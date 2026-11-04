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محسن رضایی: هرکسی با ایران دربیفتد تاوان آن را خواهد داد

سرلشکر محسن رضایی نوشت: هر کسی که با جمهوری اسلامی ایران دربیفتد، تاوان سنگین آن را از میدان نبرد تا آستانه خانه خود پرداخت خواهد کرد.

کد خبر: 100000637تاریخ انتشار: 450 بازدید۰

محسن رضایی
به گزارش تابناک، سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ملت بزرگ ایران شکست راهبردی بزرگی را در میدان نبرد و تنگه هرمز و همچنین شکست سیاسی سنگینی را در واشنگتن به ترامپ تحمیل کرد.

وی تأکید کرد: هر کسی که با جمهوری اسلامی ایران دربیفتد، تاوان سنگین آن را از میدان نبرد تا آستانه خانه خود پرداخت خواهد کرد.

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برچسب ها

آمریکاانتخابات کنگرهمحسن رضاییشکستجمهوریخواهانترامپدبیر شورای عالی امنیت ملی

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