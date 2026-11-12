دموکرات‌ها بار دیگر کرسی یک سناتور جمهوریخواه را در یک ایالت عمیقا محافظه کار (می‌سی سی پی) که از سال ۱۹۸۲ بر آن سلطه داشتند، از زیر پایشان کشیدند و به ۵۵ کرسی سنا دست یافتند.

به گزارش تابناک؛ با پیروزی "اسکات کالوم" ۴۳ ساله نامزد دموکرات در انتخابات مجلس سنا در ایالت می‌سی سی پی، تعداد کرسی‌های دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا به ۵۵ کرسی رسید.

اسکات کالوم، نماینده دموکرات، در انتخابات سنای ایالات متحده در می‌سی‌سی‌پی پیروز شد و پیروزی شگفت‌انگیزی را برای این حزب در ایالتی به شدت محافظه‌کار که دهه‌هاست جمهوری‌خواهان را انتخاب می‌کند، به ارمغان آورد.

بنا به گزارش بی بی سی، پیروزی کالوم او را به اولین سیاه‌پوست اهل می‌سی‌سی‌پی تبدیل می‌کند که در بیش از ۱۴۰ سال گذشته به سنای ایالات متحده راه یافته است.

او تنها با اختلاف کمتر از پنج هزار رای از تقریبا یک میلیون رای شمارش‌شده، بر رقیب جمهوری‌خواهش، "سیندی هاید-اسمیت"، که در حال حاضر سناتور جمهوریخواه از این ایالت در سناست، پیروز شد.

این نتیجه به این معنی است که دموکرات‌ها ۵۵ کرسی در سنای ۱۰۰ عضوی را در اختیار خواهند داشت؛ در حالی که نتیجه انتخابات در ایالت آلاسکا هنوز به طور قطعی مشخص نشده است و دموکرات‌ها هنوز شانس کسب ۵۶ کرسی را هم دارند تا این گونه اختلاف کرسی‌های خود را در سنا با جمهوریخواهان به ۱۲ کرسی برسانند.

طبق آمار سی‌بی‌اس، کالوم ۴۳ ساله با ۴۹.۲ درصد آرا پیروز شد، در حالی که هاید-اسمیت ۴۸.۷ درصد و یک نامزد مستقل ۲.۱ درصد آرا را به دست آورد.

هاید-اسمیت عصر چهارشنبه در ویدئویی که در شبکه ایکس (توییتر) منتشر شد، به کالوم تبریک گفت و برای او آرزوی موفقیت کرد.

او گفت: "اگرچه این نتیجه‌ای نبود که ما برایش تلاش کردیم یا به آن امیدوار بودیم، اما من به تصمیم رای‌دهندگان می‌سی‌سی‌پی احترام می‌گذارم."

این پیروزی دموکرات‌ها در ایالت می‌سی سی پی به نوار پیروزی‌های جمهوری‌خواهان در این ایالت که از سال ۱۹۸۲ آغاز شده بود، پایان داد.

هیچ‌کس انتظار نداشت که رقابت تا این حد نزدیک باشد؛ به‌ویژه آنکه "هاید-اسمیت" برای انتخاب مجدد در ایالتی نامزد شده بود که دونالد ترامپ در انتخابات سال ۲۰۲۴ با اختلاف بیش از ۲۲ درصد در آن پیروز شده بود.

اما دموکرات‌ها در این انتخابات میان‌دوره‌ای به پیروزی‌های چشمگیری دست یافتند و کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده را به دست گرفتند.

این حزب موفق شد کرسی‌های سنا را در پایگاه‌های سنتی جمهوری‌خواهان، از جمله تگزاس، کارولینای جنوبی، کانزاس و آیووا، از آنِ خود کند.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که این تحول تا حد زیادی ناشی از نارضایتی رای‌دهندگان از وضعیت اقتصادی و همچنین جنگ با ایران در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بوده است.

منبع: عصرایران



