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۵ سفر هیأت قطری به تهران در یک هفته

تحرکات دیپلماتیک قطر برای میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن شدت گرفته و در یک هفته، پنج هیأت قطری بیش از ۲۰ ساعت در تهران مذاکره کرده‌اند.

کد خبر: 4200972تاریخ انتشار: 798 بازدید۰

پرچم قطر

به گزارش تابناک؛ روزنامه قطری «الشرق» از پنج سفر هیأت این کشور به تهران طی یک هفته و بیش از ۲۰ ساعت مذاکره خبر داد.

این روزنامه گزارش داد که از جمله محورهای کلیدی این میانجی‌گری می‌توان به دیدار مهم میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر در کاخ سفید، و همچنین پنج بار سفر هیات قطری به تهران طی یک هفته با بیش از ۲۰ ساعت مذاکرات فشرده اشاره کرد.

این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که دوحه با هماهنگی مداوم با واشنگتن و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، تلاش دارد از طریق «دیپلماسی صبر» و گفت‌وگو، از کشیده شدن منطقه به بحران‌های بیشتر جلوگیری کرده و امنیت کشتیرانی به‌ویژه در تنگه هرمز را تضمین کند.

منبع: ایسنا

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برچسب ها

میانجیگریسفر به تهران روزنامه الشرق هیات قطری

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