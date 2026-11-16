گروه استان‌ها - فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین، گفت: نماز را در سپاه نماد قدرت می‌دانیم و در این میدان، جز بندگی خداوند و اطاعت از او مسیر دیگری نداریم، چراکه سرچشمه همه قدرت‌ها خداوند متعال است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین ، چهارمین اجلاسیه سراسری نماز سپاه، صبح امروز به میزبانی سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان، فرماندهان و فعالان عرصه نماز، در سالن اجتماعات دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد.

سردار «رستمعلی رفیعی آتانی» فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین، در این مراسم ضمن خیرمقدم به حاضران، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و دینی استان قزوین اظهار کرد: قزوین از ویژگی‌ها و مؤلفه‌های برجسته دینی و مذهبی برخوردار است و مساجد تاریخی همچون مسجدالنبی و مسجد جامع، پیشینه پرافتخار این استان در عرصه ایمان، مجاهدت و دینداری را به نمایش می‌گذارند.

وی با اشاره به جایگاه علمی و دینی قزوین افزود: این استان در طول تاریخ، عالمان، دانشمندان و مجاهدان برجسته‌ای را در دامان خود پرورش داده است. به‌گونه‌ای که رهبر شهید انقلاب در سفر به استان قزوین فرموده بودند که خواندن اسامی عالمان و مجاهدان قزوینی از روی کاغذ، دو تا سه ساعت زمان می‌برد.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین با قدردانی از حضور مسئولان و فرماندهان سپاه‌های استانی و نیروهای مختلف سپاه، از جمله نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوافضا، نیروی قدس و سازمان بسیج، حضور مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر مهمانان این اجلاس را گرامی داشت.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه نماز در منظومه فکری و عملی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: ما نماز را در سپاه نماد قدرت می‌دانیم و در این میدان، جز بندگی خداوند و اطاعت از او مسیر دیگری نداریم، چراکه سرچشمه همه قدرت‌ها خداوند متعال است.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین با تأکید بر اینکه تکیه‌گاه اصلی پاسداران، قدرت الهی است، خاطرنشان کرد: از امام روشن‌ضمیر خود آموخته‌ایم که نباید به غیر خدا اتکا کنیم و باور داریم اوج کمال پاسداری در جهاد متجلی می‌شود.

سردار رفیعی آتانی با بیان اینکه جهاد و اقامه نماز از جلوه‌های مهم تکامل انسان و پاسداری است، افزود: نماز در سپاه صرفاً به معنای انجام یک عمل عبادی و قرائت الفاظ نیست، بلکه حقیقت نماز، بندگی خداوند، تواضع در برابر عظمت الهی و حرکت در مسیر مسئولیت‌پذیری و مجاهدت است.

وی با اشاره به نقش سپاه در ترویج فرهنگ نماز در مناطق مختلف استان قزوین بیان کرد: رزمندگان سپاه صاحب‌الامر (عج) تلاش کرده‌اند فرهنگ نماز و ارزش‌های دینی را در جای‌جای جغرافیای استان جاری و ساری کنند.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین در همین زمینه به شهادت طلبه شهید محمدمهدی سیرت اشاره کرد و یادآور شد: این شهید عزیز هنگام نماز ظهر و در مقر هوافضای سپاه، در مسیر اقامه نماز به شهادت رسید و نام و یاد او برای همیشه ماندگار شد.

سردار رفیعی آتانی همچنین با اشاره به اقدامات عمرانی و محرومیت‌زدایی سپاه در مناطق روستایی استان اظهار کرد: تاکنون ۲۴ خانه عالم در روستاهای استان قزوین احداث شده و با اجرای طرح‌های آبرسانی، آب به ۱۷۰ روستا و از طریق بیش از ۳۹۳ کیلومتر خط انتقال به منازل مردم رسیده است تا زمینه بهبود زندگی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و دینی در این مناطق فراهم شود.

وی هدف از این اقدامات را خدمت‌رسانی به مردم و فراهم کردن زمینه تحقق ارزش‌های دینی دانست و تأکید کرد: اعتقاد داریم ترویج فرهنگ نماز باید در کنار خدمت به بندگان خدا و ایستادگی برابر دشمنان خدا دنبال شود؛ چراکه پاسدار برابر مردم خادم و برابر دشمنان، ایستاده و مقاوم است.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین با اشاره به اهمیت دعا و نقش آن در تقویت جبهه مقاومت یادآور شد: ما با تمام قدرت در برابر دشمنان خدا ایستاده‌ایم و همواره محتاج دعای خیر همه نمازگزاران هستیم.

سردار رفیعی آتانی در پایان همچنین از دکتر طاهری، رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، به دلیل همکاری و در اختیار قرار دادن ظرفیت‌های دانشگاه برای برگزاری برنامه‌های سپاه قدردانی کرد.