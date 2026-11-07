||19:19
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
18بازدید
۰

استاندار قزوین خبرداد؛

تولید باید در اولویت تخصیص ارز قرار گیرد

گروه استان‌ها- استاندار قزوین اعلام کرد که تولید باید در اولویت تخصیص ارز قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه با هدف حفظ و تقویت چرخه تولید انجام شود.

کد خبر: 4200355تاریخ انتشار: 18 بازدید۰

IMG_۲۰۲۶۱۱۰۷_۱۵۱۲۱۶_۷۴۷

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین، «محمد نوذری» استاندار قزوین، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی، اظهار کرد: تولید باید در اولویت تخصیص ارز قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه با هدف حفظ و تقویت چرخه تولید انجام شود.

وی با اشاره به محدودیت‌های منابع ارزی کشور افزود: تأمین و تخصیص ارز در شرایط کنونی با دشواری‌هایی همراه است و حتی واحدهای تولیدی نیز برای دریافت ارز مورد نیاز خود با مشکلاتی مواجه هستند.

استاندار قزوین تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت منابع ارزی، ضروری است در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تخصیص ارز، نیازهای بخش تولید و تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی در اولویت قرار گیرد تا فعالیت بنگاه‌های تولیدی با وقفه مواجه نشود.

وی با اشاره به پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در سطح ملی عنوان کرد: موضوع رفع موانع مربوط به تعهدات ارزی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان استان را در تهران پیگیری کرده‌ام و تلاش داریم با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، زمینه تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و رفع مشکلات ارزی آنان فراهم شود.

نوذری همچنین درباره دستورکارهای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: موضوعات پیشنهادی باید پیش از طرح در شورا از نظر انطباق با قوانین و مقررات بالادستی بررسی شوند و پیشنهادهایی که مغایرت قانونی ندارند و موجب تسهیل فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند، مورد توجه قرار گیرند.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.