شهدای ورزشکار، قهرمانان واقعی میدان ایمان و ایثار هستند

گروه استان‌ها - فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: شهدای ورزشکار ثابت کردند که قهرمانی تنها به کسب مدال و افتخار در میدان ورزش نیست، بلکه پهلوانی واقعی در ایمان، اخلاص، ایثار و فداکاری در راه ارزش‌های الهی معنا پیدا می‌کند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سردار «جمشید رضایی»، فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، در اجلاسیه شهدای ورزشکار در راستای کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای حریم و حرم، شهدای محور مقاومت، شهدای مدافع سلامت و شهدای ورزشکار، اظهار کرد: شهدا با گذشتن از تعلقات دنیوی و با تکیه بر ایمان، اخلاص و فضایل اخلاقی، جان شیرین خود را در راه دفاع از ارزش‌های الهی فدا کردند تا ما امروز در امنیت و آرامش زندگی کنیم.

وی با اشاره به تقارن برگزاری این اجلاسیه با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) و تشییع پیکر شهدای گمنام در سراسر کشور افزود: هر سال در این ایام، حضور پیکرهای مطهر شهدای گمنام در شهرها و مناطق مختلف کشور، فضای جامعه را عطرآگین می‌کند و روحیه شهادت‌طلبی، ایثار و فداکاری را در میان مردم زنده نگه می‌دارد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان تصریح کرد: تقارن اجلاسیه شهدای ورزشکار با ایام سوگواری بانوی دو عالم، توفیق ارزشمندی است؛ چراکه شهدا با عبور از زر و زیور و تعلقات دنیوی و با تکیه بر فضایل اخلاقی و الهی، بالاترین درجه اخلاص را به نمایش گذاشتند و جان خود را در راه ماندگاری ارزش‌ها فدا کردند.

رضایی با تأکید بر جایگاه ویژه شهدای ورزشکار در فرهنگ ایثار و شهادت گفت: این شهدا پس از قرار گرفتن بر سکوی قهرمانی ورزش، بر سکوی پرافتخار شهادت نیز ایستادند و به ما آموختند که قهرمانی تنها به کسب مدال و افتخار ورزشی محدود نمی‌شود.

وی ادامه داد: شهدای ورزشکار به ما نشان دادند که قدرت جسمانی، بازوان توانمند و آمادگی بدنی زمانی ارزش واقعی خود را پیدا می‌کند که با ایمان و اعتقاد همراه باشد و در مسیر تحقق آرمان‌های الهی و خدمت به دین، اسلام و قرآن به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه ورزشکاران شهید، ورزش را صرفاً برای تفریح و سرگرمی انتخاب نکرده بودند، خاطرنشان کرد: آنان ورزش را بستری برای رسیدن به پهلوانی می‌دانستند و پهلوانی را با ایثار، فداکاری و روحیه شهادت‌طلبی پیوند زدند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر ضرورت الگوگیری نسل جوان از سیره شهدا عنوان کرد: جوانان امروز باید از اعتقادات، باورها و مسیر پرافتخار شهدا درس بگیرند؛ شهیدانی که با انتخاب آگاهانه مسیر حق، جان خود را نثار کردند تا ارزش‌ها و آرمان‌های الهی زنده بماند.

رضایی خاطرنشان کرد: هرچه امروز داریم از شهداست؛ آنان تنها نام‌هایی در تاریخ و یادمان‌ها نیستند، بلکه مایه حیات دینی جامعه و سرمایه‌های معنوی کشور هستند که عزت، افتخار و سربلندی ایران اسلامی مرهون ایثار و فداکاری آنان است.

وی در پایان از بانیان و دست‌اندرکاران برگزاری اجلاسیه، به‌ویژه دکتر خاکی و دکتر باران‌چشمه و مجموعه همکاران حوزه ورزش استان، به دلیل تلاش‌های شبانه‌روزی در عرصه ورزش و فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با خانواده معظم شهدا و ورزشکاران قدردانی کرد و این اقدامات را ارزشمند و شایسته اجر دانست.