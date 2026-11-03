آمریکا با توافق پیشنهادی قطر به ایران موافقت کرد؛ ایران و آمریکا امتیازاتی داده اند

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ یک هیئت قطری به ایران سفر کرد تا در چارچوب رایزنی‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه، به تلاش‌های میانجی‌گرانه خود ادامه دهد.



به نوشته العربی الجدید ریاست هیئت قطری را مشاور نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر بر عهده داشت. این سفر سومین سفر هیئتی از قطر به تهران طی یک هفته گذشته بود که در چارچوب تشدید تلاش‌های دوحه برای میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن و نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف با هدف دستیابی به توافقی برای توقف جنگ انجام شد.



بر اساس این گزارش، هیئت قطری یکشنبه هفته گذشته نیز به تهران سفر کرده بود و سپس روز جمعه بار دیگر به ایران بازگشت.



این هیئت پس از انجام مذاکراتی فشرده که ۱۲ ساعت به طول انجامید، به همراه کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران تهران را ترک کرد.



غریب‌آبادی نیز در ادامه این رایزنی‌ها، مذاکرات مشابهی را در دوحه انجام داده بود.

دیدار سه ساعته هیأت قطری در تهران

در خصوص این موضوع، ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد هیئت قطری به تهران سفر کرد و پس از برگزاری نشست‌هایی به مدت سه ساعت، به دوحه بازگشت.



وی با اشاره به تداوم تلاش‌ها برای نزدیک کردن دیدگاه‌های تهران و واشنگتن افزود: این روند همچنان ادامه دارد؛ ما در حال تبادل پیشنهادها هستیم و طرف مقابل نیز آن‌ها را بررسی می‌کند.



الانصاری تصریح کرد دو طرف اکنون پیشنهادهایی را که از سوی میانجیگری ارائه شده است، بررسی می‌کنند.



سخنگوی وزارت امور خارجه قطر همچنین تأکید کرد این کشور هرگونه تهدید علیه آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و هدف قرار دادن کشتی‌های حامل گاز را رد می‌کند.



الانصاری همچنین از هماهنگی بسیار گسترده میان سران کشورهای منطقه برای دستیابی به راه‌حلی برای بحران و جلوگیری از پیامدهای ناگوار تشدید تنش‌ها خبر داد و افزود: ما از نزدیک با شرکای خود در منطقه و جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به بحران کنونی همکاری می‌کنیم.



سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد آزادی کشتیرانی موضوعی نیست که بتوان بر سر آن مصالحه کرد. وی همچنین گفت قطر برای دستیابی به توافقی تلاش می‌کند که بتواند اعتمادسازی کند و به تقویت صلح در منطقه بینجامد.



سخنگوی وزارت امور خارجه قطر با اشاره به روند مذاکرات میان ایران و آمریکا تصریح کرد که هر دو طرف ایرانی و آمریکایی پایبندی خود را به مسیر مذاکرات نشان می‌دهند.

رویترز به نقل از یک مقام آگاه آمریکایی اعلام کرده میانجی‌گران قطری انتظار دارند که طی ۳۶ ساعت آینده، پاسخ آمریکا و ایران را درباره پیشنهاد جدید دریافت کنند.

آمریکا با پیش‌نویس یادداشت تفاهم قطر موافقت کرده است

این در حالی است که منابع نزدیک به تیم میانجی‌گری به روزنامه «العربی الجدید» گفته اند: واشنگتن با پیش‌نویس یادداشت تفاهمی که هیئت قطری روز گذشته به ایران ارائه کرد، موافقت کرده است.



در ادامه این گزارش آمده است تیم میانجی‌گری، عربستان و امارات را در جریان یادداشت تفاهم مورد توافق قرار داده و این دو کشور نیز با آن موافقت کرده‌اند.

همچنین در ادامه آمده است: واشنگتن و تهران در موضوع پرونده هسته‌ای ایران و دارایی‌های بلوکه‌شده، امتیازاتی داده‌اند.

روایت متفاوت شبکه سعودی

به گزارش تابناک، این در حالی است که تلویزیون العربیه خبر داده هیات میانجی قطری‌دیشب فقط برای دریافت پاسخ ایران به تهران رفتند، نه برای مذاکرات بیشتر و ایرانی‌ها به دلایل امنیتی، دیدارهای مستقیم با میانجی‌ها را ترجیح می‌دهند»



رسانه‌های اسراییلی، مدعی شدند این هیات به اطلاع آمریکا رسانده است که جمهوری اسلامی حاضر نیست در ماجرای هسته‌ای امتیازی بدهد.

میانجی‌گری قطر وارد مرحله‌ای حساس‌تر و پیچیده‌تر شده است

تحولات اخیر نشان می‌دهد میانجی‌گری قطر وارد مرحله‌ای حساس‌تر و پیچیده‌تر شده است؛ مرحله‌ای که در آن اختلاف اصلی تهران و واشنگتن بیش از آنکه به اصل مذاکره مربوط باشد، به ترتیب اجرای تعهدات و ماهیت توافق نهایی بازمی‌گردد.



ایران در تازه‌ترین تحرکات دیپلماتیک خود، طرح هفت‌مرحله‌ای پیشین را به چارچوبی فشرده‌تر با قابلیت اجرا در دو روز تبدیل کرده و خواستار رفع محاصره دریایی بنادر ایران، لغو محدودیت‌های جدید صادرات نفت و بازگشت معافیت‌های نفتی شده است؛ در مقابل، تهران اعلام کرده پس از تحقق این مطالبات و اطمینان از اجرای تعهدات آمریکا، امکان بازگشایی تنگه هرمز و ورود به مذاکرات هسته‌ای فراهم خواهد شد.



این در حالی است که واشنگتن خواهان آن است که پرونده هسته‌ای ایران از ابتدای توافق در دستور کار قرار گیرد و اقدامات مرتبط با برنامه هسته‌ای تهران بخشی از ترتیبات اولیه توقف جنگ باشد.



بنابراین، اختلاف اصلی دو طرف را باید در مسئله «تقدم و تأخر تعهدات» و میزان امتیازدهی در مرحله نخست توافق جست‌وجو کرد؛ اختلافی که در دورهای پیشین مذاکرات نیز مانع دستیابی به تفاهم شده است.



با این حال، تحولات میدانی اخیر، به‌ویژه گزارش حملات آمریکا به اهدافی در جزیره قشم و اطراف تنگه هرمز در روز دوشنبه ۱۱ آبان، نشان می‌دهد که مسیر دیپلماسی همچنان در معرض تهدید جدی قرار دارد و مذاکرات قطر در شرایطی دنبال می‌شود که خطر بازگشت به درگیری نظامی گسترده همچنان پابرجاست.