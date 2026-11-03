تابناک گزارش میدهد
آمریکا با توافق پیشنهادی قطر به ایران موافقت کرد؛ ایران و آمریکا امتیازاتی داده اند
قطر اعلام کرده تداوم تلاشها برای نزدیک کردن دیدگاههای تهران و واشنگتن ادامه دارد و در حال تبادل پیشنهادها میان طرفین است.
به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ یک هیئت قطری به ایران سفر کرد تا در چارچوب رایزنیهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها در منطقه، به تلاشهای میانجیگرانه خود ادامه دهد.
به نوشته العربی الجدید ریاست هیئت قطری را مشاور نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر بر عهده داشت. این سفر سومین سفر هیئتی از قطر به تهران طی یک هفته گذشته بود که در چارچوب تشدید تلاشهای دوحه برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن و نزدیک کردن دیدگاههای دو طرف با هدف دستیابی به توافقی برای توقف جنگ انجام شد.
بر اساس این گزارش، هیئت قطری یکشنبه هفته گذشته نیز به تهران سفر کرده بود و سپس روز جمعه بار دیگر به ایران بازگشت.
این هیئت پس از انجام مذاکراتی فشرده که ۱۲ ساعت به طول انجامید، به همراه کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران تهران را ترک کرد.
غریبآبادی نیز در ادامه این رایزنیها، مذاکرات مشابهی را در دوحه انجام داده بود.
دیدار سه ساعته هیأت قطری در تهران
در خصوص این موضوع، ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر امروز سهشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد هیئت قطری به تهران سفر کرد و پس از برگزاری نشستهایی به مدت سه ساعت، به دوحه بازگشت.
وی با اشاره به تداوم تلاشها برای نزدیک کردن دیدگاههای تهران و واشنگتن افزود: این روند همچنان ادامه دارد؛ ما در حال تبادل پیشنهادها هستیم و طرف مقابل نیز آنها را بررسی میکند.
الانصاری تصریح کرد دو طرف اکنون پیشنهادهایی را که از سوی میانجیگری ارائه شده است، بررسی میکنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه قطر همچنین تأکید کرد این کشور هرگونه تهدید علیه آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و هدف قرار دادن کشتیهای حامل گاز را رد میکند.
الانصاری همچنین از هماهنگی بسیار گسترده میان سران کشورهای منطقه برای دستیابی به راهحلی برای بحران و جلوگیری از پیامدهای ناگوار تشدید تنشها خبر داد و افزود: ما از نزدیک با شرکای خود در منطقه و جامعه بینالمللی برای پایان دادن به بحران کنونی همکاری میکنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد آزادی کشتیرانی موضوعی نیست که بتوان بر سر آن مصالحه کرد. وی همچنین گفت قطر برای دستیابی به توافقی تلاش میکند که بتواند اعتمادسازی کند و به تقویت صلح در منطقه بینجامد.
سخنگوی وزارت امور خارجه قطر با اشاره به روند مذاکرات میان ایران و آمریکا تصریح کرد که هر دو طرف ایرانی و آمریکایی پایبندی خود را به مسیر مذاکرات نشان میدهند.
رویترز به نقل از یک مقام آگاه آمریکایی اعلام کرده میانجیگران قطری انتظار دارند که طی ۳۶ ساعت آینده، پاسخ آمریکا و ایران را درباره پیشنهاد جدید دریافت کنند.
آمریکا با پیشنویس یادداشت تفاهم قطر موافقت کرده است
این در حالی است که منابع نزدیک به تیم میانجیگری به روزنامه «العربی الجدید» گفته اند: واشنگتن با پیشنویس یادداشت تفاهمی که هیئت قطری روز گذشته به ایران ارائه کرد، موافقت کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است تیم میانجیگری، عربستان و امارات را در جریان یادداشت تفاهم مورد توافق قرار داده و این دو کشور نیز با آن موافقت کردهاند.
همچنین در ادامه آمده است: واشنگتن و تهران در موضوع پرونده هستهای ایران و داراییهای بلوکهشده، امتیازاتی دادهاند.
روایت متفاوت شبکه سعودی
به گزارش تابناک، این در حالی است که تلویزیون العربیه خبر داده هیات میانجی قطریدیشب فقط برای دریافت پاسخ ایران به تهران رفتند، نه برای مذاکرات بیشتر و ایرانیها به دلایل امنیتی، دیدارهای مستقیم با میانجیها را ترجیح میدهند»
رسانههای اسراییلی، مدعی شدند این هیات به اطلاع آمریکا رسانده است که جمهوری اسلامی حاضر نیست در ماجرای هستهای امتیازی بدهد.
میانجیگری قطر وارد مرحلهای حساستر و پیچیدهتر شده است
تحولات اخیر نشان میدهد میانجیگری قطر وارد مرحلهای حساستر و پیچیدهتر شده است؛ مرحلهای که در آن اختلاف اصلی تهران و واشنگتن بیش از آنکه به اصل مذاکره مربوط باشد، به ترتیب اجرای تعهدات و ماهیت توافق نهایی بازمیگردد.
ایران در تازهترین تحرکات دیپلماتیک خود، طرح هفتمرحلهای پیشین را به چارچوبی فشردهتر با قابلیت اجرا در دو روز تبدیل کرده و خواستار رفع محاصره دریایی بنادر ایران، لغو محدودیتهای جدید صادرات نفت و بازگشت معافیتهای نفتی شده است؛ در مقابل، تهران اعلام کرده پس از تحقق این مطالبات و اطمینان از اجرای تعهدات آمریکا، امکان بازگشایی تنگه هرمز و ورود به مذاکرات هستهای فراهم خواهد شد.
