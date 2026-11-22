به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز یکشنبه ۱ آذرماه ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که معاملات پس از ثبت رشدهای پی‌درپی در هفته‌های گذشته، تحت تأثیر مستقیم افت نرخ ارز وارد فاز اصلاحی شده است.

با این‌حال، کاهش قیمت‌ها هنوز نتوانسته رکود معاملات را از بین ببرد؛ خریداران برای خرید دست نگه داشته‌اند و فروشندگان نیز تمایلی به ارائه تخفیف‌های سنگین ندارند. در نتیجه، پایین‌آمدن قیمت‌های پیشنهادی الزاماً به شکل‌گیری معامله نمی‌انجامد و بخشی از خریداران همچنان منتظر کاهش بیشتر هستند.

هم‌زمان، رشدهای اخیر قیمت خودرو باعث شده افت امروز برخی مدل‌ها به‌تنهایی انتظارات بازار را تغییر ندهد. بنابراین، کاهش قیمت‌ها را نمی‌توان به‌منزله چرخش قطعی بازار به سمت ارزانی دانست، تداوم روند کاهشی به عواملی مانند انتشار اخبار سیاسی اثرگذار، کاهش انتظارات تورمی و تغییر محسوس وضعیت عرضه و تقاضا وابسته است.

قیمت خودروهای داخلی

سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ نسبت به روز گذشته ۷۰ میلیون تومان ارزان شد و به سه میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان رسید. همچنین، دنا پلاس ۶ دنده امروز با افت ۱۲۵ میلیون تومانی، سه میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان قیمت‌خورد.

از سوی دیگر، پژو ۲۰۷ اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۴۰ میلیون تومان ارزان شد چهار میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود و قیمت تارا دنده‌ای با ریزش ۹۵ میلیون تومانی، در بازار سه میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد.

در میان محصولات سایپا، کوییک S صفر امروز با افزایش ۲ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۸۱۵ میلیون تومان رسید و ساینا S نسبت به روز گذشته ۶ میلیون تومان گران شد و به یک میلیارد و ۸۵۲ میلیون تومان معامله می‌شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

فیدلیتی الیت هفت‌نفره نسبت به روز گذشته با افت ۱۹۰ میلیون تومانی، در بازار هفت میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان قیمت خورد. همچنین، جک J ۴ صفر امروز ۶۲ میلیون تومان ارزان شد و به سه میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان رسید.

در ادامه روند کاهشی بازار، هایما S ۷ پرو نیز نسبت به روز گذشته ۵۰ میلیون تومان کاهش داشت و هفت میلیارد و ۷۰ میلیون تومان اعلام شد و قیمت رسپکت با افت ۱۰ میلیون تومانی، در بازار پنج میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد.

منبع: تجارت نیوز



