مشکل نظام اجرایی کشور وجود مدیران کم تجربه است/ تمرکز دشمن برای فشار بر معیشت و تولید کشور

گروه استان‌ها - نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس اعلام کرد که یکی از مشکلات نظام اجرایی، حضور مدیرانی است که ممکن است افراد بدی نباشند، اما هنوز تجربه و پختگی لازم برای مسئولیت‌های بزرگ را به دست نیاورده‌اند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین ، «سالار ولایتمدار» نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه فعالان اقتصادی در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: جنگ اصلی امروز، جنگ اقتصادی است و صنعتگران، معدن‌کاران، تجار و تولیدکنندگان، سربازان و افسران این میدان هستند که در شرایط دشوار اقتصادی برای حفظ تولید و اشتغال تلاش می‌کنند.

وی افزود: مراسم تجلیل از فعالان اقتصادی هرچند به‌صورت نمادین برگزار می‌شود، اما از نگاه ما همه کسانی که در عرصه صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کنند و برای پیشرفت کشور زحمت می‌کشند، شایسته تقدیر هستند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس، با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تجربه و تخصص در مدیریت کشور بیان کرد: یکی از مشکلات نظام اجرایی، حضور مدیرانی است که ممکن است افراد بدی نباشند، اما هنوز تجربه و پختگی لازم برای مسئولیت‌های بزرگ را به دست نیاورده‌اند و گاهی گرفتاری‌های کشور ناشی از همین ناپختگی و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی است و مسوولیت‌های مهم باید به افرادی سپرده شود که از تجربه، تخصص و شناخت کافی برخوردار باشند.

وی با اشاره به پیگیری مسائل صنعت در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نمایندگان مجلس به‌ویژه اعضای کمیسیون صنایع و معادن، مسائل بخش تولید را به‌صورت مستمر دنبال می‌کنند و در این مسیر باید از نظر کارشناسان و پیشکسوتان حوزه صنعت استفاده شود.

نباید تصمیم‌هایی اتخاذ کرد که مشکلات تولیدکنندگان را افزایش دهد

ولایتمدار با اشاره به مشکلات ارزی تولیدکنندگان و پیگیری‌های انجام‌شده از بانک مرکزی اظهار کرد: بنده در پیامی به رئیس بانک مرکزی تأکید کردم که در موضوعات تخصصی صنعت و اقتصاد باید به نظرات کارشناسان و نمایندگان صاحب‌نظر توجه شود و نباید تصمیم‌هایی اتخاذ کرد که مشکلات تولیدکنندگان را افزایش دهد.

وی افزود: البته کسانی که در شرایط حساس کشور از بازگرداندن ارز خودداری می‌کنند یا با سوءاستفاده به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند، باید مورد برخورد قرار گیرند، اما نباید به بهانه مقابله با متخلفان، همه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را با یک نگاه مورد قضاوت قرار داد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس، با لحنی هشدارآمیز خطاب به رئیس بانک مرکزی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی سیاست‌های خود را اصلاح نکند، موضوع را از طریق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیگیری خواهم کرد و اجازه نمی‌دهیم در شرایط جنگ اقتصادی، تصمیم‌های نادرست به تولیدکنندگان و اقتصاد کشور آسیب بزند.

تمرکز دشمن برای فشار بر معیشت و تولید کشور

وی با اشاره به تحولات نظامی و امنیتی اخیر کشور اظهار کرد: دشمن به این جمع‌بندی رسیده که در عرصه نظامی نمی‌تواند به اهداف خود علیه جمهوری اسلامی دست پیدا کند و به همین دلیل تمام توان خود را بر جنگ اقتصادی و فشار بر معیشت و تولید کشور متمرکز کرده است.

وی با بیان اینکه سرویس‌های اطلاعاتی دشمن نیز به ناکامی خود در تقابل نظامی اذعان کرده‌اند، افزود: در هشت ماه گذشته کشور در حوزه توانمندی‌های نظامی به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته و دستاوردهایی حاصل شده که دشمن را متحیر خواهد کرد، اما امروز میدان اصلی تقابل، اقتصاد است و فعالان تولیدی در خط مقدم این نبرد قرار دارند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس با اشاره به خسارت‌های انسانی جنگ اخیر و شهادت شهروندان، از جمله خانواده‌های هشت شهید در استان قزوین، تأکید کرد: در چنین شرایطی سوءاستفاده از وضعیت کشور و سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت اقتصادی قابل قبول نیست، اما باید میان تولیدکننده‌ای که در شرایط دشوار برای حفظ اشتغال و تولید مقاومت می‌کند و فردی که عامدانه به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، تفاوت قائل شد.

