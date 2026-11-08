اجرای طرح احیای ۱۲۰ هزار هکتار اراضی ملی استان قزوین
گروه استانها - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین از ااجرای طرح احیای ۱۲۰ هزار هکتار اراضی ملی استان قزوین خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین، «آزیتا اسدی» مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین، با اشاره به اجرای طرح احیای ۱۲۰ هزار هکتار اراضی ملی و اجرای برش استانی آن در شهرستان بویینزهرا اظهار کرد: طرح احیای ۲۲۰ هکتار از مراتع پلاک پاپلی علیا طی دو سال و با استفاده از اعتبارات مقابله با ریزگردها اجرا شده است.
وی افزود: عملیات احداث هلالیهای آبگیر در این پروژه بهصورت کاملاً دستی و بدون استفاده از ماشینآلات خاکورزی انجام شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین با اشاره به اهداف اجرای این طرح بیان کرد: ذخیره نزولات جوی، حفظ ساختار طبیعی خاک، جلوگیری از تخریب مراتع و فراهمسازی زمینه استقرار و توسعه پوشش گیاهی از مهمترین اهداف اجرای عملیات هلالی آبگیر است.
اسدی تصریح کرد: اجرای این طرح نقش مؤثری در مدیریت روانابها، کاهش فرسایش خاک و مقابله با کانونهای مستعد تولید ریزگرد داشته است و گامی مهم در راستای احیای پایدار عرصههای مرتعی و حفاظت از منابع طبیعی بهشمار میرود.
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