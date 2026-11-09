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تابناک
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ادعای تقلب در انتخابات

پایان طاقت ترامپ برای پذیرش شکست در انتخابات!

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با زیر سؤال بردن سلامت انتخابات، مدعی شد نتایج اعلام‌شده با نظرسنجی‌ها همخوانی ندارد.

کد خبر: 4200845تاریخ انتشار: 2673 بازدید۱
ترامپ

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با زیر سؤال بردن سلامت انتخابات، مدعی شد نتایج اعلام‌شده با نظرسنجی‌ها همخوانی ندارد.

او پرسید چگونه ممکن است پیش‌بینی‌ها تا این اندازه اشتباه باشند؟ ترامپ همچنین ادعا کرد حجم بالای برخی آرای زودهنگام، امکان پیروزی را از بین برده است.

او با انتقاد از دستگاه‌های رأی‌گیری گفت این دستگاه‌ها از خود رأی‌دهندگان مهم‌تر شده‌اند. ترامپ برای این ادعاها شواهدی ارائه نکرده است.

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آمریکاانتخابات کنگرهجمهوریخواهانترامپانتخابات میان دوره ای

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نظرات بینندگان

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پیمانکشور اتصال: IR

خود ترامپ اصل تقلبه

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