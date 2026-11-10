گروه استان‌ها - مدیرکل امورمالیاتی استان قزوین، از تعریف ۱۱ پروژه در شهرستان بوئین‌زهرا در قالب طرح «نشان‌دار کردن مالیات» خبر داد و گفت: این پروژه‌ها برای اجرا به اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان نیاز دارند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین ، «سیدمحمود موسوی‌صانع» مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین، از تعریف ۱۱ پروژه در شهرستان بوئین‌زهرا در قالب طرح «نشان‌دار کردن مالیات» خبر داد و اظهار کرد: این پروژه‌ها برای اجرا به اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان نیاز دارند.

وی با اشاره به اجرای این طرح برای سومین سال متوالی اظهار کرد: در مجموع ۵۳ پروژه در حوزه‌های مختلف استان قزوین برای بهره‌مندی از ظرفیت طرح نشان‌دار کردن مالیات تعریف شده که ۱۱ پروژه آن به شهرستان بوئین‌زهرا اختصاص دارد.

موسوی صانع افزود: این پروژه‌ها در حوزه‌های آموزش‌وپرورش، فرهنگ و ورزش، امور عمومی و خدماتی پیش‌بینی شده‌اند.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین درباره طرح‌های معرفی‌شده در این شهرستان گفت: تکمیل مدارس سه‌کلاسه مشارکتی زنده‌یاد حاج محمد پورکاشانی در روستاهای فیض‌آباد، حاجی‌عرب و حسن‌آباد دشتابی، تکمیل مدرسه مشارکتی شش‌کلاسه در امیرآبادنو و سخص‌آباد شال، تکمیل دو باب مدرسه ۳۶ کلاسه و سالن چندمنظوره دانسفهان انصاری، احداث استخر سرپوشیده شال و احداث مرکز توانبخشی بهزیستی شال از جمله این پروژه‌ها هستند.

موسوی‌صانع با بیان اینکه اجرای پروژه‌های پیش‌بینی‌شده به بیش از ۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، تصریح کرد: این طرح فرصتی فراهم می‌کند تا مؤدیان مالیاتی با انتخاب پروژه موردنظر خود، محل مصرف مالیات پرداختی‌شان را مشخص کنند و به‌صورت مستقیم در تأمین اعتبار و اجرای طرح‌های عمرانی، آموزشی و خدماتی منطقه مشارکت داشته باشند.

وی ادامه داد: صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند تا پایان آبان‌ماه، هم‌زمان با تکمیل و تأیید فرم مالیاتی خود، یکی از پروژه‌های معرفی‌شده در شهرستان بوئین‌زهرا یا سایر طرح‌های تعریف‌شده در سطح استان را برای اختصاص مالیات خود انتخاب کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین خاطرنشان کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات با ایجاد ارتباط مستقیم میان پرداخت مالیات و اجرای پروژه‌های موردنیاز مردم، زمینه مشارکت مؤدیان در توسعه و آبادانی محل زندگی خود را فراهم می‌کند و به افزایش شفافیت در هزینه‌کرد منابع مالیاتی کمک خواهد کرد.