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خط و نشان ترامپ برای کنگره جدید آمریکا
دونالد ترامپ تصویری جدید در تروث سوشال منتشر کرد.
به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا عکسی را در تروث سوشال منتشر کرد که در آن کلاه و لباسی به تن کرده که روی جایجای آن «وتو» نوشته شده است.
او بعد از شکست سنگین حزب جمهوریخواه در انتخابات میاندورهای کنگره، تهدید کرده چنانچه دموکراتها بخواهند در مسیر برنامهای او مانعتراشی کنند طرحهای آنها را وتو خواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
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