گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین و امام جمعه قزوین، گفت: نگاه دولت به کتاب نباید نگاهی تشریفاتی و لوکس باشد و اگر یارانه‌ای اختصاص می‌یابد، بخش قابل توجهی از آن باید به کتاب و کتابخانه اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین ، آیت‌الله «حسین مظفری» نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین و امام جمعه قزوین، در مراسم نکوداشت روز کتاب و کتابخوانی و کتابدار، اظهار کرد: کتاب و علم و دانش پیوندی ناگسستنی دارند و معمولاً هرچه سطح علم و دانش افراد بالاتر می‌رود، پیوند آنان با کتاب و کتابخانه بیشتر و عمیق‌تر می‌شود.

وی با اشاره به انس و علاقه رهبر شهید انقلاب اسلامی به کتاب از دوران نوجوانی، تصریح کرد: ایشان در کنار فعالیت‌های علمی حوزوی، از نوجوانی و جوانی کتاب‌خوانی جدی داشتند و معظم‌له اشاره کرده‌بودند که در همان دوران حدود هزار رمان مطالعه کرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین، با اشاره به سالروز رحلت مرحوم علامه طباطبایی، ایشان را یکی از کتاب‌خوانان قدر و از دانشمندان و فرهیختگان بزرگ کشور و افتخار ایران و جهان اسلام دانست و افزود: یونسکو امسال و سال آینده میلادی را با عنوان نماد عقلانیت و معنویت به نام علامه طباطبایی نام‌گذاری کرده است و جا دارد ما نیز بیش از پیش روی شخصیت ارزشمند ایشان کار کنیم و با برگزاری همایش‌ها و نشست‌های مختلف، از نکات ارزشمند شخصیت ایشان بهره ببریم.

وی در ادامه با اشاره به جهش علمی و تمدنی ایران پس از ورود اسلام، تاکید کرد: کتابخانه‌هایی با چند هزار مجلد کتاب در هزار سال پیش یا بیشتر، نشانه پیشتازی علمی و تمدنی ماست. علما و دانشمندانی مانند شیخ طوسی و خواجه نصیرالدین طوسی از جمله شخصیت‌های برجسته‌ای هستند که باید بیشتر به آنان پرداخته شود.

آیت‌الله مظفری، با اشاره به حضور خواجه نصیرالدین طوسی در قلعه الموت افزود: حدود ۲۴ سال از بهترین دوران عمر این دانشمند تراز اول ایران و اسلام در قلعه الموت سپری شد و بسیاری از کتاب‌های ارزشمند او در رشته‌های ریاضی، نجوم و فلسفه که امروز نیز مورد استفاده است، در همان‌جا نوشته شده است. متأسفانه در مراسم و نمایشگاه‌های مرتبط با قلعه الموت، نام و ذکری از خواجه نصیرالدین طوسی به میان نمی‌آید و من درخواست کرده‌ام که عزیزان میراث فرهنگی در مراسم‌ها و نمایشگاه‌ها حتماً از این دانشمند بزرگ نیز ذکر خیری داشته باشند.

وی به نقل از عطاملک جوینی، درباره فتح قلعه الموت توسط مغولان گفت: او می‌گوید در قلعه، کتابخانه بزرگی وجود داشت و مغول‌ها قصد آتش زدن آن را داشتند؛ من از هلاکو اجازه گرفتم که تعدادی از کتاب‌ها را جدا کنم و بقیه را آتش بزنند. یکی از دانشمندان می‌گوید اگر بگویم مغول‌ها ایران را هزار سال به عقب انداختند، مبالغه نکرده‌ام؛ چرا که ده‌ها و صدها هزار جلد کتاب در مناطق مختلف اسلامی آتش زده شد.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: ایرانیان و به‌ویژه ایرانیان مسلمان از دیرباز با کتاب و کتابخانه انس داشتند و در اثر همین ارتباط بود که در عرصه تمدن نیز پیشتاز بودند. امروز باید این فرهنگ را احیا کنیم و آمار کتابخوانی را افزایش دهیم؛ آمار کنونی در شأن ملت عزیز و فرهیخته ایران نیست و همه باید برای بهبود آن تلاش کنند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه دولت به اقتصاد کتاب گفت: نگاه دولت به کتاب نباید نگاهی تشریفاتی و لوکس باشد و اگر یارانه‌ای اختصاص می‌یابد، بخش قابل توجهی از آن باید به کتاب و کتابخانه اختصاص یابد. طرح کتابخانه سیار، راه بسیار خوبی برای در دسترس قرار گرفتن کتاب در مناطق مختلف و محروم است و باید از آن حمایت شود.