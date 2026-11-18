نوبیتکس در بیست‌وچهارمین رویداد فیناپ، جایگاه جدید خود را به‌عنوان «پلتفرم جامع مدیریت دارایی دیجیتال» معرفی کرد. این تحول، حاصل توسعه خدمات نوبیتکس در سال‌های اخیر است و نشان‌دهنده گسترش نقش این پلتفرم از خریدوفروش رمزارز به ارائه مجموعه‌ای متنوع از خدمات مالی و مدیریت دارایی دیجیتال در بستری یکپارچه است.

نوبیتکس با توسعه زیرساخت‌های معاملاتی و خدمات‌رسانی به میلیون‌ها کاربر، به یکی از بازیگران اصلی بازار دارایی‌های دیجیتال ایران تبدیل شده است. این مجموعه در سال‌های اخیر، با گسترش فعالیت خود به حوزه‌های مختلف مالی و سرمایه‌گذاری، از چارچوب یک صرافی رمزارزی فراتر رفته و به پلتفرمی جامع برای مدیریت دارایی دیجیتال تبدیل شده است. حضور نوبیتکس در فیناپ نیز با مفهوم «جهان دارایی‌های در جریان» شکل گرفت تا گستره خدمات و قابلیت‌های این پلتفرم را در قالب تجربه‌ای یکپارچه به تصویر بکشد.

علی خویی، مدیرعامل نوبیتکس، در سخنرانی خود در فیناپ به تحولات صنعت مالی و تغییر انتظارات کاربران پرداخت. او با طرح مفهوم «جریان دارایی‌ها»، دسترس‌پذیری، انعطاف‌پذیری، تاب‌آوری و یکپارچگی تجربه را از نیازهای اصلی کاربران دانست و بر اهمیت استفاده مؤثر از دارایی‌ها برای پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع مالی تأکید کرد.

او در تشریح این رویکرد گفت: «در دو دهه گذشته، نیازهای اصلی مالی مردم تغییر بنیادینی نکرده‌اند، اما شیوه پاسخ‌گویی به این نیازها دگرگون شده است. توسعه ابزارها و خدمات دیجیتال، دسترسی به امکانات مالی را گسترش داده، اما همچنان فاصله‌ای میان دسترسی به خدمات و امکان استفاده مؤثر از دارایی‌ها وجود دارد. آینده این صنعت در گرو شکل‌گیری تجربه‌ای است که افراد بتوانند در آن، متناسب با شرایط و اهداف خود، دارایی‌هایشان را مدیریت کنند و از ظرفیت آن‌ها برای پاسخ‌گویی به نیازهای مختلف بهره ببرند. پلتفرم‌هایی که نیازهای واقعی مردم را درک می‌کنند و برای پاسخ به آن‌ها تجربه‌ای یکپارچه فراهم می‌کنند، آینده خدمات مالی را می‌سازند.»

نوبیتکس در همین مسیر، خدمات خود را فراتر از خریدوفروش رمزارز گسترش داده و امکانات متنوعی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، طلا، اعتبار و تسهیلات و توکن‌های مبتنی بر دارایی‌های واقعی (RWA) ارائه می‌کند. این خدمات، از ابزارهای سرمایه‌گذاری و کسب پاداش تا دسترسی به دارایی‌های مبتنی بر طلا، توکن‌های مرتبط با بازارهای جهانی و راهکارهای دریافت اعتبار با وثیقه رمزارز را در بر می‌گیرد و امکان استفاده از دارایی‌های دیجیتال را برای پاسخ‌گویی به نیازهای مالی متنوع‌تری فراهم می‌کند.

در این چشم‌انداز، آینده مدیریت دارایی با توانایی پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی کاربران گره خورده است. نوبیتکس اکنون با گردآوردن خدمات متنوع مالی در یک پلتفرم جامع مدیریت دارایی دیجیتال، امکان مدیریت و استفاده منعطف‌تر از دارایی‌ها را در تجربه‌ای ساده، امن و یکپارچه فراهم کرده است.