وی خطاب به صنعتگران و تولیدکنندگان گفت: اگر در یک دستگاه اجرایی یا حتی در دستگاه قضایی اشتباهی رخ داد، نباید ناامید شوید و میدان را ترک کنید؛ این کشور متعلق به خود شماست و باید برای حفظ آن ایستادگی کنید. نمایندگان مجلس نیز وظیفه دارند مشکلات شما را پیگیری کنند و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

ولایتمدار در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از اختلاف‌افکنی‌های داخلی در استان اظهار کرد: قزوین سال‌ها از طرح مباحثی مانند بومی و غیربومی، جناح‌بندی‌ها و دسته‌بندی‌های غیرضروری آسیب دیده است؛ در حالی که دیگر زمان این نگاه‌ها گذشته و امروز باید با رویکردی ملی و حتی فراتر از مرزبندی‌های استانی به توسعه فکر کنیم.

وی با طرح ادعای وجود یک جریان سازمان‌یافته برای ایجاد اختلاف در استان تصریح کرد: یک باند مافیایی در قزوین وجود دارد که تنها هدفش ایجاد اختلاف، سنگ‌اندازی و جلوگیری از پیشرفت استان است. این جریان نمی‌خواهد هماهنگی و انسجامی که امروز میان مدیران و مسوولان استان شکل گرفته، ادامه پیدا کند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس با اشاره به سابقه مدیریتی و شناخت خود از جریان‌های مختلف استان گفت: سال‌ها در مسوولیت‌های مختلف از جمله فرماندهی سپاه و راه‌اندازی سازمان اطلاعات سپاه استان فعالیت داشته‌ام و جریان‌ها، گروه‌ها و تفکرات مختلف قزوین را به‌خوبی می‌شناسم. با وجود این شناخت، با همه گروه‌ها ارتباط دارم، اما وابسته به هیچ جناحی نیستم و خود را خدمتگزار مردم می‌دانم.

وی با دفاع از عملکرد استاندار قزوین افزود: در مدتی که محمد نوذری مسئولیت استانداری را برعهده گرفته، حتی یک مورد رفتار جناحی از ایشان ندیده‌ام. وی با جدیت و روحیه کارگری برای حل مشکلات استان تلاش می‌کند و در پیگیری امور، شخصاً وارد میدان می‌شود.

ولایتمدار ادامه داد: در روزهای گذشته همراه استاندار با چند وزیر جلساتی داشتیم و از ساعات اولیه صبح تا پایان روز برای پیگیری مسائل استان تلاش کردیم. امروز شرایطی ایجاد شده که استاندار شخصاً برای پیگیری مشکلات، با مدیران وزارتخانه‌ها و نمایندگان ارتباط می‌گیرد و این سطح از هماهنگی و همراهی در گذشته کمتر مشاهده می‌شد.

وی با قدردانی از عملکرد محمد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و معین استان قزوین، گفت: ایشان در این مدت نشان داده‌اند که عنوان معین استان صرفاً یک مسئولیت تشریفاتی نیست و در عمل برای حل مشکلات قزوین وقت می‌گذارند و گره‌گشایی می‌کنند.

اختلافات جناحی فرصت‌های توسعه استان را از بین نبرد

این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام میان مسئولان استان خاطرنشان کرد: امروز قزوین از نظر هماهنگی میان استاندار، نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی و مجموعه‌های مختلف در شرایط مناسبی قرار دارد و باید قدر این فرصت را بدانیم.

وی با انتقاد از عقب‌ماندگی استان در برخی شاخص‌های توسعه گفت: قزوین با وجود برخورداری از ظرفیت‌های فراوان صنعتی، کشاورزی و اقتصادی، در برخی شاخص‌های پیشرفت در جایگاه مناسبی قرار ندارد و این موضوع جای تأسف دارد. نباید اجازه دهیم اختلافات جناحی و طرح موضوعاتی مانند بومی و غیربومی، فرصت‌های توسعه استان را از بین ببرد.

ولایتمدار با اشاره به نقش نمایندگان، استاندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نماینده ولی‌فقیه در ایجاد همگرایی استان افزود: امروز مجموعه مدیریتی قزوین باید با یک هدف مشترک، یعنی خدمت به مردم و حل مشکلات اقتصادی، حرکت کند و اجازه ندهد جریان‌های اختلاف‌افکن این انسجام را برهم بزنند.

وی در پایان با تأکید بر آمادگی نمایندگان مجلس برای پیگیری مشکلات صنعتگران و معدن‌کاران گفت: فعالان اقتصادی باید مسائل و مشکلات خود را بدون نگرانی به نمایندگان منتقل کنند؛ چراکه ما خود را موظف به دفاع از تولید و اشتغال می‌دانیم و در شرایط جنگ اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و حفظ ظرفیت‌های اقتصادی کشور یک ضرورت اساسی است.