محمدرضا ایلدار ژاله، استاد سازسازی متولد مشکین‌شهر، از سال ۱۳۵۷ به‌طور جدی به ساخت سازهای زهی و مضرابی روی آورد و تاکنون بیش از ۱۵۶۵ ساز ساخته است؛ ۲۱ ساز از میان ۳۱ نوع ساز در کارنامه او، حاصل ابداع و خلاقیت شخصی اوست. عکس: محمد بابایی