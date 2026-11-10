نخست وزیر قطر پس از دیدار با ترامپ و معاونش گفت: با رئیس جمهور آمریکا درباره وضعیت منطقه و راه‌های پیشبرد مذاکرات با ایران گفت‌وگو کردیم.

قطر به دنبال پایان درگیری واشنگتن و تهران

به گزارش تابناک، محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر که با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و جی دی ونس، معاون او در کاخ سفید ملاقات کرده است، گفت: من با رئیس جمهور ترامپ و معاون رئیس جمهور ونس در خصوص راه‌های پیشبرد مذاکرات آمریکا و ایران گفت‌وگو کردم.

نخست وزیر قطر در پستی در پلتفرم X اظهار کرد: «از ملاقات با دونالد ترامپ و جی دی ونس در واشنگتن، جایی که ما در مورد وضعیت منطقه و راه‌های پیشبرد مذاکرات آمریکا و ایران صحبت کردیم، خوشحال شدم.»

وی افزود: «من از مذاکرات مثبت در مورد دستیابی به توافق و برقراری صلح در منطقه قدردانی می‌کنم.»

خبرنگار العربی الجدید گزارش داد که این جلسه تقریباً ۴۵ دقیقه طول کشیده است.

اکسیوس نیز پیش از این گزارش داد، محمد بن عبدالرحمان دو نشست جداگانه با دونالد ترامپ و جی دی ونس، معاونش برگزار کرده است.

دوحه تلاش می‌کند تا واشنگتن و تهران را به میز مذاکره بازگرداند و به درگیری بین دو طرف که از اواخر فوریه آغاز شده بود، پایان دهد.

منبع: ایسنا