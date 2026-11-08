کارولین لویت هم از ترامپ ناامید شد!

سخنگوی سابق کاخ سفید با تاکید بر اینکه ایالات متحده به کسی نیاز دارد که شعار «اول آمریکا» را اولویت خود قرار دهد، گفت که رئیس‌جمهور این کشور دیگر هرگز در صدر فهرست نخواهد بود.



به گزارش تابناک، کارولین لویت، سخنگوی سابق کاخ سفید عصر یکشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس نیوز عنوان کرد: «دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده دیگر هرگز در صدر فهرست نخواهد بود. ما به کسی نیاز داریم که شعار "اول آمریکا" را سر دهد.»

این مقام سابق کاخ سفید که چند ماه پیش استعفای خود را به رئیس‌جمهور ترامپ ارائه داد، درباره شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا گفت: «جمهوری‌خواهان باید بر قیمت زندگی تمرکز کنند. باید از این انتخابات میان‌دوره‌ای آموخت تا از تکرار چنین نتیجه‌ای جلوگیری شود. مسائل و توان مالی، دغدغه شماره یک رای‌دهندگان بود.»

لویت درباره ادامه وظایف دونالد ترامپ که باید با دموکرات‌ها به عنوان چهره‌های جدید در کنگره کنار بیاید، مدعی شد: «ترامپ توانایی همکاری با دموکرات‌ها را در همه جناح‌ها نشان داده است. او به اندازه کافی به خاطر این موضوع مورد تقدیر قرار نمی‌گیرد. از زمان اعلام نتایج روز سه‌شنبه، چندین بار با ترامپ صحبت کرده‌ام و او آرام و خونسرد است. فکر می‌کنم او می‌دانست که احتمالا نتیجه احتمالی این است، اما به هر حال تلاش کرد.»