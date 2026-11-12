هواپیمای قطری برگشت

هواپیمای حامل هیئت قطری کمتر از ۲ ساعت از رسیدن به تهران، به قطر برگشت. این هواپیما کمتر از ۲ ساعت قبل به تهران رسیده بود.

به گزارش تابناک، هواپیمای حامل هیئت قطری با شناسه پروازی A ۷-MHH به قطر برگشت؛ این هواپیما کمتر از ۲ ساعت قبل به تهران رسیده بود.

دو روز پیش، دبیر شورای عالی امنیت ملی سرلشکر محسن رضایی در گفت‌وگو با المیادین اعلام کرده بود که تمام ادعاهای آمریکایی‌ها درباره استمرار مذاکرات با ایران و برگزاری نشستی در قطر، «دروغ محض و افترا» است.

قطر پس از جنگ ایران، بسته‌شدن تنگه هرمز و هدف قرارگرفتن تاسیسات راس‌لفان، بزرگترین مشتریان گازی خود را از دست داده‌ و با منفی‌ترین چشم‌انداز اقتصادی در میان تمام کشورهای حاشیه خلیج‌فارس روبرو هستند.

منبع: فارس



