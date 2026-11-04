محسن رضایی: هرکسی با ایران دربیفتد تاوان آن را خواهد داد

سرلشکر محسن رضایی نوشت: هر کسی که با جمهوری اسلامی ایران دربیفتد، تاوان سنگین آن را از میدان نبرد تا آستانه خانه خود پرداخت خواهد کرد.



به گزارش تابناک، سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ملت بزرگ ایران شکست راهبردی بزرگی را در میدان نبرد و تنگه هرمز و همچنین شکست سیاسی سنگینی را در واشنگتن به ترامپ تحمیل کرد.



وی تأکید کرد: هر کسی که با جمهوری اسلامی ایران دربیفتد، تاوان سنگین آن را از میدان نبرد تا آستانه خانه خود پرداخت خواهد کرد.





