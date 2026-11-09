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تکذیب ادعای دیدار ونس با محسن رضایی در دوحه

ادعای دیدار ونس با سرلشکر محسن رضایی در دوحه تکذیب شد.

کد خبر: 4200848تاریخ انتشار: 1617 بازدید۰

محسن رضایی
به گزارش تابناک، یک مقام ارشد امنیتی در تهران در گفت‌وگو با «پرس‌تی‌وی» در رابطه با اخبار برخی رسانه‌ها دربارهٔ دیدار محسن رضایی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی و معاون رئیس‌جمهور آمریکا در دوحه اظهار کرد: سیاست و برنامه‌های ایران در موضوع مذاکرات تغییری نکرده است.

تا زمانی‌که از جانب طرف آمریکایی اقدام عملی در چارچوب شروط هفت‌گانه صورت نگیرد هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با طرف آمریکایی مطرح نخواهد بود.

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برچسب ها

آمریکامحسن رضاییجنگمذاکرهدبیر شورای عالی امنیت ملیجی دی ونس

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