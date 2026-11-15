به گزارش تابناک به نقل از شبکه فاکس نیوز، «اسکات بسنت» وزیر خزانه داری آمریکا که برخی از جمهوریخواهان شکست کابینه ترامپ در انتخابات میان دوره ای کنگره را به دلیل بی کفایتی وی در اداره امور اقتصادی این کشور به دلیل افزایش تورم و قیمت حامل‌های انرژی می‌دانند، امروز یکشنبه عصبانیت خود از افزایش تاب آوری تهران را اینگونه به زبان جاری کرد: از مارس ۲۰۲۶ تا مارس ۲۰۲۷، ارزش ریال در عرض یک سال ۲۵ درصد سقوط خواهد کرد.

نگرانی بسنت از انتشار تصویر منزل شخصی‌اش

وی سپس به فرار خود و برخی از مقام‌های آمریکایی به پایگاه نظامی اشاره و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه «آیا تاکنون تلاش مستقیمی از سوی ایران برای ترور شما صورت گرفته است؟»، گفت: قرار نیست درباره این موضوع صحبت کنیم… اما تاکر در وال‌استریت ژورنال، انتشار عکسی از خانه ما را که در روز خرید آن گرفته شده بود و اطلاعات مکان‌یابی جغرافیایی در آن وجود داشت، تأیید کرد. هر کسی می‌تواند در اینترنت خانه ما در واشینگتن دی‌سی را پیدا کند؛ این نتیجه روزنامه‌نگاری بی‌ملاحظه و غیرمسئولانه است.



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فرار بسنت به یک پایگاه نظامی





«اسکات بسنت» درباره انویدیا و اتهامات مربوط به جاسوسی چینی‌ها هم گفت: برای من اهمیتی ندارد که او جاسوس هست یا نه. می‌خواهم همچنان به این موضوع بازگردم که فرهنگ حاکم بر انویدیا چه بوده است؛ آیا آن‌ها برای افزایش مصنوعی درآمدها و سودشان، بر انجام این فروش‌های ظاهراً غیرقانونی اصرار می‌ورزیدند؟

تحولات اخیر پیرامون انویدیا و کناره‌گیری جنسن هوانگ، بنیان‌گذار و مدیرعامل باسابقه این شرکت، پیامدهایی فراتر از یک بحران مدیریتی در صنعت تراشه دارد. انویدیا طی سال‌های گذشته از یک تولیدکننده پردازنده‌های گرافیکی به یکی از بازیگران تعیین‌کننده در توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی تبدیل شده و نفوذ خود را به حوزه سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، سیاست‌گذاری فناوری و مناسبات بین‌المللی گسترش داده است. از همین روی، بحران کنونی را باید در چارچوب تأثیر احتمالی آن بر ساختار رقابت جهانی هوش مصنوعی بررسی کرد. اهمیت مسئله در این است که تضعیف موقعیت انویدیا می‌تواند هم‌زمان ظرفیت رقابتی آمریکا را تحت فشار قرار دهد و فرصت‌هایی برای شرکت‌های رقیب و قدرت‌های فناوری دیگر ایجاد نماید.