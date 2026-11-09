فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در واکنش به موضع اخیر وزیر خارجه آلمان مبنی بر ضرورت دست کشیدن دائمی ایران از برنامه غنی‌سازی اورانیوم و همسویی برلین با هدف سیاسی واشنگتن، این موضع‌گیری را متأثر از تحولات اخیر منطقه و پیامدهای جنگ علیه ایران دانست و تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به دانش هسته‌ای از آمریکا و اروپا اجازه نگرفته است که اکنون با خواست آنها از این دانش دست بکشد.

مالکی با اشاره به تحولات پس از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: وزیر خارجه آلمان برخلاف موضع‌گیری چندی قبل رئیس‌جمهور این کشور که با لحنی ملایم‌تر به نوعی در برابر خواسته‌های ترامپ ایستادگی کرده بود، در موضوع جنگ و تحولات تنگه هرمز از اختلافات موجود بهره گرفت.

وی ادامه داد: پس از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و شکست‌هایی که آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی متحمل شدند، نیروهای مسلح ما در تنگه هرمز و در مسدود کردن این تنگه، توانمندی خود را نشان دادند. این تحولات به بروز بحران انرژی و اقتصادی در اروپا و حتی آمریکا منجر شد و آثار جدی خود را در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی این کشورها بر جای گذاشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به پیامدهای سیاسی این تحولات گفت: برخلاف هزینه‌های هنگفتی که ترامپ در انتخابات پارلمانی انجام داده بود، با شکست سیاسی مواجه شد. بسیاری از تحلیلگران اروپایی و آمریکایی نیز این شکست را متأثر از نبرد ایرانی‌ها در برابر آمریکا دانستند. رژیم صهیونیستی نیز به شکل دیگری این شکست را تجربه کرد.

مالکی با بیان اینکه چنین موضع‌گیری‌هایی را باید در چارچوب تحولات و بحران‌های سیاسی اخیر ارزیابی کرد، افزود: من سال‌ها در حوزه‌های کارشناسی داخلی و خارجی و مسائل سیاسی، امنیتی و دیپلماسی فعالیت داشته‌ام و این تحولات را امری طبیعی می‌دانم. حتی موضع‌گیری وزیر خارجه آلمان با صدراعظم این کشور متفاوت است و در برخی کشورهای اروپایی نیز چنین اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.

ایران برای دستیابی به دانش هسته‌ای از هیچ کشوری اجازه نگرفته است

وی در ادامه با تأکید بر اینکه ایران برای دستیابی به دانش هسته‌ای از هیچ کشوری اجازه نگرفته است، تصریح کرد: ما زمانی که دانش هسته‌ای را آغاز کردیم، از اروپا و آمریکا اجازه نگرفتیم که حالا با اجازه آنها از این دانش دست بکشیم. دانش هسته‌ای امروز در سبد زندگی بشری قرار دارد و جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان کشوری قدرتمند با فرهنگ و تمدنی عمیق، حق استفاده از این دانش را دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰۰ تخصص وجود دارد که قطعاً از دانش هسته‌ای استفاده می‌کنند و ما نیز تاکنون از این دانش بهره برده‌ایم. تا جایی که موازین اسلامی و ارزش‌های دینی ما اجازه دهد، به استفاده از این دانش ادامه خواهیم داد و اجازه نمی‌دهیم دیگران برای ما در این زمینه تعیین تکلیف کنند.

مالکی همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفت: همان‌طور که در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اجازه ندادیم وارد موضوع هسته‌ای شوند و موضوعات دیگری نیز مطرح شد، در این زمینه نیز بر مواضع خود ایستادگی می‌کنیم. به اعتقاد من، موضع‌گیری اخیر برخی کشورهای اروپایی بیش از هر چیز متأثر از بحران فکری و شرایطی است که اکنون در کاخ سفید و برخی کشورهای اروپایی وجود دارد.

مالکی: خبر دیدار محسن رضایی با ونس صحت ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو، درباره اخبار منتشرشده پیرامون دیدار محسن رضایی با جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در قطر اظهار کرد: آخرین صحبتی که چند روز قبل با آقای عراقچی داشتیم، چنین موضوعی مطرح نشد و اساساً این خبر صحت ندارد.

مالکی افزود: این موارد فرافکنی‌هایی است که از سوی آمریکایی‌ها صورت می‌گیرد. البته رایزنی‌هایی از سوی کشورهای میانجی در جریان است، اما موضع نهایی ایران نیز اعلام شده است.

وی در پایان تأکید کرد: هر زمان شروط ایران که از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نشأت گرفته است، عملی شود، زمینه برای گفت‌وگو و بررسی موضوعات دیگر نیز فراهم خواهد شد.