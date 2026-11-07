معامله دو روزه قطر برای بازگشایی هرمز؛ آمریکا محاصره را بردارد، ایران بازرسان آژانس را دعوت کند

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، پیشنهاد جدید قطر برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا، بار دیگر دیپلماسی منطقه‌ای را در مرکز توجه قرار داده است.



بر اساس گزارش اکسیوس، میانجی‌گران قطری طرحی را مطرح کرده‌اند که هدف آن، ایجاد یک مسیر مرحله‌بندی‌شده برای خروج از وضعیت تقابل و بازگشت به مذاکرات است.



بر مبنای این پیشنهاد، آمریکا در نخستین روز اجرای توافق، محاصره دریایی ایران را لغو کرده و بخشی از دارایی‌های مسدودشده تهران را آزاد می‌کند. در مقابل، ایران با دعوت از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای بمباران‌شده، گام نخست را در مسیر همکاری نظارتی برمی‌دارد.



در مرحله دوم و در روز بعد، تنگه هرمز بازگشایی می‌شود؛ موضوعی که به دلیل اهمیت راهبردی این گذرگاه در تجارت جهانی انرژی، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.



نکته مهم در این طرح، ترتیب اجرای اقدامات است؛ قطر تلاش کرده با قرار دادن لغو محاصره و آزادسازی دارایی‌ها در ابتدای مسیر، نگرانی ایران درباره اجرای یک‌طرفه تعهدات را کاهش دهد و در مقابل، با پیش‌بینی دعوت بازرسان آژانس و بازگشایی هرمز، زمینه را برای پاسخ متقابل تهران فراهم کند.

برگ برنده تهران در برابر فشار دریایی واشنگتن

اهمیت پیشنهاد قطر زمانی روشن‌تر می‌شود که نقش تنگه هرمز در معادلات راهبردی منطقه مورد توجه قرار گیرد. این گذرگاه صرفاً یک مسیر عبور کشتی‌ها نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین نقاط اتصال بازار جهانی انرژی به شمار می‌رود؛ به همین دلیل، هرگونه اختلال در آن می‌تواند پیامدهایی فراتر از منطقه خلیج فارس داشته باشد.



از نگاه تهران، محاصره دریایی ایران و محدودیت‌های اقتصادی، بخشی از فشارهای واشنگتن برای تحمیل شروط خود در مذاکرات است. در چنین شرایطی، بازگشایی هرمز بدون لغو محاصره و رفع بخشی از فشارهای اقتصادی، نمی‌تواند یک امتیاز مستقل و یک‌طرفه تلقی شود.



پیشنهاد قطر در واقع تلاش می‌کند این معادله را به یک معامله متقابل تبدیل کند؛ آمریکا ابتدا بخشی از فشارهای دریایی و مالی را کنار بگذارد و ایران نیز در مقابل، اقداماتی را در حوزه هسته‌ای و تردد دریایی انجام دهد.



این چارچوب می‌تواند از منظر دیپلماتیک اهمیت داشته باشد، زیرا اختلاف اصلی تهران و واشنگتن تنها بر سر اصل مذاکره نیست، بلکه بر سر ترتیب اقدامات، تضمین اجرای تعهدات و جلوگیری از تکرار تجربه توافق‌های پیشین نیز قرار دارد.

آیا پیشنهاد قطر می‌تواند مسیر جنگ را تغییر دهد؟

طرح دو روزه قطر در شرایطی مطرح شده که پرونده هسته‌ای ایران، محاصره دریایی، امنیت تنگه هرمز و احتمال تشدید درگیری‌ها، به‌صورت مستقیم به یکدیگر گره خورده‌اند. در چنین فضایی، هر ابتکار دیپلماتیک که بتواند حتی بخشی از این گره‌ها را باز کند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود.



دعوت بازرسان آژانس به تأسیسات بمباران‌شده نیز از همین منظر قابل ارزیابی است. این اقدام، در صورت توافق بر سر سازوکار و شرایط آن، می‌تواند به یکی از موضوعات اصلی مذاکرات هسته‌ای تبدیل شود؛ به‌ویژه آنکه تهران همواره بر ضرورت توجه به ملاحظات امنیتی و آثار حملات نظامی بر تأسیسات هسته‌ای تأکید داشته است.



پیشنهاد قطر را می‌توان تلاشی برای تبدیل تقابل دریایی و هسته‌ای به یک مسیر مرحله‌بندی‌شده دیپلماتیک دانست؛ مسیری که در آن، بازگشایی هرمز در برابر کاهش فشارهای آمریکا قرار می‌گیرد و همکاری هسته‌ای ایران نیز به بخشی از توافق متقابل تبدیل می‌شود.