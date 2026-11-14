قزوین قطب صنعت و امنیت غذایی کشور است/ رانندگان نقش موثری در تولید کشور دارند

گروه استان‌ها - استاندار قزوین، گفت: قزوین قطب صنعت و امنیت غذایی کشور است و جابه‌جایی محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی، بدون برخورداری از شبکه حمل‌ونقل کارآمد امکان‌پذیر نیست، رانندگان نیز در واقع حلقه اتصال تولید، صنعت، کشاورزی و بازار محسوب می‌شوند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین ، «محمد نوذری» استاندار قزوین در نشست شورای حمل‌ونقل استان قزوین با اشاره به ضرورت تعامل و همکاری میان بخش دولتی و خصوصی، اظهار کرد: رویکرد مدیریت استان حل مسایل و مشکلات به جای برگزاری جلسات صرفا تشریفاتی است، طی ۲ سال گذشته نیز بخش قابل توجهی از مشکلات و موانع پیش روی صنایع استان برطرف شده است.

وی با اشاره به برخی گره‌ها و مشکلات شهرک‌های صنعتی استان، افزود: در شرایط مختلف از جمله شرایط جنگی و محدودیت‌های موجود، تلاش شد مسایل و موانع پیش روی واحدهای صنعتی با همکاری دستگاه‌های مسئول و فعالان بخش خصوصی حل‌وفصل شود.

استاندار قزوین با تاکید بر پیوند ناگسستنی صنعت و حمل‌ونقل، تصریح کرد: بخش حمل‌ونقل و صنعت مکمل یکدیگر هستند و این ۲ بخش بدون ارتباط و همکاری موثر نمی‌توانند به اهداف توسعه‌ای خود دست پیدا کنند.

وی همچنین با اشاره به موضوع انتقال کالا از طریق ناوگان حمل‌ونقل استان، خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مطرح‌شده از سوی فعالان این حوزه، چرایی انجام نشدن حمل کالا از طریق ظرفیت‌های حمل‌ونقل استان است که باید به‌صورت جدی بررسی و برای رفع موانع آن اقدام شود.

نوذری تاکید کرد: اولویت در برنامه‌ریزی‌و تصمیم‌گیری‌های حوزه حمل‌ونقل باید حمایت از فعالان و ظرفیت‌های بومی استان باشد و مسایل و مطالبات این بخش با مشارکت نمایندگان تشکل‌ها و بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش رانندگان و فعالان حوزه حمل‌ونقل، این بخش را یکی از ارکان اصلی تولید، اقتصاد و تامین امنیت غذایی کشور دانست و بر ضرورت پیگیری و رفع مشکلات فعالان این حوزه تأکید کرد.

استاندار قزوین با اشاره به فعالیت حدود ۱۵ هزار راننده حرفه‌ای در قزوین، اظهار کرد: جامعه بزرگ رانندگان و خانواده‌های آنان نقش مهمی در چرخه اقتصادی استان دارند و لازم است از تلاش‌های شبانه‌روزی این قشر زحمتکش قدردانی شود.

وی با اشاره به نقش رانندگان در جابه‌جایی کالا، خدمات‌رسانی در ایام مناسبتی مانند اربعین حسینی و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی کشور، تصریح کرد: با وجود مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و جنگ تحمیلی، رانندگان همچنان در خط مقدم خدمت به تولید و اقتصاد کشور قرار دارند.

نوذری، مشکلات رانندگان در زمینه تامین لاستیک، سوخت، هزینه‌های تعمیر و نگهداری خودروها و وضعیت جاده‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: این مسایل و دغدغه‌ها را می‌بینیم و از نزدیک درک می‌کنیم و دولت خود را موظف می‌داند برای حل مشکلات این قشر تلاش کند.

وی با تاکید بر جایگاه راهبردی حمل‌ونقل در اقتصاد استان قزوین، خاطرنشان کرد: قزوین قطب صنعت و امنیت غذایی کشور است و جابه‌جایی محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی، بدون برخورداری از شبکه حمل‌ونقل کارآمد امکان‌پذیر نیست، رانندگان نیز در واقع حلقه اتصال تولید، صنعت، کشاورزی و بازار محسوب می‌شوند.

استاندار قزوین در ادامه از برگزاری جلسات فصلی با نمایندگان و فعالان حوزه حمل‌ونقل برای بررسی و پیگیری مشکلات این بخش خبر داد و اظهار کرد: مسایل و مطالبات رانندگان باید به‌صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد و برای هر یک از مشکلات راهکار عملیاتی تعریف شود.

وی بیان کرد: موضوعات مرتبط با حمل‌ونقل و فعالیت وانت‌بارها و جابه‌جایی محصولات کشاورزی در جلسات تنظیم بازار با حضور مدیرکل جهاد کشاورزی استان مطرح و بررسی شود، موضوعات مربوط به تامین سوخت، لاستیک و سایر مسایل اقتصادی حوزه حمل‌ونقل نیز باید با حضور معاونت اقتصادی استانداری و دستگاه‌های مرتبط از جمله صنعت، معدن و تجارت در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و سایر نشست‌های تخصصی پیگیری شود.

نوذری با اعلام آمادگی مجموعه مدیریت استان برای پیگیری مطالبات رانندگان، خاطرنشان کرد: رانندگان در خدمت تولید، اقتصاد، امنیت غذایی و در یک کلام در خدمت ایران هستند و حمایت از این قشر زحمتکش و تلاش برای رفع مشکلات آنان از اولویت‌های مدیریت استان خواهد بود.