بمانند.

وی با اشاره به اهمیت عدالت در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی افزود: اصل نخست در ارائه خدمات، توجه به عدالت است و تصمیم‌ها باید به‌گونه‌ای اتخاذ شوند که همه مردم، متناسب با نیازهای خود، از خدمات عمومی بهره‌مند شوند.

رئیس جمهوری همکاری و هماهنگی بین‌بخشی را از دیگر الزامات ارتقای سلامت و کیفیت زندگی مردم دانست و تصریح کرد: هیچ دستگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند همه مسائل و عوامل مؤثر بر سلامت جامعه را مدیریت کند. برای مثال، نظام سلامت باید با شهرداری‌ها در زمینه بهبود محیط زندگی شهروندان همکاری داشته باشد؛ چراکه شرایط محیطی، سکونتگاه‌ها و حاشیه‌نشینی می‌توانند بر فقر، آسیب‌های اجتماعی و بروز بیماری‌ها تأثیرگذار باشند.

نقش مشارکت مردم در تحقق اهداف سلامت عمومی

وی ادامه داد: همکاری با آموزش‌وپرورش برای آموزش سبک زندگی سالم به کودکان و نوجوانان و همچنین تعامل با وزارت کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی برای ساماندهی و ارائه خدمات متناسب با نیاز مناطق مختلف، از ضرورت‌های مدیریت مؤثر در حوزه سلامت است.

پزشکیان با تأکید بر نقش مشارکت مردم در تحقق اهداف سلامت عمومی خاطرنشان کرد: حفظ سلامت جامعه صرفاً بر عهده دستگاه‌های دولتی نیست و مردم نیز باید در این مسیر مشارکت داشته باشند. هرچه آگاهی و همراهی مردم در زمینه پیشگیری و رعایت اصول سلامت بیشتر باشد، دستیابی به جامعه‌ای سالم‌تر امکان‌پذیرتر خواهد بود.

وی استفاده از فناوری متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات کشور را چهارمین اصل مهم در ارائه خدمات برشمرد و تصریح کرد: فناوری و تجهیزات مورد استفاده باید با توان فنی، امکانات، شرایط فرهنگی و ظرفیت‌های نیروی انسانی هر منطقه تناسب داشته باشد تا امکان نگهداری، تعمیر و بهره‌برداری پایدار از آن‌ها فراهم شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه‌هایی از احداث و تجهیز بیمارستان‌ها در برخی مناطق کشور گفت: در مواردی تجهیزات و تأسیساتی با استانداردهای کشورهای پیشرفته خریداری و در مراکز درمانی نصب شده‌اند، درحالی‌که نیروی متخصص و امکانات لازم برای تعمیر و نگهداری آن‌ها در محل وجود نداشته است. حتی یک نقص فنی ساده می‌تواند عملکرد چنین تجهیزاتی را مختل کند؛ بنابراین باید فناوری‌هایی انتخاب شوند که نیروهای متخصص داخلی توان مدیریت و نگهداری آن‌ها را داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به تجربه ساخت یک بیمارستان در زاهدان، نسبت به الگوبرداری غیرمتناسب از الگوهای ساختمانی و استانداردهای کشورهای دیگر انتقاد کرد و گفت: در طراحی و ساخت مراکز درمانی باید شرایط اقتصادی، فرهنگی و نیازهای واقعی مردم منطقه در نظر گرفته شود. البته نمی‌توان بدون توجه به توان مالی مردم و امکانات موجود، فضاهای بسیار بزرگ و پرهزینه‌ای ساخت که هزینه نگهداری و بهره‌برداری از آن‌ها نیز با شرایط منطقه تناسب نداشته باشد.

نباید کارگران به دلیل برق و گاز، بیکار شوند!

پزشکیان با بیان اینکه صرفه‌جویی باید در خدمت حفظ تولید و اشتغال باشد، خاطرنشان کرد: باید برق و گاز موردنیاز واحدهای تولیدی تأمین شود تا کارگران به دلیل کمبود انرژی بیکار نشوند.

وی تأکید کرد: هدف از ساخت مراکز درمانی و ارائه خدمات عمومی، پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی مردم است، نه صرفاً ساخت بناهای بزرگ یا استفاده از تجهیزات گران‌قیمت. در همه پروژه‌ها باید تناسب میان هزینه، کیفیت، کارآمدی و امکان بهره‌برداری بلندمدت مورد توجه قرار گیرد.

رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر ضرورت توجه مدیران به نیازهای واقعی جامعه، خواستار تصمیم‌گیری بر پایه عدالت، هماهنگی میان دستگاه‌ها، جلب مشارکت مردم و انتخاب فناوری متناسب با ظرفیت‌های اجرایی و اقتصادی کشور شد.