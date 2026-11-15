فرمانده سپاه بیتالمقدس استان کردستان تأکید کرد؛
شهدای ورزشکار، قهرمانان واقعی میدان ایمان و ایثار هستند
گروه استانها - فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان گفت: شهدای ورزشکار ثابت کردند که قهرمانی تنها به کسب مدال و افتخار در میدان ورزش نیست، بلکه پهلوانی واقعی در ایمان، اخلاص، ایثار و فداکاری در راه ارزشهای الهی معنا پیدا میکند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سردار «جمشید رضایی»، فرمانده سپاه بیتالمقدس استان کردستان، در اجلاسیه شهدای ورزشکار در راستای کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای حریم و حرم، شهدای محور مقاومت، شهدای مدافع سلامت و شهدای ورزشکار، اظهار کرد: شهدا با گذشتن از تعلقات دنیوی و با تکیه بر ایمان، اخلاص و فضایل اخلاقی، جان شیرین خود را در راه دفاع از ارزشهای الهی فدا کردند تا ما امروز در امنیت و آرامش زندگی کنیم.
وی با اشاره به تقارن برگزاری این اجلاسیه با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) و تشییع پیکر شهدای گمنام در سراسر کشور افزود: هر سال در این ایام، حضور پیکرهای مطهر شهدای گمنام در شهرها و مناطق مختلف کشور، فضای جامعه را عطرآگین میکند و روحیه شهادتطلبی، ایثار و فداکاری را در میان مردم زنده نگه میدارد.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان تصریح کرد: تقارن اجلاسیه شهدای ورزشکار با ایام سوگواری بانوی دو عالم، توفیق ارزشمندی است؛ چراکه شهدا با عبور از زر و زیور و تعلقات دنیوی و با تکیه بر فضایل اخلاقی و الهی، بالاترین درجه اخلاص را به نمایش گذاشتند و جان خود را در راه ماندگاری ارزشها فدا کردند.
رضایی با تأکید بر جایگاه ویژه شهدای ورزشکار در فرهنگ ایثار و شهادت گفت: این شهدا پس از قرار گرفتن بر سکوی قهرمانی ورزش، بر سکوی پرافتخار شهادت نیز ایستادند و به ما آموختند که قهرمانی تنها به کسب مدال و افتخار ورزشی محدود نمیشود.
وی ادامه داد: شهدای ورزشکار به ما نشان دادند که قدرت جسمانی، بازوان توانمند و آمادگی بدنی زمانی ارزش واقعی خود را پیدا میکند که با ایمان و اعتقاد همراه باشد و در مسیر تحقق آرمانهای الهی و خدمت به دین، اسلام و قرآن به کار گرفته شود.
وی با بیان اینکه ورزشکاران شهید، ورزش را صرفاً برای تفریح و سرگرمی انتخاب نکرده بودند، خاطرنشان کرد: آنان ورزش را بستری برای رسیدن به پهلوانی میدانستند و پهلوانی را با ایثار، فداکاری و روحیه شهادتطلبی پیوند زدند.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان با تأکید بر ضرورت الگوگیری نسل جوان از سیره شهدا عنوان کرد: جوانان امروز باید از اعتقادات، باورها و مسیر پرافتخار شهدا درس بگیرند؛ شهیدانی که با انتخاب آگاهانه مسیر حق، جان خود را نثار کردند تا ارزشها و آرمانهای الهی زنده بماند.
رضایی خاطرنشان کرد: هرچه امروز داریم از شهداست؛ آنان تنها نامهایی در تاریخ و یادمانها نیستند، بلکه مایه حیات دینی جامعه و سرمایههای معنوی کشور هستند که عزت، افتخار و سربلندی ایران اسلامی مرهون ایثار و فداکاری آنان است.
وی در پایان از بانیان و دستاندرکاران برگزاری اجلاسیه، بهویژه دکتر خاکی و دکتر بارانچشمه و مجموعه همکاران حوزه ورزش استان، به دلیل تلاشهای شبانهروزی در عرصه ورزش و فعالیتهای فرهنگی مرتبط با خانواده معظم شهدا و ورزشکاران قدردانی کرد و این اقدامات را ارزشمند و شایسته اجر دانست.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.