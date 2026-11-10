گروه استان‌ها - استاندار قزوین، گفت: بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید و امنیت غذایی کشور در استان قزوین قرار دارد که حفظ و تقویت آن حاصل تلاش صنعتگران و فعالان اقتصادی است.

بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید و امنیت غذایی کشور در استان قزوین قرار دارد

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین ، «محمد نوذری» استاندار قزوین با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه تعهدات ارزی، اظهار کرد: این موضوع از مسائل مهم بخش صنعت است و برای رفع آن، پیگیری‌هایی در سطح دولت انجام شده است.

وی افزود: موضوع تعهدات ارزی را با معاون رئیس‌جمهور مطرح کرده‌ایم و قرار است در نشست سران نیز مورد بررسی قرار گیرد، چراکه حل این مسئله نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است.

استاندار قزوین با تأکید بر حمایت از واحدهای تولیدی تصریح کرد: واحدهایی که با مشکلات بیشتری روبه‌رو هستند، در اولویت پیگیری قرار دارند و تلاش می‌کنیم با همراهی دستگاه‌های مسئول، موانع فعالیت آن‌ها برطرف شود.

نوذری با قدردانی از حمایت معاون وزیر صمت و نمایندگان مجلس از بخش صنعت استان خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم در کنار صنعتگران است و رفع مشکلات و حمایت از استمرار تولید را دنبال می‌کند.

وی از تلاش و پایداری فعالان صنعتی قدردانی کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ همه واحدهای صنعتی استان فعال و پویا بودند و برای حفظ اقتصاد کشور و سربلندی ایران تلاش کردند.

استاندار قزوین با اشاره به سهم صنعت قزوین در تأمین امنیت غذایی کشور خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید و امنیت غذایی کشور در استان قزوین قرار دارد که حفظ و تقویت آن حاصل تلاش صنعتگران و فعالان اقتصادی است.

نوذری با اشاره به عملکرد واحدهای صنعتی در دوران جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه گفت: با وجود نگرانی‌ها از تأثیر شرایط جنگی بر فعالیت واحدهای تولیدی، نه‌تنها شاهد کاهش تولید نبودیم، بلکه بسیاری از واحدها تولید خود را افزایش دادند.

وی با تأکید بر حمایت دولت چهاردهم از بخش تولید ادامه داد: در کنار صنعتگران هستیم و برای رفع مشکلات آن‌ها، از جمله مسائل مربوط به تعهدات ارزی، پیگیری‌های لازم را در سطح دولت انجام داده‌ایم. این موضوع در سطح ملی در حال بررسی است و قرار است در نشست سران نیز مطرح شود.

استاندار قزوین خاطرنشان کرد: واحدهایی که با مشکلات بیشتری روبه‌رو هستند، در اولویت پیگیری قرار دارند و تلاش می‌کنیم با حمایت دستگاه‌های مسئول، موانع پیش روی تولید و فعالیت صنعتی استان برطرف شود.