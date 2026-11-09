رسانه تراز انقلاب باید روایتگر پیروزی ملت و تریبون مظلومان جهان باشد + فیلم

گروه استان‌ها ـ مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر نقش راهبردی رسانه‌ها در شرایط کنونی گفت: رسانه تراز انقلاب اسلامی باید با تبیین عوامل پیروزی ملت ایران، آشکارسازی نشانه‌های شکست دشمن، تقویت مبانی دینی و انقلابی و انعکاس مطالبات مردم، امیدآفرینی و انسجام اجتماعی را دنبال کند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «طه توکلی»، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان، در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، از تلاش خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و به‌ویژه خبرگزاری تابناک کردستان به‌عنوان میزبان این برنامه‌ها و همچنین صداوسیمای مرکز کردستان در انعکاس رویدادها و انتقال پیام مردم قدردانی کرد.





وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت بصیرت و مسئولیت‌پذیری در عرصه رسانه اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف انسان در عرصه عمل، تبیین و روشنگری، تکیه بر یقین، اطمینان و واقعیت‌هاست تا افکار عمومی بتوانند مسائل و رویدادها را به‌درستی درک و تحلیل کنند.

رسانه‌ها در انتشار اخبار باید به یقین و واقعیت تکیه کنند

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با استناد به آیه ۳۶ سوره اسراء، بر مسئولیت انسان در قبال آنچه می‌شنود، می‌بیند و بیان می‌کند، تأکید کرد و افزود: رسانه‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و خبرنگاران، خبرگزاری‌ها و فعالان رسانه‌ای باید اخبار متقن و اطمینان‌آور را مبتنی بر علم، آگاهی و واقعیت منتشر کنند.

توکلی با بیان اینکه مسئولیت رسانه در شرایط حساس امروز دوچندان شده است، تصریح کرد: رسانه تراز انقلاب اسلامی باید در کنار مردم و در مسیر تبیین واقعیت‌ها حرکت کند و با آگاهی‌بخشی، زمینه بصیرت‌افزایی نسل جوان و نوجوان را فراهم سازد.

تبیین عوامل پیروزی ملت ایران، نخستین رسالت رسانه انقلابی است

وی نخستین شاخص رسانه تراز انقلاب اسلامی را تشریح عوامل فتح و پیروزی ملت ایران دانست و گفت: در تقابل‌ها و رویارویی‌های سال‌های گذشته، به‌ویژه حوادث و جنگ‌های اخیر، رسانه‌ها باید عوامل قدرت و ایستادگی ملت ایران را برای افکار عمومی تبیین کنند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به محاسبات الهی و نصرت خداوند، حضور و ایستادگی مردم در میدان را از مهم‌ترین عوامل اقتدار کشور برشمرد و افزود: رهبری حکیمانه و توانمند، حضور مردم، ایمان و اعتقادات دینی و همچنین فداکاری نیروهای مسلح، از مؤلفه‌هایی است که باید به‌درستی برای جامعه بازگو شود.

وی با اشاره به مجاهدت نیروهای مسلح در مرزها، آب‌های خلیج فارس و دیگر عرصه‌های دفاعی کشور خاطرنشان کرد: رسانه‌ها باید نقش و فداکاری این نیروها را برای نسل امروز تبیین کنند.

شکست و استیصال دشمن باید برای نسل جوان تبیین شود

توکلی، دومین شاخص رسانه تراز انقلاب را تبیین نشانه‌های شکست دشمنان عنوان کرد و گفت: رسانه‌ها باید با تحلیل واقعیت‌ها، ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف خود و نشانه‌های استیصال و اضمحلال قدرت‌های سلطه‌گر را برای افکار عمومی تشریح کنند.

وی افزود: نسل پرسشگر نوجوان و جوان باید با واقعیت‌های تحولات جهانی آشنا شود و رسانه‌های انقلابی در این زمینه مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

تقویت مبانی دینی و انقلابی از اولویت‌های رسانه است

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان، سومین شاخص رسانه تراز انقلاب اسلامی را تقویت و تشریح مبانی دینی و انقلابی دانست و اظهار کرد: اصول و مبانی انقلاب اسلامی از جمله استقلال، عزت، باور به قدرت الهی و شعار «نه شرقی، نه غربی» باید همواره مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد.

توکلی با اشاره به حضور مردم در تجمعات شبانه و تأثیرگذاری شعارهای آنان گفت: شعارهای مردم صرفاً عبارات نمادین نیست، بلکه برخاسته از باور و شعور انقلابی است و رسانه‌ها باید پیام و عمق این حضور را به‌درستی منعکس کنند.

رسانه تراز انقلاب، تریبون مظلومان جهان باشد

وی چهارمین شاخص رسانه انقلابی را دفاع از مظلومان عالم و انعکاس صدای مستضعفان دانست و تصریح کرد: رسانه باید تریبون مردم مظلوم غزه، یمن و ملت ایران در برابر تجاوز و زیاده‌خواهی استکبار جهانی باشد.

توکلی با انتقاد از انفعال برخی جریان‌های رسانه‌ای در انعکاس واقعیت‌ها خاطرنشان کرد: رسانه‌ای که به‌جای بیان حقیقت، از بازتاب واقعیت‌ها خودداری کند، نمی‌تواند مدعی قرار گرفتن در تراز انقلاب اسلامی و همراهی با ملت باشد.

انعکاس مطالبات مردم باید در کنار امیدآفرینی باشد

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان در بخش دیگری از سخنان خود، امیدآفرینی، افزایش تاب‌آوری، تقویت وحدت و انسجام اجتماعی را از دیگر کارکردهای مهم رسانه‌ها برشمرد و گفت: خروجی تبیین و انعکاس صحیح اخبار باید به امیدواری جامعه و تقویت همبستگی اجتماعی منجر شود.

وی با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم، اعم از شیعه و سنی و گروه‌ها و جریان‌های مختلف در تجمعات استان کردستان افزود: این حضور نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند وحدت و همدلی در استان است که باید مورد توجه و انعکاس رسانه‌ها قرار گیرد.

توکلی همچنین تأکید کرد: رسانه‌ها در کنار تبیین مسائل کلان کشور، باید مطالبات مردم در حوزه معیشت، تأمین کالاهای ضروری و نیازهای روزمره جامعه را نیز منعکس کنند.

وی با اشاره به شرایط جوی و محدودیت‌های حوزه انرژی، فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه، قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر را از دیگر موضوعاتی دانست که رسانه‌ها باید نسبت به آن اهتمام داشته باشند.

ایستادگی زیر پرچم ایران، پاسخی به دشمنان است

توکلی در پایان با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و ضرورت الگوگیری از سیره و مواضع آن حضرت گفت: عمل به مسئولیت، وفاداری به آرمان‌های انقلاب، ثبات قدم و مقاومت زیر پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران، از جلوه‌های مهم پایبندی به مسیر حق و آرمان‌های شهداست.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، امام شهید و پنج هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان، سخنان خود را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) به پایان رساند.