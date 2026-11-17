قیمت خودرو امروز ۲۶ آبان از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد. بازار همگام با رشد نرخ ارز، مسیری صعودی در پیش گرفت و قیمت محصولات داخلی و مونتاژی افزایش داشتند.

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار همگام با رشد نرخ ارز، مسیری صعودی را در پیش گرفت و قیمت محصولات داخلی و مونتاژی با افزایش همراه شدند.

با وجود ثبت این افزایش‌ها، سایه رکود معاملاتی و نبود خریدار همچنان بر معاملات سنگینی می‌کند؛ وضعیتی که نشان می‌دهد تغییرات روزانه بهای خودرو تنها بازتابی از عوامل بیرونی و انتظارات تورمی است و نمی‌توان آن را نشانه خروج بازار از رکود عمیق کنونی ارزیابی کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار خودرو طی روزهای اخیر فضایی متلاطمی را تجربه کرده است. از یک سو، رکود معاملاتی و افت تقاضای مصرفی موجب کاهش قیمت در برخی روزها شده و از سوی دیگر، متغیرهای کلان نظیر کمبود عرضه، نوسانات ارزی و نااطمینانی‌های سیاسی، فشارهای تازه‌ای را به بازار تحمیل کرده و سدهای مقاومتی قیمت‌ها را شکسته است.

در همین حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که نوسان روزانه نرخ‌ها لزوماً به معنای افزایش حجم معاملات نیست. این تغییرات تنها گویای آن است که خریداران و فروشندگان در حال بازنگری انتظارات خود هستند؛ اما تا زمانی که جریان خریدوفروش بهبود نیابد و تعداد معاملات افزایشی ثبت نشود، بازار همچنان در فاز احتیاط، نوسان و سنجش شرایط باقی خواهد ماند.

قیمت خودروهای داخلی

در بازار محصولات ایران‌خودرو، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز با کپسول کوچک امروز ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و در سطح سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قرار گرفت. همچنین، پژو ۲۰۷ دنده‌ای نسبت به روز گذشته با رشد ۳۵ میلیون تومانی، سه میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

از سوی دیگر، دنا پلاس اتوماتیک امروز چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و تارا دستی با افزایش شش میلیون تومانی، در بازار سه میلیارد و ۲۵۱ میلیون تومان قیمت خورد.

در میان محصولات سایپا، قیمت کوییک S صفر امروز با رشد ۱۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان رسید و ساینا S نسبت به روز گذشته ۶ میلیون تومان افزایش یافت و یک میلیارد و ۸۲۶ میلیون معامله می‌شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

در بخش خودروهای مونتاژی، تیگو ۸ پرومکس با افزایش ۱۱۰ میلیون تومانی به ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومانی رسید. همچنین، قیمت جک J ۴ صفر امروز ۵ میلیون تومان افزایش داشت و سه میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان معامله می‌شود.

در ادامه روند افزایشی بازار، فیدلیتی الیت هفت‌نفره نسبت به روز گذشته ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و در سطح هفت میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان قرار گرفت و هایما S ۷ پرو امروز هفت میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان قیمت خورد.

منبع: تجارت نیوز



