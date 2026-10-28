پیشنهاد جدید قطر برای پایان جنگ ایران و آمریکا؛ «تهران تا پایان هفته پاسخ می دهد»

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، تحرکات دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ میان ایران و آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد مرحله تازه‌ای شده است.

در شرایطی که نگرانی‌ها درباره احتمال ازسرگیری حملات نظامی افزایش یافته، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام مطلع از مذاکرات گزارش داده است که میانجی‌گران قطری روز یکشنبه، ۴ آبان، پیش‌نویس جدیدی از توافق برای پایان دادن به جنگ را به ایران ارائه کرده‌اند.

بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه، ۶ آبان ۱۴۰۵، منتشر شد، تهران در حال بررسی پیشنهاد جدید است و انتظار می‌رود پاسخ خود را تا پایان هفته اعلام کند.

در همین حال، گزارش‌های مربوط به نشست چهارجانبه تهران حاکی از آن است که عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، نیز در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک اسلام‌آباد، پیشنهادی برای پایان دادن به درگیری‌ها به طرف ایرانی ارائه کرده است؛ پیشنهادی که بنا بر گفته یک مقام پاکستانی، با موافقت دونالد ترامپ برای پیگیری مسیر دیپلماسی مطرح شده است.

پیش‌نویس جدید قطر؛ تهران تا پایان هفته پاسخ می‌دهد

بر اساس گزارش رویترز، مقام مطلع از روند مذاکرات اعلام کرده است که پیش‌نویس تازه توافق روز یکشنبه به ایران تحویل داده شده و طرف ایرانی در حال بررسی مفاد آن است.

این مقام درباره جزئیات دقیق متن پیشنهادی، امتیازات مورد انتظار از طرفین یا سازوکار اجرایی توافق توضیحی ارائه نکرده است.

نگرانی از حمله دوباره اسرائیل

یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش رویترز، اشاره به نگرانی‌های موجود پیش از نشست روز دوشنبه تهران است. به گفته مقام مطلع، پیش از این نشست نگرانی‌هایی وجود داشت که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در همان هفته حملات علیه ایران را از سر بگیرد.

این نگرانی نشان می‌دهد که تحرکات دیپلماتیک در فضایی انجام می‌شود که احتمال تشدید مجدد درگیری‌ها همچنان یکی از عوامل اثرگذار بر محاسبات طرف‌هاست.

پیشنهاد عاصم منیر به ایران در نشست چهارجانبه تهران

در کنار ابتکار قطر، تحرکات پاکستان نیز به یکی از محورهای مهم دیپلماسی منطقه‌ای تبدیل شده است.

روز دوشنبه، ۵ آبان ۱۴۰۵، مقام‌های ارشد عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در تهران با مقام‌های ایرانی دیدار کردند.

در این نشست، خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان، عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، و ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، حضور داشتند.

بر اساس گزارش رویترز، یک مقام پاکستانی اعلام کرده است که عاصم منیر با موافقت ترامپ برای پیگیری مسیر دیپلماسی، راهکاری برای پایان دادن به درگیری‌ها به ایران ارائه کرده است.

به گفته این مقام، پیشنهاد مطرح‌شده می‌تواند چارچوبی را فراهم کند که منافع هر دو طرف ایرانی و آمریکایی را در نظر بگیرد.

با این حال، جزئیات این راهکار منتشر نشده و هنوز مشخص نیست که پیشنهاد پاکستان تا چه اندازه با پیش‌نویس ارائi شده از سوی قطر همپوشانی دارد.

اختلاف بر سر شروط پایان جنگ

یکی از چالش‌های اصلی در مسیر دستیابی به توافق، تفاوت دیدگاه‌های تهران و واشنگتن درباره شروط پایان درگیری‌هاست.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از مذاکرات، یک مقام ایرانی پیش‌تر اعلام کرده بود که موضوع برنامه هسته‌ای ایران در نشست چهارجانبه تهران مورد مذاکره قرار نخواهد گرفت و این مسئله تا زمانی که خواسته‌های ایران برای پایان جنگ برآورده نشود، در دستور کار قرار نمی‌گیرد.

در همین چارچوب، پایان دادن به محاصره بنادر ایران و لغو محدودیت‌های مرتبط با صادرات نفت ایران از جمله خواسته‌های مطرح شده از سوی تهران عنوان شده است.

در مقابل، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، بر ضرورت کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران تأکید کرده است. این اختلاف نشان می‌دهد که طرفین صرفاً درباره چگونگی توقف درگیری‌ها اختلاف نظر ندارند، بلکه درباره دامنه توافق و تعهداتی که باید در چارچوب آن پذیرفته شود نیز فاصله‌هایی وجود دارد.