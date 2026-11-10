در دیدار ترامپ و نخست وزیر قطر چه گذشت؟ ؛ ترامپ: جنگ از نظر نظامی عملاً پایان یافته است

رئیس جمهور آمریکا در دیدار نخست وزیر قطر گفته است که جنگ از نظر نظامی عملاً پایان یافته اما افزوده که نمی‌خواهد پیش از اطمینان از امنیت متحدان آمریکا در منطقه، پایان آن را رسماً اعلام کند.

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران «بسیار بعید» است و «به نظر نمی‌رسد ضرورتی داشته باشد».

ترامپ از اعلام پایان جنگ خودداری کرد، اما اظهارات او در شبکه اجتماعی تروث سوشال و در یک نشست خبری غیررسمی، دورترین موضعی بود که از ماه فوریه تاکنون در این زمینه اتخاذ کرده است.

ترامپ این اظهارات را کمتر از یک هفته پس از آن مطرح کرد که اذعان داشت جنگ یکی از دلایل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای بوده است.

رئیس‌جمهور آمریکا طی روزهای اخیر سه گزینه را بررسی کرده است: آغاز حملات جدید، ادامه تحت فشار قرار دادن اقتصادی حکومت ایران، یا دستیابی به توافقی که شامل امتیازات قابل‌توجهی از سوی ایران باشد.

به گزارش آکسیوس، ترامپ روز دوشنبه نشان داد که فعلاً راهبرد خفه کردن اقتصادی ایران را انتخاب کرده است. این به معنای حفظ «وضعیت موجود» است؛ یعنی ادامه محاصره دریایی، علاوه بر عملیات جدیدی موسوم به «دروازه آهنین» (Iron Gate) که هدف آن قطع مسیرهای زمینی مورد استفاده ایران برای انتقال تسلیحات پیشرفته و فناوری‌های دیگر است.

ترامپ گفت جنگ از نظر نظامی «عملاً پایان یافته است». اما افزود که نمی‌خواهد پیش از اطمینان از امنیت متحدان آمریکا در منطقه، پایان آن را رسماً اعلام کند.

ترامپ گفت: «ما متحدان بزرگی داریم و باید مطمئن شویم که به آنها آسیبی وارد نمی‌شود. ما خواهان یک راه‌حل بلندمدت هستیم.»

ترامپ این اظهارات را چند ساعت پس از دیدار با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، درباره مذاکرات با ایران بیان کرد.

ترامپ گفت: «قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و دیگر کشورها، ازسرگیری جنگ را به حفظ وضعیت موجود ترجیح می‌دهند.»

نخست‌وزیر قطر همچنین به طور جداگانه با جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار کرد؛ کسی که طی هفته‌های اخیر هدایت مذاکرات ایران را از طرف دولت آمریکا بر عهده داشته است. آل ثانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که با ترامپ درباره راه‌های «پیشبرد مذاکرات آمریکا و ایران» گفت‌وگو کرده است.

او افزود: «از گفت‌وگوهای مثبت درباره دستیابی به توافق و برقراری صلح در منطقه سپاسگزارم.»

یک دیپلمات که در جریان جزئیات این دیدار قرار گرفته بود، گفت ترامپ به آل ثانی روشن کرده است که خواهان توافق است و به مذاکرات فرصت خواهد داد. بااین‌حال، به گفته این دیپلمات، ترامپ همچنین خاطرنشان کرده است که اگر ایرانی‌ها مذاکرات را جدی نگیرند، ممکن است موضع خود را تغییر دهد.

باراک راوید خبرنگار اکسیوس نیز بعد از این دیدار مدعی شد: یک دیپلمات که در جریان دیدارهای ترامپ، ونس و نخست وزیر قطر قرار گرفته بود، گفت که این دیدارها «مثبت» بودند و در آنها درباره راه‌های پیشرفت مذاکرات با ایران بحث شد.

ترامپ چه می‌گوید؟

ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «اگر تغییری در تحولات خاورمیانه رخ دهد، ایالات متحده آمریکا کاملاً آماده، مسلح و مهیای اقدام است. بااین‌حال، در مقطع کنونی، چنین چیزی بسیار بعید به نظر می‌رسد.»

او افزود: «ما شاهد حرکت مثبت به‌سوی پایان این درگیری هستیم و اطمینان حاصل خواهیم کرد که منافع آمریکا در همه زمان‌ها محافظت شوند. با پایان این عملیات نظامی، مردم آمریکا و جهان بسیار امن‌تر و در امنیت بیشتری خواهند بود.»

ترامپ گفت ایران در حال حاضر «با آمریکا بسیار مؤدبانه صحبت می‌کند» و خاطرنشان کرد که «احتمال خوبی وجود دارد که بتوان به این وضعیت پایان داد» ؛ ظاهراً منظور او پایان درگیری نظامی بود.

او افزود: «امیدوارم بتوانیم با آنها به توافق برسیم.»

محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، اندکی پس از اظهارات ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که جنگ «دولت آمریکا را ویران کرده است».

او اظهارات ترامپ درباره مذاکرات با ایران را «خیالی» خواند و از آمریکا خواست در برابر شروط ایران برای پایان جنگ «تسلیم شود».

قیمت نفت در هفته‌های اخیر، هم‌زمان با افزایش خوش‌بینی‌ها درباره پایان درگیری‌های نظامی، کاهش یافته است. روز دوشنبه، قیمت قراردادهای آتی نفت خام برنت به ۹۲ دلار کاهش یافت.

ادعاهای جدید درباره جزئیات مذاکرات

العربیه در گزارشی مدعی شده است که پیشنهاد مشترک قطر و پاکستان، روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، مذاکرات میان واشنگتن و تهران را بار دیگر احیا کرده است.

این منابع اعلام کردند که بر اساس چارچوب پیشنهادی، تنگه هرمز بازگشایی و محاصره دریایی فوراً برداشته خواهد شد.

این پیشنهاد همچنین شامل ترتیباتی برای بررسی بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران است، بدون آنکه دامنه مأموریت آن‌ها مشخص شده باشد.

بر اساس این پیشنهاد، در صورت دستیابی به توافق، آمریکا دارایی‌های ایران به ارزش ۶ تا ۹ میلیارد دلار را آزاد خواهد کرد.

این پیشنهاد همچنین دستیابی به توافقی اولیه درباره کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران را محتمل می‌داند، اما واشنگتن خواستار کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران با غنای ۶۰ درصد شده است.

دو طرف در حال بررسی استفاده از ظرفیت یک کشور ثالث برای تسهیل کاهش سطح غنای اورانیوم با غنای بالا در ایران هستند.

منابع همچنین اشاره کردند که واشنگتن با غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران تا سطح ۳.۶۷ درصد موافقت کرده و تهران نیز این موضوع را پذیرفته است.

از طرف دیگر خبرنگار الجزیره به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد: مذاکرات نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر با ترامپ و ونس در مورد ایران پیشرفت خوبی داشته است.