این در حالی است که واشنگتن خواهان آن است که پرونده هستهای ایران از ابتدای توافق در دستور کار قرار گیرد و اقدامات مرتبط با برنامه هستهای تهران بخشی از ترتیبات اولیه توقف جنگ باشد.
بنابراین، اختلاف اصلی دو طرف را باید در مسئله «تقدم و تأخر تعهدات» و میزان امتیازدهی در مرحله نخست توافق جستوجو کرد؛ اختلافی که در دورهای پیشین مذاکرات نیز مانع دستیابی به تفاهم شده است.
با این حال، تحولات میدانی اخیر، بهویژه گزارش حملات آمریکا به اهدافی در جزیره قشم و اطراف تنگه هرمز در روز دوشنبه ۱۱ آبان، نشان میدهد که مسیر دیپلماسی همچنان در معرض تهدید جدی قرار دارد و مذاکرات قطر در شرایطی دنبال میشود که خطر بازگشت به درگیری نظامی گسترده همچنان پابرجاست.
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نظرات بینندگان
ترامپ در مورد این حمله به فاکس نیوز گفت: «آنها تاسیسات پدافند ضدهوایی ساختند. ساختنش حدودا دو ماه طول کشید. ما مراحل ساختش را زیر نظر داشتیم. بهمحض اینکه ساختش تمام شد، هدف قرار دادیمش.»
رئیسجمهور آمریکا همچنین تهدید درمورد احتمال اقدام نظامی جدید علیه ایران را تکرار کرد: «من به دنبال کشتن افراد زیادی نیستم اما اگر ناچار شویم، این کار را خواهیم کرد.»
به.این.اعراب.اعتماد.نکنی.ملتی.که.هشت.ماه.شبانه.رور.پرچم.ایران.را.برزمین.نگذاشته.خیانت.نکنی.خدارا.درنظربگیری.دشمن.رامحو.کنی.....بامیدخدا.یاعلی
شیطان.بزرگ.دروغگوه.هسته.هیچ.وقت.اعتماد.نکنید.مواظب.باشند...مباجی.گران.هم.صداقت.ندارند.چون.غلام.حلقه.بگوش.ترامپ.هیتند..خود.فروش.هستندبخدا.دقت.کنید.ابروی.ایران.رانبری.ملت.تبرم.۹۰درصد.تحمل.میکنندبخاطر.نجات.ایران.
پیشنهاد قطر!!؟
قطر چطور می تونه طرح داشته باشه!؟
این همون طرح آمریکا یا با هماهنگی با آمریکاست که موافقت کرده است.
تازه باید ببینید کدوم توافق تا حالا موافقت کرده و پاس وایستاده
عربستان و امارات چه کاره هستند که باید از هر چیز مطلع شوند!؟ چرا به این اوباش وزن سیاسی می دهید!؟
عربستان و امارات چه کاره هستند که باید از هر چیز مطلع شوند!؟ چرا به این اوباش وزن سیاسی می دهید!؟
چقدر امتیاز بدهیم؟
قرار شد بمب نسازیم
غنی سازی ۹۰ درصد نداشته باشیم
اورانیوم ۶۰ درصد را هم رقیق کنیم
غنی سازی ۶۰ درصد را محدود و مشروط کنیم یعنی در صورت نیاز یا بدهند یا تا حد نیاز غنی کنیم
تنگه هرمز را هم باز کنیم
از npt هم خارج نشویم
بازرسی های آزانس هم شروع شود
دو تا امتیاز هم آنها بدهند
اصلا بدرک یک امتیاز بدهند یعنی بطور واقعی همه تحدید و تحریم ها را بردارند
اگر هم نمی خواهند بدهند که به جهنم نفت را تا ۱۲۰ دلار و ۱۳۰ دلار بالا می بریم و کلیدش دست خودمان است
آمریکا اگر ابرقدرت است و خیلی حریف ایران است همین نفت را ۷۰ دلار و به حالت اولش برگرداند وگرنه ابرقدرتی خودش را درب کوزه بگذارد و آبش را بخورد و ابر قدقد هم نیست و ابر دروغ است
تمام شد و این جنگ همه چیز را بطور شفاف برملا کرد و به همه آمریکا فهماند که ایران کشوری نیست که آمریکا بخواهد آنرا تغییر دهد و باید قبول کند که هرچه کاشته است طوفان همه را نابود کرده است و اسرائیل هم ماندگار نیست و یا باید در فلسطین ادغام شود و یا بکر نابود شود و دیر یا زود دارد اما سوخت و ساز ندارد
اوصیکم بتقوالله و نظم امرکم
آسایش دو گیتی در دو حرف است با دشمنان مدارا و با دوستان مروت
بدی را با نیکی برطرف کن آنگاه می بینی که چگونه بین تو و دشمنت الفت و دوستی برقرار می شود
حرام است در جایی که بتوان با منطق و سخن گره از کاری باز کرد و سراغ دشمنی و جنگ و ستیز رفت
الان مذاکره کنندگان ایرانی میان و تکذیب میکنند طبق معمول
خوب قطر مگه بد کرده میخواد آشتی صلح و آرامش برقرار شه؟!
خوب قطر مگه بد کرده میخواد آشتی صلح و آرامش برقرار شه؟!
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