گروه استان‌ها - وزیر کشور با بیان اینکه مدیریت مصرف انرژی با اصلاح الگوی مصرف و مشارکت مردم امکان‌پذیر است، گفت: اگر مردم نسبت به اهمیت موضوع حساس شوند و ضرورت صرفه‌جویی را به‌درستی درک کنند، حتماً همکاری خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین ، «اسکندر مؤمنی» وزیر کشور، در چهارمین نشست شهرداران کلان شهرها و مراکز استان‌های کشور که با حضور پزشکیان رییس جمهور برگزار شد، با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی در حوزه مدیریت شهری، حمل‌ونقل، صنعت، کشاورزی و آموزش عمومی را تشریح کرد.

وی با اشاره به وابستگی بخش قابل‌توجهی از تولید برق به مصرف گاز اظهار کرد: بخش دیگری از منابع تولید انرژی نیز به گاز وابسته است؛ به این معنا که برای تولید برق باید گاز یا سوخت‌هایی مانند مازوت در اختیار نیروگاه‌ها قرار گیرد و برخی نیروگاه‌ها نیز صرفاً با گاز فعالیت می‌کنند.

وزیر کشور اضافه کرد: بنابراین، صرفه‌جویی در مصرف برق به‌طور مستقیم در کاهش مصرف سوخت و مدیریت منابع انرژی تأثیرگذار است.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت پسماند برای تولید سوخت، افزود: یکی از موضوعاتی که از مرحله ایده به تجاری‌سازی رسیده، استفاده از زباله برای تولید سوخت است، این طرح در کرمانشاه عملیاتی شده و مدتی است که به مرحله بهره‌برداری رسیده است، در بازدیدی که حدود یک سال پیش از این مجموعه داشتیم، ظرفیت تولید آن پنج تن در شبانه‌روز بود که انتظار می‌رود اکنون به حداکثر ظرفیت خود رسیده باشد.

مومنی با تأکید بر قابلیت اجرای این طرح در کارخانه‌های سیمان و سایر واحدهای صنعتی تصریح کرد: در برخی کارخانه‌های سیمان نیز امکان اجرای این روش وجود دارد و من به دست‌کم چهار تا پنج استان توصیه و تأکید کرده‌ام که از تجربه کرمانشاه استفاده کنند. تبدیل بخشی از زباله به سوخت، اقدام بسیار مؤثری در مدیریت پسماند و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی خواهد بود.

وی در ادامه به ضرورت اصلاح و بهینه‌سازی روشنایی معابر و اماکن عمومی اشاره کرد و گفت: در زمینه روشنایی معابر، پارک‌ها، اماکن عمومی و فضاهایی که نیاز به روشنایی مستمر ندارند، باید بازنگری جدی صورت گیرد. همچنین تعویض لامپ‌ها با تجهیزات کم‌مصرف می‌تواند در مصرف انرژی صرفه‌جویی ایجاد کند.

وزیر کشور، گازسوز کردن ناوگان حمل‌ونقل شهرداری‌ها را از دیگر اقدامات ضروری دانست و افزود: باید گازسوز کردن خودروهای شهرداری و مجموعه خودروهایی را که در اختیار مدیریت شهری قرار دارند، از خودمان آغاز کنیم تا در ادامه بتوانیم این اقدام را به سطح جامعه و خودروهای مردم نیز گسترش دهیم. این موضوع می‌تواند کمک قابل‌توجهی به مدیریت مصرف سوخت داشته باشد، در جلسه گذشته نیز دکتر نصرتی به موضوع گازسوز شدن حدود ۱۹ هزار خودرو در بازه زمانی یک‌ساله اشاره کردند که اقدام قابل‌توجهی است.

وی با تأکید بر نقش محلات در مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: باید از ظرفیت محلات و محله‌محوری برای کاهش مصرف انرژی استفاده کنیم. مدیریت شهری می‌تواند این حرکت را از مجموعه‌ها و بخش‌های مختلف خود آغاز کند و کاهش مستقیم مصرف گاز و انرژی را در دستور کار قرار دهد، این نزدیک‌ترین و عملیاتی‌ترین اقدامی است که می‌توانیم انجام دهیم.

مومنی افزود: اگر مردم نسبت به اهمیت موضوع حساس شوند و ضرورت صرفه‌جویی را به‌درستی درک کنند، حتماً همکاری خواهند کرد؛ البته این موضوع نباید صرفاً در حد توصیه و نصیحت باقی بماند، بلکه باید همراه با آموزش و تبیین آثار و نتایج صرفه‌جویی باشد تا مردم بدانند رعایت این موارد حتی در کوتاه‌مدت چه میزان در کاهش مصرف انرژی مؤثر است.

وی همچنین دورکاری را یکی از راهکارهای کاهش مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی دانست و با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار نیروی انسانی شهرداری‌ها گفت: بارها تأکید کرده‌ام که متأسفانه به دلیل نبود نظارت‌های لازم، همه ما در شکل‌گیری برخی مشکلات مسئولیت داریم، در مواردی، شهرداری‌ها چند برابر نیاز واقعی خود نیروی انسانی دارند و حتی ممکن است تعداد نیروهای برخی مجموعه‌ها تا پنج برابر نیاز آنها باشد.

وزیر کشور ادامه داد: اجرای دورکاری در چنین شرایطی می‌تواند علاوه بر کاهش مصرف انرژی، امکان استفاده بهینه از ساختمان‌های اداری و بهره‌گیری از آنها برای کاربری‌های دیگر را نیز فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت فناوری پلاسما در مدیریت پسماند و بخش کشاورزی گفت: در این زمینه اقدامات خوبی در برخی شهرها انجام شده و قراردادهایی نیز برای استفاده از فناوری پلاسما منعقد شده است، این فناوری می‌تواند در بخش کشاورزی نیز به‌صورت مستقیم به کمک تولید بیاید.