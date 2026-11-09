دیدار ونس و محسن رضایی هفته آینده در قطر

در میانه تنش‌های تهران و واشنگتن، خبر احتمال دیدار معاون ترامپ و محسن رضایی در قطر طی هفته آینده، توجه‌ها را به تحرکات دیپلماتیک منطقه جلب کرده است.

میدل‌ایست‌آی نوشت: رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در آخر هفته گذشته از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خواست دور جدیدی از حملات علیه ایران را آغاز نکند. این موضوع را ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، اعلام کرد.

به گزارش تابناک؛ در ادامه این مطلب آمده است: کالین روز دوشنبه در جریان کنفرانسی در آنکارا گفت اردوغان روز شنبه و در جریان تماس تلفنی با ترامپ، این درخواست را مطرح کرده است. او افزود هرگونه حمله آمریکا به ایران، چرخه دیگری از خشونت‌های شدید منطقه‌ای را به راه خواهد انداخت.

کالین گفت ترکیه و دیگر میانجی‌های منطقه‌ای در حال پیشبرد یک طرح هفت‌بندی هستند که او آن را توافقی منصفانه توصیف کرد.

بر اساس توافق پیشنهادی، تحریم‌ها علیه ایران کاهش خواهد یافت و تهران به منابع مالی مسدودشده خود دسترسی پیدا می‌کند. در مقابل، ایران متعهد می‌شود به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نباشد و برای آغاز مذاکرات جداگانه هسته‌ای، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد تعامل شود.

کالین گفت ایران پس از آن تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد.

او گفت: «در حال حاضر، مسئله فقط بر سر ترتیب انجام اقدامات است؛ اینکه چه کسی نخستین گام را برمی‌دارد. ما اکنون در همین مرحله قرار داریم.»

کالین هشدار داد که حتی یک حادثه کوچک نیز می‌تواند منطقه را وارد موج جدیدی از درگیری‌ها کند.

او گفت: «اگر بتوانید طی چند روز آینده به این توافق دست پیدا کنید، حمله‌ای در کار نخواهد بود.»

وی افزود در صورت عدم دستیابی به توافق، حملات جدید آمریکا به ایران ممکن است ظرف چند روز آینده انجام شود.

کالین برای پیشبرد روند مذاکرات، خواستار انعطاف‌پذیری بیشتر ایران شد.

انتظار می‌رود اردوغان در حاشیه اجلاس آب‌وهوایی کاپ ۳۱، میزبان رهبران منطقه‌ای در آنتالیا باشد؛ فرصتی که می‌تواند به پیشبرد توافق کمک کند.

او همچنین گفت قطر هفته آینده میزبان جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، و محسن رضایی، مقام ارشد امنیت ملی ایران، خواهد بود و این دیدار را فرصتی مهم برای دستیابی به پیشرفت در مذاکرات توصیف کرد.

همچنان فاصله زیادی تا توافق وجود دارد

با این حال، یک منبع ایرانی آگاه از موضوع، ارزیابی بدبینانه‌ای ارائه کرد و گفت امید چندانی وجود ندارد که واشنگتن این توافق را پیش ببرد.

این منبع به میدل ایست آی گفت ایران انتظار دارد به‌زودی موج دیگری از تشدید تنش‌ها آغاز شود؛ اقدامی که با واکنش شدید تهران علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه و فراتر از آن روبه‌رو خواهد شد.

این منبع گفت: «ترامپ فقط هزینه‌ها را می‌فهمد و ما باید این هزینه را برای او بسیار سنگین کنیم.»

برخی رسانه‌های ایرانی در آخر هفته گذشته تصاویری منتشر کردند که به نظر می‌رسید نشان می‌دهد ایران ممکن است به پایگاه‌های آمریکا در اروپا حمله کند. انتشار این تصاویر در ترکیه بحث‌هایی را درباره نحوه واکنش آنکارا به‌عنوان یکی از اعضای ناتو، در صورت واکنش این ائتلاف به چنین حمله‌ای، برانگیخت.

این منبع ایرانی کشورهای اروپایی را متهم کرد که به‌جای کمک به کاهش تنش‌ها، در حال تشدید اختلافات میان ایران و آمریکا هستند.

این منبع گفت: «ما پایگاه‌های اروپایی را هدف قرار نخواهیم داد، بلکه پایگاه‌های آمریکایی را هدف قرار می‌دهیم که نیروهای آمریکایی برای حمله به ایران از آن‌ها استفاده کرده‌اند.»

این منبع در پاسخ به پرسشی درباره واکنش احتمالی ناتو گفت توانمندی‌های نظامی کشورهای اروپایی فراتر از توان نظامی آمریکا نیست و استدلال کرد که اروپایی‌ها نباید نگران باشند، زیرا تنها پایگاه‌های آمریکایی هدف قرار خواهند گرفت.